«Мощнейшая энергетика» или «не хватило драйва»: что говорили зрители после концерта Дженнифер Лопес в Москве

В воскресенье, 4 августа, на сцене московской «ВТБ — Арены» состоялся концерт американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Выступление в российской столице прошло в рамках юбилейного турне артистки It's my party, международный этап которого стартовал в Тель-Авиве в четверг, 1 августа.

В рамках тура Джей Ло отработала более 30 концертов в США и Канаде в июне и июле, после чего отправилась на мировые гастроли. В Москве певица выступила во второй раз за семь лет: в 2012 году она приезжала в российскую столицу в рамках своего первого мирового турне Dance Again World Tour.

Праздничная шоу-программа Лопес 2019 года включает сет-лист из её известных хитов — Jenny From The Block, On The Floor, Get Right и других. Не обошлось и без нового материала: вышедшего в этом году сингла Medicine и прошлогодней композиции Limitless. По традиции музыкальные выступления сопровождаются зажигательными танцами.