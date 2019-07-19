«Разбираемся, что случилось»: как екатеринбургские коммунальщики случайно закрасили работу современного художника

В пятницу утром в СМИ появилась информация о порче масштабной работы современного российского художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге: коммунальные службы города начали покрывать произведение искусства, размещённое на одной из площадей, новым асфальтом. Рисунок Лампаса занимает более 6 тыс. квадратных метров. Роспись представляет собой крест, содержащий цитату из манифеста Казимира Малевича. Произошедшее уже прокомментировали губернатор Свердловской области, мэрия Екатеринбурга и сам Лампас.

19 июля в СМИ и соцсетях появились сообщения, что коммунальные службы Екатеринбурга начали закрашивать работу современного петербургского художника Покраса Лампаса — так называемый супрематический крест.

Работа Лампаса занимает часть площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Роспись представляет собой изображение чёрно-серого креста на красном фоне, вмещающее цитату из знаменитого манифеста Казимира Малевича:

«Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Вы в сетях горизонта, как рыбы! Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу».

Рисунок площадью более 6 тыс. кв. м стал самой масштабной работой, созданной в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia. В осуществлении творческого замысла художнику помогали волонтёры: над изображением работали на протяжении нескольких дней почти 30 человек. «Супрематический крест» был полностью готов вечером 8 июля.

«На фестивале уличного искусства Stenograffia был сделан самый крупный арт-объект 2019 года. Каждая буква, написанная художником, превосходит габариты автомобиля», — отмечали в пресс-службе фестиваля.

«Плохая история в Екатеринбурге»

После сообщений о порче работы Лампаса одними из первых ситуацию прокомментировали организаторы фестиваля.

«Мы сами недавно узнали, сейчас звоним властям, чтобы вместе с ними решить все вопросы и остановить это. Все работы, появившиеся в рамках фестиваля, мы обсуждали и согласовывали с властями. Думаю, что и сейчас мы вместе с ними решим это недоразумение», — сообщили они ТАСС.

Также на произошедшее отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал факт порчи рисунка «возмутительным».

«Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля Stenograffia. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее — возмутительно», — написал Куйвашев в Instagram.

© @pokraslampas/Instagram

В скором времени инцидент прокомментировали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Там подчеркнули, что изображение было повреждено в результате работ по ремонту пешеходного перехода.

«Администрация Екатеринбурга разобралась в сложившейся ситуации. Виновные будут наказаны», — рассказали в ведомстве.

Также по поводу произошедшего высказался глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Район по ушам получит. Там новый заместитель по благоустройству решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга. Вернусь в город — будем разбираться с ними», — приводит слова Высокинского в своих социальных сетях Покрас Лампас.

В администрации пообещали, что работу художника восстановят.

«Рассогласованность работ профильных служб»

В пресс-службе фестиваля Stenograffia подчёркивают, что, помимо художника, в реконструкции изображения примут участие команда фестиваля и администрация города.

«Отметим, что все объекты фестиваля, в том числе и эта масштабная работа Покраса Лампаса, всегда согласовываются на уровне городской и районной администраций. К сожалению, сегодняшняя ситуация стала возможной из-за рассогласованности работ профильных служб», — пояснили в пресс-службе.

О подробностях проведения реконструкции в беседе с РИА Новости рассказал сам художник.

«Обязательно буду восстанавливать поверхность. Мы сейчас с командой фестиваля Stenograffia смотрим, какой был урон поверхности, потому что туда нанесли асфальт поверх плитки, что не совсем технологически правильно для площади, решаем, нужно ли это как-то удалять или очищать в первую очередь. Потом будем восстанавливать мне подложку, и дальше я, естественно, прилечу в Екатеринбург и буду заново восстанавливать текст», — заявил Покрас Лампас.

Идеолог каллиграфутуризма

Покрас Лампас — молодой российский стрит-арт-художник, идеолог нового направления в искусстве под названием «каллиграфутуризм» и автор ряда масштабных проектов.

Лампас (в прошлом — Арсений Пыженков) родился в 1991 году в Подмосковье. Будучи подростком, он увлёкся граффити, а в 2010-м начал заниматься каллиграфией. Пыженков изучал технику написания шрифтов самостоятельно — практиковался в их написании и исследовал работы других художников.

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Сегодня Покрас Лампас работает в технике «каллиграфутуризм». Направление на стыке граффити и каллиграфии художник придумал сам. В его полотнах можно увидеть сочетания каллиграфических стилей прошлого и настоящего — например, готического и современного, а также символов из разных языков — иероглифов и восточной каллиграфии, букв латиницы и кириллицы.

Псевдоним художник придумал сам: «Покрас» — слово из сленга субкультуры, а «Лампас» — рифма к этому слову. В 2018 году Арсений подал документы, чтобы официально взять себе имя Покрас Лампас.

Одним из первых крупных проектов Покраса Лампаса стала роспись крыши бывшей фабрики «Красный Октябрь». Эта работа получила звание самого большого в мире каллиграфического полотна — оно занимает 1625 кв. м. Художник сотрудничал с Новой Третьяковкой и «Локомотивом», работал в коллаборации с брендами YSL, Leviʼs, Adidas, Lamborghini и другими. Во время коллаборации с Fendi Покрас Лампас расписал каллиграффити крышу Дворца итальянской цивилизации в Риме. Перу художника принадлежит роспись арки в Екатеринбурге. Также он покрыл рисунками часть тоннеля от Курского вокзала до торгового центра «Артиум».

Работы Покраса Лампаса выставляли в музеях — к примеру, в 2018 году выставка работ художника прошла в Новом Манеже.