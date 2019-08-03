Новый «Форсаж», роуд-муви с русскими эмигрантами и ограбление по-французски: что смотреть в кино в выходные

Август открылся премьерой первого спин-оффа популярной гоночной франшизы «Форсаж» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом. Также среди новинок первой недели месяца — фестивальная лента Кирилла Михановского «Гив ми либерти» о нескольких поколениях русских эмигрантов, криминальная комедия от режиссёра «Нашествия варваров» Дени Аркана и детективный хоррор «Вельзевул», посвящённый расследованиям мистических убийств детей. Кроме того, в кино можно будет увидеть новый фильм француза Квентина Дюпьё о маниакальной страсти к предмету одежды.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)

1 августа на большие экраны вышел первый спин-офф популярной медиафраншизы «Форсаж» с участием героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема — спецагента США Люка Хоббса и шпиона Соединённого Королевства Декарда Шоу. Постановкой девятого по счёту фильма гоночной серии занимался режиссёр «Джона Уика» Дэвид Литч.

Не слишком ладящие друг с другом Хоббс и Шоу вынуждены объединить силы в борьбе против антагониста со сверхчеловеческими способностями Брикстона (в исполнении Идриса Эльбы), стремящегося завладеть смертоносным вирусом.

Создатели «Форсажа» существенно расширили географию ленты, включив в неё пейзажи туманного Лондона и опустевшую территорию Чернобыля.

«Гив ми либерти» (Give Me Liberty)

В начале августа в кинотеатрах можно будет увидеть фестивальную комедию «Гив ми либерти». Роуд-муви, действие которой происходит в течение одного дня, снял русский эмигрант и гражданин США Кирилл Михановский. Картина участвовала в «Двухнедельнике режиссёров» в Канне и на смотре независимого кино «Сандэнс».

Вик работает в службе соцпомощи и развозит малоподвижных граждан по разным адресам. Как-то раз он решает помочь разношёрстной компании русских эмигрантов попасть на похороны подруги и загружает их всех в свой автобус. Компания евреев, русских и американцев колесит по улицам города с баяном.

«Гив ми либерти» — третья полнометражная работа Михановского. Московская премьера ленты прошла на Strelka Film Festival.

«Как отмыть миллион» (La chute de l'empire américain)

Пьер-Поль — профессор философии, но работает курьером. Однажды во время доставки заказа он становится свидетелем ограбления бара. В ожесточённой перестрелке погибают и преступники, и охрана, а мешок с деньгами падает к ногам скромного курьера. Пьер-Поль не теряется: хватает куш и пытается придумать, куда деть деньги, пока его не нашла местная мафия.

Поставил эту криминальную комедию автор отмеченной Американской киноакадемией драмы «Нашествие варваров» Дени Аркан. На создание ленты режиссёра вдохновило ограбление, произошедшее в канадском Монреале в 2010 году. Фильм стал участником фестиваля в Торонто и международного смотра в Вальядолиде (Испания).

«Вельзевул» (Belzebuth)

Мировая премьера фильма ужасов «Вельзевул» состоялась ещё осенью 2017 года, однако до российского проката картина дошла лишь спустя два года, как часто бывает с малобюджетными и малозаметными работами режиссёров из стран, не относящихся к лидерам кинопроизводства.

Снял ленту мексиканец Эмилио Портес, автор комедий «Пасторела» и «Преступление киномеханика Гумаро», выпущенных в 2011 и 2014 годах. «Везельвул» — первый опыт Портеса в области хоррора, причём, по мнению зарубежных критиков, довольно успешный: рейтинг «свежести» ленты на Rotten Tomatoes составляет 75%, а индекс одобрения аудиторией — все 83%. Удивительно, но гораздо более скромные результаты демонстрирует IMDb: там картине присвоили только 6,1 балла.

Сюжет «Вельзевула» выстраивается вокруг загадочных убийств детей, совершаемых в одном из мексиканских городов. Расследовать преступления берётся детектив Риттер (Хоакин Косио), чей ребёнок также погиб. Риттер обращается за помощью к священнику Ивану Франко (Тейт Эллингтон), и вместе они делают ряд ужасающих открытий.

«Оленья кожа» (Le daim)

Французский режиссёр (по совместительству — известный электронный музыкант) Квентин Дюпьё считает «Оленью кожу» сумасшедшей, но в то же время своей первой реалистичной лентой. Кого-то интерпретация режиссёром собственной работы может озадачить: по сюжету главный герой Джордж становится одержим купленной им дорогостоящей модной курткой и начинает совершать из-за неё преступления.

Впрочем, та же «Реальность», за которую Дюпьё получил номинацию на Венецианском кинофестивале, куда более сюрреалистична: за странной любовью к неодушевлённой вещи в «Оленьей коже» скрывается обыкновенное человеческое одиночество, что делает сюжет этой картины историей, которая, в общем-то, «могла произойти с каждым из нас».

Главную роль в картине исполнил звезда комического жанра Жан Дюжарден, обладатель «Оскара» за работу над фильмом Мишеля Хазанавичуса «Артист». Также в ленте снялись Адель Энель («Дьяволы»), Мари Бюнель («Хористы») и другие.