Манускрипты, инкунабулы и глиняные таблички: тест RT об истории книги

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7 августа 1565 года Иван Фёдоров вместе со своим помощником Петром Мстиславцем начал издавать в Москве «Часовник» — сборник молитв на каждый день. Это вторая по счёту русская печатная книга, её стали использовать и при обучении грамоте. Европейское книгопечатание возникло только в XV веке, но сами книги появились в глубокой древности. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы знаете их историю.
Манускрипты, инкунабулы и глиняные таблички: тест RT об истории книги
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