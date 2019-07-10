«Изобретения — цель и смысл жизни»: тест RT о Николе Тесле

10 июля 1856 года родился Никола Тесла — инженер, физик и выдающийся изобретатель в области электротехники. Его деятельность повлияла на развитие технологий и ход так называемой Второй промышленной революции. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, много ли вы знаете о жизни, открытиях и изобретениях Николы Теслы!

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