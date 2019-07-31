«Зорко одно лишь сердце»: тест RT на знание повести «Маленький принц»

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75 лет назад, 31 июля 1944 года, с аэродрома на острове Корсика в свой последний полёт отправился Антуан де Сент-Экзюпери. Он вылетел на разведку, но на базу так и не вернулся. Как выяснилось десятилетия спустя, самолёт упал в море. Что именно произошло, до конца неизвестно, но одна из наиболее вероятных версий — техническая неисправность. Сент-Экзюпери оставил множество произведений в стихах и прозе, самое известное из которых, без сомнения, повесть «Маленький принц». Ответьте на наши вопросы и проверьте, хорошо ли вы помните текст повести.
«Зорко одно лишь сердце»: тест RT на знание повести «Маленький принц»
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