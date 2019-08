Tinder, омолаживающие процедуры и вездесущие русские: в продажу вышло продолжение книги «Секс в большом городе»

В США поступила в продажу книга «Остался ли секс в большом городе?» (Is There Still Sex in the City?) автора Кэндес Бушнелл. Именно Бушнелл 22 года назад выпустила сборник «Секс в большом городе», который впоследствии лёг в основу сценария легендарного сериала. Повествование в новой книге ведётся уже от лица самой писательницы, а не Кэрри Брэдшоу. И теперь она рассказывает, на какие романтические приключения в Нью-Йорке может рассчитывать 50-летняя женщина. В частности, Бушнелл делится с читателями опытом использования Tinder и размышляет о таких проблемах, как «интимное омоложение» и отношения с более юными мужчинами. Ожидается, что по мотивам этой книги также будет снят сериал.

6 августа в США поступила в продажу книга Кэндес Бушнелл «Остался ли секс в большом городе?» (Is There Still Sex in the City?) — продолжение легендарного сборника статей её же авторства «Секс в большом городе». Впрочем, теперь повествование ведётся не от лица Кэрри Брэдшоу — альтер эго Бушнелл, а от лица самой писательницы, которая раскрывает интимную сторону жизни в Нью-Йорке с позиций 50-летней женщины.

«Дав понаблюдать со стороны за интимными ритуалами элиты Манхэттена, новатор Кэндес Бушнэлл выпускает новую книгу о дикостях и низостях секса и свиданий после пятидесяти», — обещают в аннотации.

В свежем сборнике из десяти глав Бушнелл рассказывает читателям, как она и её подруги лично проверяют на прочность достижения пластической хирургии и индустрии красоты, осваивают современные технологии и, в принципе, учатся жить в мире, который постепенно заполоняет новое поколение.

Писательница актуализирует свои знания и старые наблюдения — к примеру, классифицирует представителей противоположного пола согласно реалиям 2019 года. Так, читатели узнают о мужчинах типа «стайная крыса», любящих «ездить в группе с другими мужчинами».

«Как правило, не богат, но выложить $2 тыс. за велосипед вполне способен. А ещё может позволить себе тратить на своё хобби по несколько часов в неделю, пока его партнёрша возится дома. Плюсы: старается заботиться о себе, а значит, не исключено, что захочет позаботиться и о других — по крайней мере, пока не занят ездой. Минусы: изрядно бесит жену. Поначалу не бесил, но теперь бесит, ведь оба они стареют, дети уже подростки, а он где-то катается на своём долбаном велосипеде!» — пишет Бушнелл.

Как журналист, Бушнелл старается исследовать то, что её окружает. Одним из ключевых моментов книги стал эксперимент с Tinder: редактор журнала Эмма (из так называемого «поколения миллениалов») хочет узнать «всю правду» о приложении, которое портит жизнь её подругам. Бушнелл находит общий язык с девушками, чьи взгляды на Tinder разнятся: кто-то любит переписываться, кому-то хочется поскорее встретиться вживую; одним нравится посылать эмодзи, другие считают поиск парня занятием таким же скучным, как и поиск квартиры. Только в случае с приложением для знакомств именно женщина становится товаром, а присутствие мужчины в отношениях сводится к демонстрации животных инстинктов.

Бушнелл решает ознакомиться с приложением, но её разочаровывают, во-первых, платная подписка, а во-вторых — эйджизм: писательнице по умолчанию предлагают мужчин старше пятидесяти. Когда Бушнелл выбрала категорию «от 22 до 38», ситуация наладилась, и вскоре автор «совпала» с «подходящим экземпляром».

«Джуд явился сразу же, и, скажем так, в жизни он оказался выше и симпатичнее, чем выглядел на фото. Неужто мне в Tinder попался единорог?» — пишет Бушнелл.

Журналистка также попыталась ответить на вопрос: если кому-то приложение не нравится, почему они его не удаляют? Ответ Бушнелл подсказывает случайно встретившаяся ей на улице девушка с русским акцентом: когда человек регистрируется в Tinder, все сразу подписываются на его Instagram. Она же уверяет, что женщины сами не знают, чего хотят. Этот эпизод можно найти благодаря подзаголовку The Russian Explains it All («Русская всё объясняет»).

К слову, русские герои уже фигурировали в историях Кэрри Брэдшоу (взять хотя бы одного из мужчин Кэрри — художника Александра Петровского, которого в сериале сыграл Михаил Барышников). В нынешнем сборнике этой нации уготована менее значимая, но заметная роль. Так, они вновь появляются в главе под названием «Крем за 15 тысяч, русские и я».

Посреди улицы в престижном районе девушки и парни с русским акцентом зазывают Бушнелл в магазин косметики и уговаривают пройти омолаживающие процедуры, а затем купить чудодейственные средства за баснословные деньги. На этот раз русские используют агрессивный маркетинг.

Впрочем, мошенниками их назвать нельзя, поскольку кремы, ампулы и другие продукты действительно сделали автора моложе и счастливее — хотя бы внешне. Да и внутренние ориентиры ей пришлось пересмотреть. Казалось бы, кто тратит тысячи долларов на какие-то баночки? Бушнелл признаётся: это она.

Однако порой борьба со временем принимает экстремальные формы. В 50 лет писательница узнаёт о новом слове в хирургии — лазерном интимном омоложении (глава «Операция Моны Лизы»). Оказывается, что операция действует не на всех женщин, однако вызывает бурю эмоций у мужчин, когда жёны уходят от них к юношам. Подобные методы чужды Бушнелл, но подталкивают её к определённым размышлениям: если бы женщины в возрасте могли, как их сверстники-мужчины, вступать в отношения с людьми моложе их лет на десять, стали бы они так делать?

© Кадр из сериала «Секс в большом городе» (1998)

«Да, стали бы. Так считает моя подруга Эсс. Особенно если речь идёт о женщинах, входящих в «золотой процент» (как и сама Эсс) и, по уточнению той же Эсс, потративших многие годы на то, чтобы оставаться привлекательными в глазах своих мужей. Диеты, йога, тысячи долларов, потраченных на ботокс и филлеры — чего после всего этого стоит пройти ещё одну лазерную коррекцию?» — рассуждает она. «И правда, нередки случаи, когда муж в качестве подарка в честь пятидесятилетия дарит жене лазерную пластику интимной зоны», — делится откровениями писательница.

Бушнелл следит не только за новейшими технологиями, но и за изменениями в обществе: по её словам, теперь мужчины всё чаще вступают в отношения с ровесницами своих матерей, подобные связи — уже не единичные случаи, а общая тенденция (по крайней мере, среди жителей Нью-Йорка).

Сериал, фильмы и новая экранизация

Бестселлер «Секс в большом городе» впервые был опубликован в 1997 году, однако история этой книги началась ещё раньше.

Кэндес Бушнелл много лет писала истории на женские темы для разных журналов. В 1994 году газета The New York Observer предложила ей вести собственную колонку, которую писательница назвала Sex and the City. В ней Бушнелл рассказывала о себе и своих друзьях, о ночной жизни Нью-Йорка и проблемах взаимоотношений между полами. Спустя три года статьи были изданы в виде сборника, а позже переданы для экранизации HBO.

Многие поклонники «Секса в большом городе» знают историю Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты именно по одноимённому сериалу HBO. В США он выходил с 1998 по 2004 год, а затем был показан в Австралии, Германии, Японии и России. В адаптации характеры героинь были изменены, но сюжет и общий посыл книги сохранились.

Сюжет сериала выстраивался вокруг бесед и приключений четырёх подруг — Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты. Они были успешны, не боялись своего возраста «за тридцать» и, конечно, хотели найти любовь и счастье. Для них не было запретных тем и непреодолимых сложностей. По признанию писательницы, главная героиня Кэрри Брэдшоу во многом списана с неё самой: обе занимаются журналистикой, любят красивую жизнь, не дружат с технологиями и даже подписываются одними и теми же инициалами — К.Б.

Всего вышло шесть сезонов сериала. За годы съёмок исполнительницы главных ролей — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Ким Кэтролл — получили несколько «Золотых глобусов», также на счету авторов проекта — «Эмми» и «Глобус» за лучший сериал и премии Гильдии актёров за лучший актёрский состав.

В 2008 году вышел одноимённый полнометражный фильм, а в 2010-м появилось продолжение — «Секс в большом городе — 2». Однако обе ленты разочаровали критиков: последняя часть получила лишь 15% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes. В 2013-м вышел новый сериал (на этот раз — приквел к оригинальной истории) под названием «Дневники Кэрри».

Известно, что по книге «Остался ли секс в большом городе?» также будет снят сериал: права на её экранизацию уже получила Paramount Television.