История любви футболиста из США и русской Золушки: в прокат вышла мелодрама «До скорой встречи»

25 июля в российский прокат вышла мелодрама «До скорой встречи» — о любви разочаровавшейся в жизни петербурженки и популярного футболиста из США. Режиссёрское кресло проекта занял британец Дэвид Махмуди, прежде работавший над короткометражками и музыкальными клипами. Спродюсировала картину, написала к ней сценарий и исполнила главную женскую роль россиянка Евгения Танаева. Главная мужская роль досталась звезде популярного американского сериала «Спартак: Кровь и песок» Лиаму Макинтайру. Съёмки проходили в Петербурге и Лос-Анджелесе. RT посмотрел фильм и рассказывает, почему этот межконтинентальный союз рискует смутить зрителей.

В четверг, 25 июля, в российский прокат выходит картина «До скорой встречи» — романтическая мелодрама от начинающего британского режиссёра Дэвида Махмуди (ранее Махмуди снимал только музыкальные клипы и короткометражки, эта лента стала для него дебютом в полном метре). В качестве сценариста и сопродюсера картины выступила россиянка Евгения Танаева. Она же исполнила в фильме главную роль.

Компанию ей на съёмочной площадке составили Лиам Макинтайр («Спартак: Кровь и песок»), Харви Кейтель («Бешеные псы», «Пианино»), Лариса Малеванная («Интердевочка») и бывший чемпион мира по смешанным боевым искусствам, а ныне голливудский актёр Олег Тактаров. Небольшие камео достались бывшему футболисту «Барселоны» Карлесу Пуйолю и экс-капитану «Зенита» Владиславу Радимову.

В картине рассказывается о неожиданно вспыхнувшей страсти между официанткой из Санкт-Петербурга Ланой Калининой (Танаева) и американской футбольной звездой Райаном Хоксом (Макинтайр).

Футболист популярен, богат и помолвлен. В преддверии чемпионата мира по футболу Хокс попадает в аварию и получает серьёзную травму ноги. Неодобрение со стороны фанатов, ссора с командой, судимость за вождение в нетрезвом виде приводят футболиста на курсирующий вдоль берегов Греции круизный лайнер. Там спортсмен пытается справиться с одолевшей его депрессией при помощи алкоголя.

Лана очутилась на этом корабле тоже не от хорошей жизни: узнав об изменах мужа-абьюзера, девушка забирает у него маленького сына и решает начать всё с чистого листа. Далее события развиваются по-сказочному стремительно — прекрасный принц влюбляется в русскую Золушку, счастье уже маячит на горизонте. Но, разумеется, на пути к счастливой жизни двум влюблённым предстоит преодолеть несколько странных и надуманных препятствий.

© Кадр из фильма «До скорой встречи» (2019)

Главное, что нужно знать о фильме «До скорой встречи»: он возводит в абсолют мечты о богатом мужчине, который сумел бы по достоинству оценить внутренние качества избранницы, невзирая на её профессию (не слишком престижную) или положение в обществе (не особо высокое). Поэтому эмоции от просмотра ленты у разных людей обязательно будут несхожими. У одних картина вызовет умиление, у других — недоумение, а третьих попросту развеселит.

Конечно, кинематограф по-прежнему нуждается в милых и добрых историях. Тем не менее именно эта кажется крайне неактуальной, особенно на фоне всеобщей феминизации.

Отдадим героине должное: Лана пытается вырваться из рутины и начать жить без побоев и упрёков со стороны мужа. В то же время всё, что она делает, выходит до невозможности романтичным. Сравнение фильма со сказкой о Золушке неслучайно: создаётся ощущение, что такое мы видели уже сотни раз. Небольшой винтажный флёр при определённых обстоятельствах мог бы сыграть картине на руку, однако происходящее на экране зачастую вызывает одно лишь недоумение. Почему в XXI веке двум взрослым влюблённым друг в друга людям не пришло в голову обменяться номерами мобильных телефонов?

Кому-то критика подобных непродуманных сценарных решений может показаться вкусовщиной. В конце концов, купивший билет на мелодраму зритель должен быть готов увидеть нечто, чему обычно не достаёт места в реальной жизни. Но порою авторы ленты демонстрируют такое равнодушие ко всем разумным реалиям, что закрывать на это глаза становится сложно.

К примеру, сын главной героини не пропускает ни одного матча с участием Хокса и мечтает повторить его профессиональный путь. Но с каких это пор американские игроки в европейский футбол так фантастически знамениты?

© Кадр из фильма «До скорой встречи» (2019)

Что касается образов героев, то и здесь обошлось без сюрпризов. Лиаму Макинтайру досталось амплуа стандартного красавчика, услады для глаз зрительниц юных и не очень. Олег Тактаров мелькает на экране в общей сложности 5—7 минут. Он играет хабалистого скандалиста — мужа главной героини. Тактаров в этой роли так карикатурно груб, что контраст между ним и Хоксом в определённый момент становится излишне явным и даже смешным.

Евгения Танаева на экране воплощает... высокую голубоглазую блондинку. О характере её удастся узнать немного, зато будет много томных взглядов, вздохов и заламываний рук — всё как в любовных романах позапрошлого века.

Впрочем, необходимо признать, что Танаевой удалось собрать небезынтересный кастинг, притом что фильм стал для неё дебютом во всех направлениях. Кроме того, сам жанр предполагает некую волшебную утопичность. А нам, как и авторам фильма, хочется верить: какой бы современной и феминистски настроенной ни была женщина и насколько успешным, богатым и знаменитым ни был мужчина, для них в отношениях превыше всего должны стоять поиски любви и взаимопонимания. Может быть, и не так плохо, что «До скорой встречи» так трогательно ищет истинную любовь и пытается соединить Лос-Анджелес с Санкт-Петербургом в надежде, что кому-то ещё интересно наблюдать за переиначенными историями Золушки.