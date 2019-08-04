Войти в историю: тест RT о великих сооружениях правителей

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4 августа 1836 года в Кремле установили на постамент Царь-колокол. Так завершилась долгая история его создания. Колокол был отлит в 1730-х годах по указу императрицы Анны Иоанновны, которая хотела таким образом увековечить память о себе. Правда, вскоре во время пожара он упал в яму, где пролежал почти 100 лет, пока его не смогли поднять. Многие правители в разные эпохи создавали подобные памятники своему царствованию и военным победам. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, что вы знаете об этих великих сооружениях и о тех, кто приказал их возвести.
Войти в историю: тест RT о великих сооружениях правителей
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