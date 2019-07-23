Пенниуорт — молодой и горячий: чем интересен сериал о дворецком Бэтмена

28 июля на телеканале Epix стартует показ сериала «Пенниуорт» о дворецком и соратнике Бэтмена Альфреде Пенниуорте. Действие ленты происходит в Англии 1960-х годов, где молодой Альфред занимается охранным бизнесом, знакомится с отцом Брюса Уэйна и пытается спасти возлюбленную из рук похитителей. Продюсированием проекта занимались создатели «Готэма» Бруно Хеллер и Дэнни Кэннон, а за режиссуру отвечали сразу шесть человек, среди которых — авторы сериалов «Острые козырьки», «Чёрные паруса», «Криптон» и «Аббатство Даунтон». В русской озвучке «Пенниуорт» будет доступен на «КиноПоиске» с 30 июля.

Главный герой нового сериала вселенной DC «Пенниуорт» — дворецкий, верный помощник и друг знаменитого Бэтмена Альфред Пенниуорт. Правда, теперь он предстаёт перед нами в образе элегантного молодого человека: спин-офф отправляет зрителя из мрачного Готэма в Англию шестидесятых, где юный Альфред в условиях послевоенной нестабильности пытается вести охранный бизнес.

Роль Пенниуорта в сериале сыграл Джек Бэннон, а исполнительными продюсерами проекта стали работавшие над «Готэмом» Бруно Хеллер и Дэнни Кэннон. В режиссёрское кресло были приглашены создатели сериалов «Острые козырьки», «Чёрные паруса», «Криптон» и «Аббатство Даунтон».

Хотя Пенниуорт так или иначе появляется практически в каждом проекте о Бэтмене с 1943 года (дебютировал он в комиксе Batman#16), только теперь у поклонников DC появилась возможность узнать подробности жизни дворецкого до встречи с Брюсом Уэйном. До этого момента прошлое Альфреда было окутано тайной — фактически продюсеры опирались лишь на английское происхождение героя и упоминание о его службе в разведке.

За свою 76-летнюю историю в качестве дворецкого Пенниуорт сильно полюбился поклонникам Бэтмена. Несколько раз он был номинирован на различные американские премии как лучший помощник главного героя или лучший второстепенный персонаж.

Значимость Альфреда во вселенной Бэтмена лишний раз доказывают многочисленные экранизации комикса. Крошечную, на первый взгляд, роль дворецкого в разное время сочли привлекательной очень известные актёры. В киноверсии режиссёра Кристофера Нолана («Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды») Пенниуорта играет обладатель двух «Оскаров» и трёх «Золотых глобусов» сэр Майкл Кейн («Дитя человеческое», «Престиж»). У Зака Снайдера в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости» роль Альфреда исполняет британец Джереми Айронс («Борджиа», «Лолита»).

© imdb.com

В сериале «Готэм», который повествует о комиссаре полиции Джеймсе Гордоне (один из соратников Тёмного Рыцаря), Пенниуорт в исполнении известного британского актёра Шона Пертуи становится ещё объёмнее и приобретает больше бойцовских качеств. Учитывая, что рассказывать предысторию Альфреда взялись именно авторы «Готэма», исполнителю главной роли при создании образа героя скорее всего приходилось ориентироваться именно на опыт Пертуи.

Однако не стоит полагать, что «Пенниуорт» идейно или стилистически повторяет безусловно успешный «Готэм». Если история Джеймса Гордона уходит в нолановскую сумрачную реальность, мир дворецкого скорее тяготеет к заданной Тимом Бёртоном и Джоэлом Шумахером атмосфере карнавала. Зрителю показывают «пряничный» Лондон, каким мы его полюбили в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи (разве что с поправкой на эпоху). А детективно-шпионская линия раскручивается скорее в стиле «Кингсмана» (серия фильмов режиссёра Мэттью Вона о вымышленной британской секретной организации), нежели «Бэтмена: Начало» Нолана.

В пилоте сериала уже можно увидеть нацистов, королеву Англии, Томаса Уэйна (отец Бэтмена) и загадочного злодея «с двойным дном», который, видимо, станет главным антагонистом юного Альфреда.

Интрига первой серии закручивается вокруг похищения возлюбленной Пенниуорта. В обмен на жизнь девушки похитители требуют привести к ним Томаса Уэйна, с которым будущий дворецкий случайно знакомится в ночном клубе.

© imdb.com

Без неожиданных сюжетных поворотов, с добрыми, но не слишком остроумными шутками обозначается основная концепция сериала: Альфред молод, горяч и готов самозабвенно служить короне. Надо признать, что смазливая внешность Бэннона не мешает зрителю увериться, что этот большеглазый юноша способен разделываться с врагами её величества не хуже Джеймса Бонда. Молодой Пенниуорт наивен, но готов к великим делам — это актёр показывает на экране с таким задором, что не проникнуться симпатией к его герою невозможно. А вот в то, что бывший спецназовец станет опекуном и дворецким Бэтмена, пока верится с большим трудом.

Возлюбленная Альфреда Бет Сайкс в исполнении актрисы Паломы Фэйт («Одноклассницы», «Воображариум доктора Парнаса») тоже достаточно органично впитывает дух времени и вписывается в стилистику сериала, хотя воплощает скорее идеалы XXI века, нежели консервативной Англии 1960-х. Девушка намерена стать актрисой (то есть представительницей порицаемой в те времена профессии) и старается не обращать внимания на пересуды окружающих. Противник Пенниуорта в первой серии — лорд Харвуд в исполнении известного британского актёра Джейсона Флеминга («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») — типичный комиксный злодей со странной, но легко объяснимой мотивацией.

К несчастью, мотивы и поступки героев так поверхностны, а сюжет порою настолько вторичен, что время от времени создателей сериала хочется упрекнуть в небрежности. Впрочем, «Пенниуорт» и не пытались заявить как драму в духе Нолана или Снайдера.

Зрителю предлагают хорошую картинку с красивыми актёрами и детективной линией — и ради этого стоит посмотреть сезон (возможно, даже один). Заодно будет время понять, плюсом или минусом для проекта стала столь заметная оторванность от классической вселенной DC.