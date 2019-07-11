Поиски счастья: каким получился сериал «БИХЭППИ»

11 июля начался показ сериала режиссёра Андрея Джунковского «БИХЭППИ». Главные роли в нём исполнили Александр Паль, Шамиль Хаматов и Марина Васильева. Реализацией проекта занималась творческая команда, ранее работавшая над проектами «Сладкая жизнь», «Восьмидесятые» и «Физрук». Герои этой ленты — молодые москвичи Аркадий и Евген. Первый — успешный врач, а второй — представитель «золотой молодёжи». У них есть всё, о чём они могут мечтать, кроме счастья. Его поискам и посвящён сюжет комедийной ленты.

В четверг, 11 июля, на стриминговом сервисе ТНТ-PREMIER состоялась премьера комедийного сериала режиссёра Андрея Джунковского «БИХЭППИ». По своему содержанию сериал обещает стать чем-то средним между американским ситкомом «Клиника» (Scrubs) и мелодрамой «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy) с поправкой на то, что действие происходит в Москве.

Продюсировали телешоу Антон Щукин, Антон Зайцев и Артём Логинов, до этого вместе работавшие над такими успешными проектами, как «Сладкая жизнь», «Восьмидесятые» и «Физрук». Сценаристом и креативным продюсером «БИХЭППИ» выступила Ирина Аркадьева, ранее также участвовавшая в создании «Сладкой жизни».

Сериал начинается с того, что молодой доктор Аркадий (Шамиль Хаматов) вынужден вместе с женой Шурой (Марина Васильева) и маленьким сыном вернуться из США в Россию.

В Москве семейство встречает старый друг Аркадия Евген (Александр Паль), который помогает приятелю устроиться в элитную столичную клинику. Сам Евген является типичным представителем «золотой молодёжи». Его отец владеет той самой больницей, куда устроился Аркадий, что позволяет Евгену ни в чём себе не отказывать и вести достаточно праздный образ жизни.

Большая часть экранного времени посвящена жизни Аркадия и Евгена. Первый из них — лидер, нацеленный на карьеру и самореализацию, а второй — избалованный женским вниманием богатый бездельник, мечтающий о большой любви.

Пока Аркадий погружается в мир интриг столичной клиники, а Евген пускает в ход всё своё обаяние, чтобы соблазнить очередную девушку, сотрудница всё той же больницы Оксана (Мария Шалаева) в одиночку воспитывает двух маленьких детей и пытается устроить своё женское счастье.

Отдельная линия посвящена Шуре. Она изначально выступала против переезда, так как в США у неё остался свой бизнес. Но, верная мужу, она последовала за ним в Россию и теперь пытается адаптироваться в непривычных условиях.

Кадр из сериала «БИХЭППИ»

© kinopoisk.ru

Образы главных героев просты и понятны, в сериале нет каких-то сложных взаимоотношений и психологических игр. Например, мотивы Евгена довольно банальны: он ведёт двойную игру, пытаясь встречаться одновременно с двумя девушками. Но все его ухищрения при этом не вызывают особого отторжения, ведь и избранницы Евгена не отличаются особой искренностью в отношениях, преследуя свои цели, о которых он даже не догадывается.

От сценария «БИХЭППИ» не стоит ждать каких-то неожиданных поворотов или развития характеров главных героев. За происходящим на экране просто интересно наблюдать, следить за экранной жизнью персонажей, хотя в глубине души при этом и догадываешься, чем завершится та или иная сюжетная линия.

В картине подобрался актёрский состав, который сам по себе может удерживать внимание зрителей вне зависимости от сценария. Для ценителей лёгкой комедии будет необременительно провести вечер в такой компании.

На игре актёров и их харизме главным образом держится и вся комедийная составляющая сериала. Каких-то остроумных диалогов или забавных эпизодов ждать от этой ленты не стоит. Юмор в ней довольно банален, а местами и вовсе выглядит вульгарным, что многим зрителям придётся не по вкусу.

Александр Паль признался на премьере, что показанные в ленте персонажи похожи на его друзей, назвав при этом «БИХЭППИ» своеобразным срезом поколения.

У героев фильма разные социальное положение и планы на будущее, но их объединяет одно — отсутствие ощущения счастья. Они находятся в постоянном поиске, но не могут понять, чего именно им не хватает.

При этом нельзя сказать, что герои как-то особенно рефлексируют на этот счёт. Они скорее предпочитают жить по инерции. Инфантильно ли это? Возможно. Режиссёр ленты Андрей Джунковский признаётся, что он и сам такой:

«Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, всё наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история».