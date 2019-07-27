Отцы и дети: тест RT о знаменитых династиях

195 лет назад, 27 июля 1824 года, родился Александр Дюма (сын) — французский прозаик и драматург. Его мать была простой парижской портнихой, а отец — знаменитым писателем. Александр Дюма — старший признал внебрачного ребёнка и дал ему хорошее образование. Знаменитые дети знаменитых родителей — совсем не редкость в мировой истории. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, много ли вы знаете об этих людях и насколько хорошо отличаете их друг от друга.

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