Использовала бит из религиозного рэпа: суд признал плагиатом песню Кэти Перри Dark Horse

Федеральный суд Лос-Анджелеса признал Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при создании композиции Dark Horse. Как сообщают американские СМИ, присяжные сошлись во мнении, что певица скопировала бит выпущенного в 2008 году рэп-сингла Joyful Noise исполнителя Маркуса Грея. Также в плагиате признаны виновными соавторы композиции и выпустившая её звукозаписывающая компания. Сумма, которую Перри должна будет выплатить потерпевшим, пока неизвестна. Об этом и других аналогичных инцидентах — в материале RT.

Американская певица Кэти Перри признана виновной в нарушении авторских прав. Как сообщает журнал Billboard, обвинительный вердикт был вынесен присяжными Федерального суда Лос-Анджелеса в результате семидневных слушаний.

Жюри постановило, что в ходе работы над композицией Dark Horse 2013 года выпуска певица и её советчики умышленно или неумышленно скопировали музыку — использовала из религиозного рэп-сингла Joyful Noise 2008 года американского музыканта Маркуса Грея (более известного как Flame). 29 июля суд вынес решение об ответственности Перри, во вторник начнётся разбирательство о размере подлежащего возмещению ущерба.

Вместе с исполнительницей в плагиате обвинили продюсеров и соавторов Dark Horse Лукаса Готтвальда (также известного как Dr. Luke), Карла Сэндберга (Макс Мартин), Сару Хадсон, Генри Уолтера (Cirkut), а также рэпера Джордана Хьюстона (Juicy J), который исполнил песню вместе с Перри. Кроме того, нарушение авторских прав вменяется звукозаписывающей компании Capitol Records, а также Warner Bros. Music Corporation, Kobalt Publishing and Kasz Money Inc.

По данным Billboard, Грей, вооружившись поддержкой соавторов Joyful Noise, подал ещё в 2014 году иск против артистки. Перри, впрочем, вину не признала. Одним из главных аргументов защиты было недостаточно широкое распространение сингла Грея, известного только в религиозных кругах.

Для помощи в разрешении спора обе стороны приглашали музыкальных экспертов. Так, после признания факта плагиата музыковедом Тоддом Декером сторона защиты возразила, сославшись на эксперта из Университета Нью-Йорка Лоуренса Феррару, который не выявил существенного сходства Dark Horse и песни Грея. При этом Феррара подчеркнул, что между композициями угадываются базовые совпадения, которые встречаются и в ряде других популярных мелодий — Mary Had a Little Lamb, Jolly Old St.Nicholas или Merrily We Roll Along.

В качестве аргумента истцы использовали информацию о раннем этапе карьеры Кэти Перри (тогда она позиционировала себя как христианскую поп-певицу) и её происхождении (Перри родилась в семье проповедников-евангелистов). По мнению обвинения, эти факты увеличивают вероятность того, что певица слышала Joyful Noise перед написанием Dark Horse. Перри, однако же, утверждает, что даже в эпоху работы в жанре христианской поп-музыки «почти всегда слушала светскую музыку».

Совпадение или плагиат?

Музыкальные заимствования, сознательные, неосознанные, а иногда и вполне намеренные (в случае с отсылками к популярным или культовым музыкальным произведениям) встречаются повсеместно. В громких скандалах на почве плагиата были замешаны не только исполнители и коллективы, работающие в жанре популярной музыки, но и легенды рок-н-ролла. К примеру, британцев Led Zeppelin несколько лет назад уличили в незаконном заимствовании легендарной Stairway to Heaven. Композиция якобы похожа сингл Taurus группы Spirit, с которыми Led Zeppelin сотрудничали. Это дело пока не закрыто.

В 2014 году представитель интересов погибшего гитариста Spirit Рэнди Калифорнии Майкл Скидмор решил воспользоваться поправками в законодательство США, позволяющими доказывать схожесть песен не только на основе мелодии, но и «по общему ощущению». Скидмор подал иск против музыкантов с целью включить Калифорнию в соавторы песни, чтобы его наследники могли получать роялти (авторские отчисления). Рокеры обвинения в плагиате категорически отвергали.

Лана Дель Рэй и Том Йорк

globallookpress.com

В заимствовании идей обвиняли группу Deep Purple, музыканта Эда Ширана (песня Thinking Out Loud), а лидер группы Nirvana Курт Кобейн однажды признался, что невольно скопировал рифф композиции Smells Like Teen Spirit.

Довольно громким было разбирательство между «королевой сэдкора» Ланой Дель Рэй и музыкантами группы Radiohead. В 2017 году Дель Рэй выпустила сингл Get Free, сильно похожий на композицию Creep британских рокеров. Как сообщала Дель Рэй в Twitter, коллектив не планировал подавать в суд, но собирался получить прибыль от реализации её песни.

Radiohead в своё время тоже обвиняли в плагиате. Речь идёт о нарушении авторских прав британского коллектива The Hollies: мелодию их песни The Air That I Breathe группа Radiohead скопировала при работе над той же Creep. Впрочем, вопрос решился подписанием соглашения, условия которого, а также процент роялти, до сих пор не раскрыты.

Дель Рэй отрицает, что вдохновлялась композицией при создании собственной, однако нарушением считается и подсознательное копирование (под таким углом рассматривался конфликт между американской группой Chiffons и гитаристом The Beatles Джорджем Харрисоном). Спор Дель Рэй и Radiohead был урегулирован в марте 2018 года.