Реинкарнация «90210», детективный фэнтези-нуар с феями и чёрная комедия об изменах: какие сериалы выходят в августе

Последний месяц лета обещает поклонникам сериалов ряд любопытных премьер. Телеканал Fox покажет воссоединение актёров культового молодёжного сериала 1990-х «Беверли-Хиллз 90210». Netflix представит боевик про наёмников из Сан-Франциско и кукольный приквел к мультфильму «Тёмный кристалл». В середине месяца на CBS стартует показ проектов об изменах в разные эпохи и воплощении американской мечты. В числе прочих релизов — сериалы о кознях религиозных телепроповедников (HBO), о работе в образовательных учреждениях (ТНТ-PREMIER) и фэнтези-нуар в антураже неовикторианской эпохи (Amazon Prime Video).

«BH90210» (BH90210). С 7 августа на Fox

«Беверли Хиллз 90210» задавал тон модным веяниям, рекламировал актуальные для старшеклассников спортивные увлечения и среди прочего популярно рассказывал о социально значимых проблемах вроде наркозависимости, алкоголизма и СПИДа. Сериал стал ультрапопулярным молодёжным проектом 1990-х, и его успех вдохновил шоураннера Аарона Спеллинга («Ангелы Чарли», «Твин Пикс» и «Зачарованные») на ряд спин-оффов.

Тем не менее «BH90210» — не сиквел оригинального сериала. Проект сводит вместе разлучившихся 19 лет назад актёров Джейсона Пристли, Дженни Гарт, Йена Зиринга, Гэбриелль Картерис, Брайана Остина Грина, Шеннен Доэрти и Тори Спеллинг (к сожалению, уже без Люка Перри) после того, как кто-то решает, что «Беверли-Хиллз 90210» пора перезапустить. Актёры отмечают, что новому сериалу закономерно присущ «элемент ностальгии».

«У» значит убийцы» (Wu Assassins). С 8 августа на Netflix

Кай Цзин — трудолюбивый молодой шеф-повар, работающий и проживающий в китайском квартале Сан-Франциско. В его родном Чайнатауне процветает преступность, и однажды скромный повар невольно вовлекается в охоту за древними силами У-Син. Столкнувшись с духом одного из монахов-защитников У-Син, Цзин обретает навыки боевых искусств и (довольно неохотно) становится стражем древней магии.

Монаха, охраняющего смертоносную У-Син, сыграл Марк Дакаскос. Главная роль в проекте Netflix досталась Ико Уайсу («Рейд»). В касте также — Лагерта из «Викингов» Кэтрин Уинник и звезда «Уличного бойца» Байрон Манн.

«Почему женщины убивают» (Why Women Kill). С 15 августа на CBS All Access

После завершения сериала «Элементарно» Люси Лью решила не разрывать отношения с телеканалом CBS, подписавшись на участие в новом многосерийном проекте «Почему женщины убивают» от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри. Компанию ей составили Дженнифер Гудвин («Переступить черту»), Кирби Хауэлл-Баптист, а также Александра Даддарио («Настоящий детектив») и Джек Девенпорт («Пираты Карибского моря»).

Сериал повествует о судьбах трёх женщин, живущих в разное время: домохозяйки эпохи 1960-х (Гудвин), светской тусовщицы 1980-х (Лью) и адвоката 2010-х (Хауэлл-Баптист). Каждая из героинь сталкивается с проблемой измены и пытается решить эту проблему не самым тривиальным способом.

«Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones). С 18 августа на HBO

Сюжет нового комедийного проекта HBO посвящён семье Джемстоунов, прославившейся в качестве телепроповедников. Джемстоуны разъезжают по стране с проповедями и религиозными церемониями, с завидной периодичностью выступают на федеральных телеканалах и занимаются другими прибыльными проектами. Впрочем, за благочестивым имиджем скрывается жажда земных удовольствий.

Основателя религиозного бизнеса Илая Джемстоуна играет Джон Гудман («Большой Лебовски», «Операция «Арго»), а продолжателей его дела — Дэнни Макбрайд (он же режиссёр, сценарист и исполнительный продюсер проекта) и Адам Дивайн («Идеальный голос», сериал «Трудоголики»).

«Учителя». С 22 августа на ТНТ-PREMIER

Главного героя сериала «Учителя» зовут Сергей (Владимир Вдовиченков). Он давно работает в сфере образования и дослужился до поста замминистра. Тяготы высокого положения Сергей предпочитает переживать в компании молодых девушек (иногда ровесниц своих дочерей).

Дочери героя пошли по стопам отца. Мария (Ирина Старшенбаум) выбрала стезю школьного учителя, а Таня (Анна Котова-Дерябина) — заведующая юридической кафедрой. У каждой свой взгляд на методы преподавания и работу в образовательных учреждениях.

Разработкой проекта занимался творческий союз Ильи Куликова, Валерия Федоровича и Евгения Никишова (все трое выпускали сериалы «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения»).

«Становясь богом в Центральной Флориде». (On Becoming a God in Central Florida). С 25 августа на Showtime

Производством сериала по заказу телеканала AMC озадачились ещё в 2017 году. Ожидалось, что срежиссирует проект автор «Фаворитки» Йоргос Лантимос. Вскоре за разработку сериала взялся YouTube Premium, однако потом проект в очередной раз сменил вещателя, и в итоге права на показ перешли Showtime.

Сериал призван доходчиво объяснить, как воплотить американскую мечту с минимальными стартовыми возможностями. По сюжету сотрудница аквапарка во Флориде Кристал Джилл путём махинаций выстраивает путь в ряды многомиллиардной финансовой пирамиды, некогда уже разрушившей её семью.

Целеустремлённую американку, охваченную неутомимым духом предпринимательства, играет Кирстен Данст. В касте также числятся Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Теодор Пеллерен («Стёртая личность») и Мэл Родригез («Третья смена»).

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» (The Dark Crystal: Age of Resistance). С 30 августа на Netflix

В конце августа Netflix покажет многосерийный приквел к полнометражной анимационной картине «Тёмный кристалл» о волшебной стране гелфлингов (их и прочих волшебных созданий изобразили при помощи кукол), в которой после повреждения Тёмного кристалла, регулирующего законы мироздания, воцарился хаос.

Действие «Эпохи сопротивления» происходит за много лет до показанных в ленте событий. Трое гелфлингов обнаруживают, что захватившие их земли скексисы повредили кристалл, и готовят восстание.

Озвучивать героев пригласили Тэрона Эджертона («Рокетмен») и Аню Тейлор-Джой («Сплит»). Голоса второстепенным персонажам подарили Хелена Бонэм-Картер, Саймон Пегг («Зомби по имени Шон»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»), Сигурни Уивер, Аквафина и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер и Тайная комната»).

«Карнивал Роу» (Carnival Row). С 30 августа на Amazon Prime Video

Параллельно с «Эпохой сопротивления» в конце лета стартует ещё один фэнтезийный долгострой — «Карнивал Роу». Над его производством задумались ещё в 2015 году, когда в руки к телевизионщикам попал незавершённый сценарий полнометражного фильма о Карнивал Роу. Соавтором сценария, режиссёром и исполнительным продюсером видели Гильермо дель Торо, однако из-за занятости в съёмках «Формы воды» он ушёл из проекта.

В 2017 году было объявлено, что сериал теперь находится в обойме Amazon, а исполнительными продюсерами назначены Рене Эчеваррия («Тёмный ангел») и Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»).

Место действия фэнтези-нуара — неовикторианский город Бюрг, который вместе с людьми населяют магические мигранты. Негармоничное сосуществование человеческой расы и волшебных существ ухудшается на фоне загадочных убийств, расследовать которые берутся сыщик Райкрофт Филострейт (Орландо Блум) и фея Виньетт (Кара Делевинь).