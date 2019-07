От ремейка «Короля Льва» до сборника российских короткометражек: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе на экраны вышел анимационный фильм «Король Лев» — воспроизведённый в реалистичной манере ремейк оригинального диснеевского мультфильма 1994 года. Также в кинотеатрах можно увидеть фолк-хоррор «Солнцестояние» — вторую полнометражную работу создателя «Реинкарнации» Ари Астера, криминальную комедию «Искусство обмана» с Эмили Ратаковски в главной роли, ленту — номинанта на золотую пальмовую ветвь «Соблазн». В числе отечественных премьер — драма о детях-сиротах «Это не навсегда» и сборник короткометражек «Русское краткое. Выпуск 4», составленный из работ нескольких режиссёров.

«Король Лев» (The Lion King)

Оригинальная версия мультфильма «Король Лев» студии Disney о приключениях львёнка Симбы вышла на экраны в 1994 году. Трогательный мультфильм с хэппи-эндом (Симба возвращается в своё царство и становится королём) стал — наряду с диснеевскими «Красавицей и чудовищем», «Русалочкой», «Спящей красавицей» и другими — классикой мультипликационного кинематографа. Лента запомнилась зрителям в том числе и саундтреками — к примеру, песней Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight — а ещё харизматичными персонажами Тимоном и Пумбой.

Теперь на экраны вышел покадрово воссозданный ремейк мультфильма. Его снял Джон Фавро, знакомый зрителям по картинам «Железный человек» и «Книга джунглей».

Ремейк сделан в технике фотореализма и кадр за кадром воспроизводит сюжет оригинального «Короля льва». Саундтрек — важная часть оригинального мультфильма, создатели не могли обойти его вниманием. Они оставили в фильме старые песни, заменив исполнителей. Так Can You Feel The Love Tonigh Элтона Джона дуэтом спели Бейонсе и Дональд Гловер.

Подробнее — в материале RT.

«Солнцестояние» (Midsommar)

Фолк-хоррор «Солнцестояние» — вторая полнометражная работа молодого режиссёра и сценариста Ари Астера. От Астера ждали многого: его первый фильм ужасов «Реинкарнация» вошёл в списки лучших картин 2018 года в этом жанре. Критики отмечают, что «Солнцестояние» стало достойным продолжением карьеры режиссёра — на сайте Rotten Tomatoes она получила 82% свежести. Сегодня критики ассоциируют ленту с работами в жанре «фольклорного хоррора» 70-х годов, а Астеру предрекают роль «нового Кубрика».

Оригинальное название фильма — шведское слово Midsommar, что переводится как «середина лета». По сюжету студентка из США с молодым человеком и друзьями отправляются в шведскую деревушку, жители которой традиционно устраивают фестиваль в честь праздника солнцестояния. Когда герои появляются на фестивале, солнечная картина праздничного лета, эдакая нордическая идиллия, медленно, но верно начинает «сползать» во тьму — и они оказываются на празднике разгулявшихся сил зла.

Режиссёр заглядывает в глубину человеческой психики. Зрители понимают: она таит в себе массу неизведанного, а увлечение архаичными культами порою рискует оказаться не таким уж невинным.

«Искусство обмана» (Lying and Stealing)

Притворяющийся арт-консультантом вор на вечеринке знакомится с очаровательной моделью. Вместе с новой подругой они собираются совершать «арт-ограбления». Герои фильма воруют и крадут — как подразумевает оригинальное название (Lying and Stealing) — и делают это со вкусом. Сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, а кадр заполоняют предметы современного искусства, шикарные платья, дорогой алкоголь и богатые интерьеры.

Парочку грабителей играют переквалифицировавшаяся из моделей в актрисы Эмили Ратаковски («Исчезнувшая», «Антруаж») и Тео Джеймс («Везунчик», «Аббатство Даунтон»).

На сайте Rotten Tomatoes картина получила 67% «свежести», при этом одни критики считают «Искусство обмана» «триллером категории Б», а другие — «стильной, но безвредной и легко выветривающейся из памяти» комедией.

«Соблазн» (Sibyl)

Французский режиссёр и сценарист Жюстин Трие уже давно исследует тему жизни женщины в современном обществе, и фильм «Соблазн» — её третья полнометражная работа на эту тему.

Лента франко-бельгийского производства повествует о психологе, решившей бросить практику ради написания книги. Сибил (Виржини Эфира) считает себя состоявшейся, эмоционально устойчивой женщиной. Но внезапно в её жизнь врывается новая пациентка, молодая актриса Марго (Адель Экзаркопулос). Обманывая себя тем, что Марго нужна ей лишь для сюжета книги, Сибил шаг за шагом погружается в жизнь пациентки — не только выслушивает её, но и приезжает на площадку, где проходят съёмки, и оказывается втянута в местные интриги.

Критики отмечают, что автор картины попыталась уместить в одном фильме множество жанров — и комедию, и драму, и нуар, и даже триллер.

«Соблазн» стал номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Предыдущие ленты Жюстин Трие, которые так или иначе затрагивали тему женского самосознания, также были отмечены номинациями и наградами. Лента «В постели с Викторией» с той же Виржини Эфира в 2016 году получила приз жюри в Канне и была представлена в нескольких номинациях кинопремии «Сезар». Другой фильм — «Возраст паники» — на «Сезаре» боролся за звание «лучшего дебюта».

«Это не навсегда»

Фильм о воспитанниках детского дома, который сняли два начинающих режиссёра (и для Евгении Яцкиной, и для Алёны Рубинштейн это первая крупная работа), участвовал в программе «Новое российское кино» Московского международного кинофестиваля. Кроме того, лента принимала участие в программе «кино на площади» смотра «Кинотавр» 2019 года и получила награду XVII МКФ «Дух огня» за лучший кастинг по мнению зрителей.

В картине рассказывается о судьбах четырёх детей-сирот из детского дома «Золотая рыбка». Петя, Ванечка, Настенька и Миша по-своему переживают одиночество и мечтают о будущих или настоящих родителях. А их друг Лёша уже нашёл новый дом, но не может подружиться с новой сестрой.

Режиссёр Алёна Рубинштейн рассказывает о фильме: «Мы снимали в Москве, Подмосковье, в ВДЦ «Орлёнок» и в Балаклаве. За два года наши герои подросли. Такое редко удается запечатлеть. Это очень честное и доброе кино, которое заставляет задуматься о том, каково живётся этим ребятам. Погружение в жизнь детского дома было сложным опытом».

Создатели фильма решили выпустить его после того, как посетили благотворительную акцию для детей без родителей. Ленту снимали в детских домах, без декораций. Картина сделана в «сырой», реалистичной манере — без прикрас, но и без лишнего «надрыва». А такой стиль как нельзя лучше подходит честному освещению подобного рода социальных проблем.

«Русское краткое. Выпуск 4»

Традиционно сборник «Русское краткое» — собрание короткометражных фильмов, с разных ракурсов повествующих о жизни россиян. Картины четвёртой подборки сняты на стыке жанров — здесь переплетаются бытовой реализм, драма, чёрная комедия и фантасмагория. Сборник создаёт мозаику, через которую видна пульсация жизни во всех её проявлениях — зачастую смешных или абсурдных.

Четвёртый выпуск открывает чёрная комедия «Добрый день» Ольги Дибцевой с Александром Палем и Василием Кортуковым в главной роли. Герой фильма, прибывший по адресу курьер, оказывается в квартире клиентов не в самый удачный момент. Он становится свидетелем скандала, который рискует закончиться самым непредсказуемым образом.

В «Африке» Анастасии Шахватовой мы увидим встречу застрявшей в подростковом возрасте матери и повзрослевшей дочери. Псевдодокументальная лента «Update/Delete» Алексея Ильина и Григория Калинина повествует о дне обычного прохожего (и о человеческом одиночестве).

Драма «Акватлон» Алексея Шабарова — реалистичная картина о насилии и жестокости: по сюжету молодой человек пытается защищаться от нападок тренера по плаванию. За абсурдистские настроения в сборнике отвечает «Дом на голове Клаузеверца» Дмитрия Булгакова с Артёмом Шевченко в главной роли. По сюжету на голове героя начинает расти дом. Оператором ленты стала Ксения Середа, известная по работе над «Дылдой» Кантемира Балагова и «Кислотой» Александра Горчилина.