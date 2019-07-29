Вдохновлённая советским функционализмом: какой будет экранизация романа Замятина «Мы»

Осенью 2020 года на экраны выйдет фильм «Мы» — первая в России экранизация знаменитого романа-антиутопии Евгения Замятина. Режиссёром ленты стал 26-летний Гамлет Дульян (для него этот фильм — дебют в полном метре), роли в ней исполнили Егор Корешков («Восьмидесятые»), Елена Подкаминская («Кухня»), Филипп Янковский («Чудотворец»), Марьяна Спивак («Нелюбовь») и другие. RT поговорил с создателями картины и узнал, где и как её снимали, на что она будет похожа и почему сценарий имеет некоторые расхождения с текстом Замятина.

Роман-антиутопию Евгения Замятина «Мы» экранизировали трижды.

В 1982 году по немецкому телевидению показали одноимённую фантастическую драму чешского режиссёра Войтеха Ясны, обладателя трёх «Пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля. Лента не получила отклика со стороны зрителей и быстро забылась.

В 2016 году попытку перенести роман на плёнку предпринял француз Ален Буре — он превратил «Мы» в малобюджетную чёрно-белую короткометражку под названием «Стеклянная крепость», представляющую собой нарезку из постановочных фото- и видеокадров.

В 2017 году стало известно, что фильм по роману Замятина снимут в России. А в 2018-м во время защиты проектов игрового кино в Минкультуры начинающий режиссёр Гамлет Дульян рассказал, что уже проводит читки с актёрами Егором Корешковым, Еленой Подкаминской и Юрием Колокольниковым.

«Потому что Замятин»

26-летний Гамлет Дульян (в его фильмографии пока что числится только короткометражка 2012 года выпуска «Погружение в огонь») мечтал экранизировать «Мы», ещё будучи школьником. Режиссёр рассказал RT, что пять лет искал инвестиции и занимался разработкой проекта, пока не нашёл продюсеров — компанию «Большое кино». Те поддержали идею снять фильм по мотивам романа.

«В первую очередь потому, что это Замятин, который является кодом страны и прародителем данного жанра», — отмечает один из основателей компании Гевонд Андреасян.

На главную роль — инженера Д-503 — был утверждён актёр Егор Корешков («Восьмидесятые», «Психологини»).

«Это уникальный мир, в котором я мечтал оказаться. И вот спустя почти двадцать лет (после прочтения романа. — RT) мне звонит режиссёр и предлагает эту роль, этот мир. Чудо. Это очень важная для меня работа. Я до сих пор волнуюсь, справился или нет», — рассказывает он.

Компанию на съёмочной площадке ему составили Елена Подкаминская («Кухня», «О чём говорят мужчины»), Филипп Янковский («Чудотворец», «Таинственная страсть»), Юрий Колокольников («ВМаяковский», «Метод»), Марьяна Спивак («Нелюбовь», «Эпидемия») и другие артисты. Сценарием занимался Александр Талал («Дневной дозор», «Чёрная молния»).

© Кинокомпания «Большое кино»

«Нужен был масштаб»

Съёмки ленты (в общей сложности 36 дней) проходили в 2018 году. Большую часть съёмочного процесса артисты провели в «Главкино» — кинотелевизионном комплексе на Новорижском шоссе. Там в окружении зелёного экрана для хромакея были выстроены декорации города, в котором происходит действие романа. Было и несколько смен натурных съёмок.

«Никакая графика не заменит натуральную фактуру. Я хотел, чтобы всё было по-максимуму построено. Нужен был масштаб, поэтому я сказал нашему художнику-постановщику, чтобы он построил город. Это сложнейшая задача, и его реакция подтвердила, что это так», — вспоминает Дульян.

Создатели фильма подчёркивают: несмотря на то, что декорации разместили на площади 3000 кв. м, пространства для них не хватало. Художники и рабочие ежедневно после окончания смен перестраивали декорации, чтобы переместить действие в помещение или в другую часть города. Также потребовалось дошить устанавливаемые вокруг декораций хромакейные ткани для графики.

При разработке архитектурных сооружений художники опирались на советский конструктивизм и функционализм — брали эти направления за основу и добавляли к ним футуристические элементы. То же самое можно сказать и о создании костюмов: художник по костюмам Оксана Шевченко предлагала эскизы, на которые её вдохновили образцы из советской энциклопедии моды.

«В нашей истории много идей, в том числе художественных, на которые нужно ссылаться. Хотелось добавить своего, родного, а не условного или западного. Ведь речь идёт об экранизации отечественной классики», — объясняет Дульян.

Художник-постановщик Давид Дадунашвили уверен, что старания всех причастных не были напрасными.

«То, что создала команда в итоге, — может, это то, что хотел бы увидеть сам Замятин», — говорит он.

© Кинокомпания «Большое кино»

Книга и экранизация

По мнению режиссёра картины, основные идеи романа Замятина лежат в плоскости более сложной, чем критика каких-либо политических идеологий. А фильм, созданный по мотивам книги, рассказывает прежде всего о взаимодействии человека и общества, личного и коллективного. В нём также поднимается проблема «маленького человека» — но не обычного, а «обновлённого». Наряду с этим затрагиваются темы свободы, счастья, безопасности, выбора.

«В нашем фильме у каждого персонажа своё понятие об истине, каждый по-своему прав. Для меня важно было честно донести правду всех героев, чтобы дать возможность зрителю самому сделать выбор», — говорит режиссёр.

По словам сценариста Александра Талала, между текстом Замятина и экранизацией романа не могло не быть расхождений: за сто лет, прошедших с момента его выхода, фантастика, в том числе и антиутопия, активно развивалась, менялся её язык. Создателям фильма «Мы» приходилось учитывать, в какой точке развития кинематограф находится в данный момент и сколько похожих историй уже нашли свою аудиторию.

«Мы хотели усложнить и обострить дискурс и конфликты, заложенные в романе Замятина. Кстати, недавно прошёл мастер-класс, посвящённый роману «Мы». Там я услышал ряд соображений, которые подтвердили актуальность некоторых наших задумок. Ну и, пожалуй, мы брали фантастические элементы романа и размышляли, а как ещё это может быть использовано. Можно ли развить эту конкретную идею и зайти ещё дальше?» — отмечает Талал.

В настоящее время картина находится на стадии постпродакшна. Ожидается, что она выйдет в прокат осенью 2020 года.