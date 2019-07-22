«Даровала нам империю»: вышел официальный трейлер сериала о Екатерине Великой

HBO выпустил официальный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» (всего четыре эпизода) с Хелен Миррен в роли русской императрицы. Из видео становится ясно, что при разработке проекта западные кинематографисты не обошли стороной тему дворцовых интриг, военную и любовную тематики: за последнюю предсказуемо отвечает наличие в сюжете линии отношений Екатерины II с Григорием Потёмкиным (Джейсон Кларк). Однако пока не известно, насколько сериал близок к исторической действительности. Ожидается, что «Екатерина Великая» выйдет на экраны осенью 2019 года.

HBO опубликовал первый официальный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» — последнего совместного проекта телеканала с британской компанией Sky.

Ожидается, что состоящий из четырёх эпизодов фильм будет доступен уже этой осенью на HBO (США), Sky Atlantic и Now TV (Великобритания, Ирландия и Италия). Sky Atlantic также отвечает за дистрибуцию в Италии, Австрии, Германии и Испании, релиз на территории Канады находится в зоне ответственности Bell Media.

Производством «Екатерины» занимались британские компании Origin Pictures («Скрытый») и New Pictures («Испанская принцесса»). Режиссёрское кресло проекта занял Филип Мартин, известный по работе над сериалами «Пуаро» и «Корона» (о королеве Елизавете II).

В «Екатерине Великой», как следует из названия речь пойдёт о царствовании Екатерины Алексеевны. Судя по трейлеру, важное место в ленте занимают темы дворцовых интриг, государственной политики, в том числе войн, а также восстаний. По всей видимости, немало внимания создатели сериала уделили отношениям Екатерины и её фаворита Григория Потёмкина. В то же время, пока не известно, насколько отснятый материал близок к исторической действительности. Примечательно, что зрители увидят только конец правления императрицы.

Кинематографисты показывают Екатерину II волевой, мудрой женщиной — но одновременно авторитарной и, вероятно, беспринципной.

«В молодости я мечтала о свободе. Мечтала разорвать оковы. Но с возрастом вариантов становится меньше. И вместо этого я даровала нам империю. Но я точно знала, что делаю», — говорит главная героиня в трейлере.

Также экранная Екатерина спрашивает невидимого собеседника: «Вы знаете, что я держу в своей руке?» — и тут же отвечает: «Абсолютную власть». Напоследок императрица убедительным тоном отмечает: «Я ни с кем не буду делить мой трон».

Частично видео повторяет ролик, опубликованный Sky Atlantic весной 2019 года.

Роль Екатерины исполнила британская актриса Хелен Миррен, в 2007 году получившая «Оскар» за работу над образом Елизаветы II в драме Стивена Фрирза «Королева» (о взаимоотношениях британской королевы с премьер-министром Тони Блэром). В ленте «Безумие короля Георга» 1994 года она исполнила роль королевы Шарлотты, а чуть более десяти лет спустя примерила амплуа Елизаветы I в одноимённом мини-сериале того же HBO. Потёмкина сыграл Джейсон Кларк («Терминатор: Генезис», «Эверест»).

Век Екатерины

Екатерина Великая правила Российской Империей с 1762 по 1796 годы. Будущая императрица родилась в Пруссии в городе Штеттине (ныне польский город Щецин) 2 мая 1729 года, умерла в Санкт-Петербурге 17 ноября 1796-го. Немка по происхождению, она переехала в Россию в 1744 году, приняла православие и обвенчалась с великим князем Петром Фёдоровичем — будущим императором Петром III. Императрица взошла на престол в результате дворцового переворота, который был организован при поддержке братьев Орловых, Екатерины Дашковой, Григория Потёмкина и других её приближённых.

Эпоху правления Екатерины Великой часто называют «золотым веком» российского дворянства. Императрица правила страной в соответствии с идеями Просвещения, во внешней и внутренней политике продолжая линию Петра I.

Екатерина II провела множество реформ, нацеленных на европеизацию страны — ослабила влияние церкви, способствовала продвижению веротерпимости, развитию промышленности и торговли.

Эпоха Екатерины ознаменована процветанием гуманитарных наук. При ней в России жили и работали Денис Фонвизин, Гавриил Державин, Александр Радищев, историк Николай Карамзин и другие деятели, оказавшие большое влияние на развитие отечественной историографии и литературы. Императрица внесла огромный вклад в образование — в числе прочего она открыла первый в России университет для женщин — Воспитательное общество благородных девиц, впоследствии ставшее Смольным институтом.

При Екатерине Великой Российская империя укрепила авторитет среди европейских держав. Территория страны во время её правления значительно расширилась —империя участвовала в разделе Речи Посполитой, к ней были присоединены земли Крымского ханства и Османской империи в Северном Причерноморье, а также — территории на Северном Кавказе. Кроме того, при Екатерине II шёл активный процесс освоения Чукотки, Аляски и земель, прилегающих к Тихому океану.