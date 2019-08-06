Вандервумен 50-х: Уилл Смит и Jay-Z выпустят сериал о женщинах — борцах за права темнокожих

В Америке снимут сериал-антологию о борьбе за гражданские права темнокожего населения в США 1950-х годов. Причём в проекте будет рассматриваться движение против расовой дискриминации с точки зрения вовлечённых в него женщин. Продюсерами многосерийного фильма станут актёр и музыкант Уилл Смит и рэпер Jay-Z. Сценарий первых эпизодов основан на книге «Эмметт Тилл: Убийство, которое потрясло мир и привело к движению за гражданские права», посвящённой волне протестов в Америке середины 1950-х.

Телеканал ABC снимет сериал-антологию о борьбе за гражданские права афроамериканцев, причём история будет рассказана через призму жизни вовлечённых в неё женщин. Как сообщает Deadline, проект получил рабочее название «Женщины движения».

Продюсированием сериала займётся команда известных американских культурных деятелей, в числе которых — рэпер Jay-Z, актёр и музыкант Уилл Смит, а также владелец Kapital Entertainment (студии, которая будет заниматься релизом сериала) Аарон Каплан.

Первые восемь серий антологии основаны на книге «Эмметт Тилл: Убийство, которое потрясло мир и привело к движению за гражданские права» Девери Андерсона, выпущенной в 2015 году и посвящённой событиям середины 1950-х. Тогда после убийства темнокожего подростка Эмметта Тилла в США прокатилась волна протестов, стимулировавшая движение за гражданские права афроамериканцев.

Kapital Entertainment занялся разработкой сериала на основе книги ещё в 2014 году. Тогда проект предложили телеканалу HBO. Рассказывать о борьбе за расовое равенство именно с точки зрения женщин авторы первоначально не собирались, однако когда проект сменил вещателя, продюсеры решили, что фокус должен быть смещён именно в сторону слабого пола. В качестве сценариста обновлённого проекта выступила Марисса Джо Церар («Фостеры»).

Таким образом центральной фигурой первых серий антологии стала мать Эмметта Тилла Мами — одна из женщин, положивших начало борьбе за равенство, отмечает Deadline. Борьба за справедливость во имя сына стала делом всей её жизни. Тилл провела весьма успешную кампанию под эгидой «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения» (NAACP) (тогда она ездила по стране, рассказывая о судьбе сына). Это событие считается переломным моментом в борьбе за гражданские права, подчёркивает издание.

По замыслу продюсеров, ключевым персонажем второй части антологии станет активистка Роза Паркс. По информации Deadline, бытует мнение, будто Мами Тилл и Розе Паркс однажды довелось встретиться — таким образом эта предполагаемая встреча символизировала переход эстафеты от одной представительницы движения за гражданские права к другой.

«Я вам не негр» и «охотницы» за привидениями



Напомним, в конце 1950-х годов в США активизировалось движение за гражданские права чернокожего населения, против сегрегации и расовой дискриминации. Афроамериканцы устраивали протестные акции, забастовки и бойкоты, в том числе в школах и общественном транспорте).

Одним из наиболее известных лидеров движения была героиня будущего сериала — Роза Паркс. Во время поездки на автобусе Паркс отказалась по требованию водителя уступить место белому пассажиру. Этот акт гражданского неповиновения в итоге спровоцировал массовые общественные акции — темнокожее население в о главе с баптистским проповедником Мартином Лютером Кингом бойкотировало линии общественного транспорта города Монтгомери. В итоге в 1956 году Верховный суд объявил расовую сегрегацию в при оказании транспортных услуг антиконституционной.

Кадр из фильма «Я вам не негр»

© imdb.com

Однако протестные акции приобретали всё больший масштаб в рамках всей страны. Власти США пошли на уступки афроамериканцам, и в 1964 году был принят закон «О гражданский правах», который запрещал дискриминацию по расовому признаку.

Сериал, продюсируемый Уиллом Смитом, Jay-Z, и Аароном Капланом, — далеко не первое обращение американских писателей и кинематографистов к истории движения против расовой дискриминации. Кроме того, в настоящее время ситуация такова, что без чернокожих персонажей не обходится практически ни один американский фильм.

Так, первая темнокожая женщина — лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон в рассказе «Речитатив» 1983 года выпуска писала о двух девочках — темнокожей и белой. При этом на протяжении всего повествования автор намеренно не упоминала, какая из героинь афроамериканка, стирая их расовую идентификацию для читателя. Моррисон скончалась 5 августа 2019 года.

в начале 1990-х годов вышел фильм Марка Китчела «Беркли в 60-х». Картина, в числе прочего, рассказывает о Партии чёрных пантер, призывавшей оказывать распространению расового неравенства вооружённое сопротивление. В 2016 году вышел документальный фильм «Я вам не негр» режиссёра Рауля Пека, снятый на основе недописанных мемуаров об Америке начала 1960-х журналиста Джеймса Болдуина.