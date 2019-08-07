Манускрипты, инкунабулы и глиняные таблички: тест RT об истории книги

7 августа 1565 года Иван Фёдоров вместе со своим помощником Петром Мстиславцем начал издавать в Москве «Часовник» — сборник молитв на каждый день. Это вторая по счёту русская печатная книга, её стали использовать и при обучении грамоте. Европейское книгопечатание возникло только в XV веке, но сами книги появились в глубокой древности. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы знаете их историю.

Gettyimages.ru

© aeduard