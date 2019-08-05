«Мощнейшая энергетика» или «не хватило драйва»: что говорили зрители после концерта Дженнифер Лопес в Москве

В Москве прошёл первый за семь лет концерт американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Выступление стало частью мирового турне It’s my party, приуроченного к 50-летию артистки. Музыкальный перформанс посетили десятки тысяч человек. Певица исполнила для них как известные хиты, так и новые композиции. После выступления зрители делились в социальных сетях фотографиями и видео с концерта, а также своими впечатлениями. Что говорили россияне после визита Дженнифер Лопес в Москву — в материале RT.

В воскресенье, 4 августа, на сцене московской «ВТБ — Арены» состоялся концерт американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Выступление в российской столице прошло в рамках юбилейного турне артистки It's my party, международный этап которого стартовал в Тель-Авиве в четверг, 1 августа.

В рамках тура Джей Ло отработала более 30 концертов в США и Канаде в июне и июле, после чего отправилась на мировые гастроли. В Москве певица выступила во второй раз за семь лет: в 2012 году она приезжала в российскую столицу в рамках своего первого мирового турне Dance Again World Tour.

Праздничная шоу-программа Лопес 2019 года включает сет-лист из её известных хитов — Jenny From The Block, On The Floor, Get Right и других. Не обошлось и без нового материала: вышедшего в этом году сингла Medicine и прошлогодней композиции Limitless. По традиции музыкальные выступления сопровождаются зажигательными танцами.

Начало концерта в Москве фанаты Лопес ждали более часа. Впрочем, по словам поклонников, певица оправдала их ожидания и выступила с максимальной отдачей. За время полуторачасового перформанса она ни разу не уходила передохнуть и исчезала со сцены лишь чтобы сменить костюмы.

Одним из самых трогательных моментов выступления стал дуэт певицы с её 11-летней дочерью Эммой. Они исполнили песню Titanium.

«Грандиозный вечер в Москве. Спасибо всем, кто пришёл на шоу It's my party. Всех люблю», — написала певица в своём Instagram после концерта.

Московский концерт Лопес посетили тысячи россиян. В том числе, продюсер Иосиф Пригожин, певицы Валерия, Саша Савельева, Ольга Орлова и Ольга Бузова, телеведущая Ксения Бородина и другие знаменитости. Большинство из них рассказывали об увиденном в Stories в Instagram.

«Ну вот мы и встретились, ведьма. Красивая, сексуальная, невероятная энергетика. Я довольна», — написала Бузова на своей странице.

Посетила концерт и финалистка шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова. Её очень вдохновило выступление американской дивы.

Сходили на концерт #jlo Ребята, это было просто нереально!!🤩🤩🤩 Это такой драйв, такая энергия, бомбическое шоу, зажигательные танцы и невероятно красивая Дженнифер, которой на днях исполнилось 50 лет! Шок😱

Видео: https://t.co/wdvqXeL2gGpic.twitter.com/idLLZeTG7h — Mikella Abramova (@AbramovaMikella) 28 июля 2019 г.

Для некоторых поклонников певицы этот концерт был уже не первым.

«Красотка Джей Ло согрела своей бешеной энергией холодную Москву. Роскошная женщина, если кратко. Мой второй её концерт и каждый раз я хожу в большей степени просто, чтобы на неё посмотреть воочию», — поделилась эмоциями в своём Instagram одна из зрительниц.

Многие фанаты Лопес отмечают не только творческие заслуги певицы, но и отличную физическую форму исполнительницы.

«В нескольких метрах от космической женщины. В 50 выглядеть как Джей Ло — вот, какую цель можно смело поставить», — поделилась впечатлениями одна из пользовательниц Instagram.

«Смотрела бы и слушала бесконечно. Фантастическая женщина. Сумасшедшая энергия, талант и красота. Не перестаю убеждаться в том, что мои любимые латиносы самые горячие. 50 лет. И как она постоянно повторяла: It’s my party! Это точно! Она однозначно имеет право сделать такое заявление на весь мир», — написала другая поклонница Лопес.

Фанаты подчёркивают, что Джей Ло не опустила планку и продолжает только совершенствоваться, заряжая зрителей на концертах своей неиссякаемой энергией.

«Давно не испытывала от концертов такого шквала эмоций. Переполняют. Мощнейшая энергетика. Высочайший уровень. Крутое шоу. Крутая Джей Ло. До мурашек», — отмечают поклонники в Instagram.

«Она просто «крышесносная». Такая энергетика — невозможно было стоять на месте. Но как ей это удаётся, как?» — удивляется одна из фанаток артистки.

«Это было невероятно. Энергичное, весёлое, безбашенное, а вместе с тем бесконечно прекрасное и очень лирическое шоу. Выступление вместе с дочерью было очень трогательным. Спасибо, Джей. Ты проделала огромную работу», — пишут пользователи в комментариях к видео с концерта.

Впрочем, некоторые зрители уверены, что само шоу могло бы быть качественнее. Так, например, оно не оправдало ожиданий Ксении Бородиной.

«Мне очень сильно не хватило драйва. Было больше драйва, когда мы собирались на концерт, ехали в машине и пели её песни», — заявила телеведущая в Instagram Stories.

По словам Бородиной, она испытала разочарование, когда услышала только две или три знакомые песни — зато в репертуаре Лопес оказались ранее неизвестные ей латиноамериканские композиции.

«Плюс ко всему очень долго она переодевалась, были паузы, которые практически ничем не были заполнены, и действительно уже такое уныние приходило. Больше ажиотажа было перед концертом, сам концерт чуток разочаровал, но, Джей Ло, ты сама — бомбическая», — отметила телеведущая.