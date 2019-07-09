Без Чувака, но с Хесусом: премьера спин-оффа «Большого Лебовски» состоится в 2020 году

Премьера спин-оффа культовой комедии братьев Коэн «Большой Лебовски» состоится в начале 2020 года. Лента обзавелась новым названием — The Jesus Rolls. Проект посвящён одному из героев оригинального фильма Хесусу Кинтане. Сыгравший его тогда Джон Туртурро исполнит эту роль и в продолжении. Кроме того, он сам написал сценарий к фильму и занял кресло режиссёра. По его замыслу, фильм будет также представлять собой американскую версию знаменитой французской ленты 1974 года «Вальсирующие», главную роль в которой сыграл Жерар Депардье.

Продолжение культового фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в начале 2020 года. Как сообщил портал IndieWire, картина также получила новое название — The Jesus Rolls, что можно перевести на русский как «Броски Хесуса». Ранее фильм назывался Going Places.

В центре сюжета новой картины окажется один из персонажей «Большого Лебовски» — Хесус Кинтана. Это один из завсегдатаев боулинг-клуба, в котором постоянно играет главный герой ленты Джефф Лебовски, более известный как Чувак (Джефф Бриджес).

Кинтана запомнился зрителям главным образом своим экстравагантным поведением. Во время игры в боулинг он всегда выполняет определённый ритуал: перед броском он облизывает шар для боулинга, а после него исполняет забавный танец. О его биографии известно, что он отбыл срок в тюрьме за совращение малолетних.

На подготовительном этапе предполагалось, что этот герой займёт более важное место в сюжете «Большого Лебовски», однако в итоге братья Джоэл и Итан Коэны, поставившие картину, в финальной версии сценария значительно сократили количество сцен с ним.

С тех пор исполнившего роль Кинтаны Джона Туртурро не покидала мысль сделать об этом герое отдельную ленту. По признанию актёра, Коэны сразу же одобрили его идею, и к производству картины удалось приступить в 2016 году. К настоящему моменту съёмочный период уже завершён, продолжается монтаж отснятого материала.

В The Jesus Rolls Туртурро решил не ограничиваться исполнением главной роли: он также написал сценарий ленты и занял режиссёрское кресло. Помимо него в фильме снялись Одри Тоту, Сьюзан Сарандон и Бобби Каннавале.

В синопсисе к фильму указывается, что сюжет ленты будет вращаться «вокруг трёх неформалов, чьи грубоватые и сексуально наэлектризованные взаимоотношения перерастают в историю любви». Герои ленты наживают себе врага в лице не расстающегося с оружием парикмахера, из-за чего им приходится пуститься в бега, которые превращаются в попытку уйти не только от непосредственной угрозы, но и от общества и его законов.

«Этот фильм слегка непристойный. Он обнажает мужскую глупость, и в этом, можно сказать, его главная идея. У женщин натура более сильная и цельная. Мне пришлось внести в ленту небольшие корректировки, но теперь я действительно всем доволен. В центре сюжета приключения Хесуса после выхода из тюрьмы. Это комедия, но в ней очень много человечного», — рассказал о проекте Джон Туртурро, слова которого приводит портал IndieWire.

По замыслу режиссёра, The Jesus Rolls станет не только продолжением «Большого Лебовски», но и своеобразным ремейком не менее известной ленты французского режиссёра Бертрана Блие «Вальсирующие», главные роли в которой исполнили Жерар Депардье и Миу-Миу. Герои этой картины 1974 года — двое молодых бездельников-бунтарей, представителей поколения 1968 года, ознаменовавшегося антиправительственными выступлениями леворадикальной молодёжи. По сюжету пара крадёт у презираемых ими буржуа машину и колесит на ней по Франции, попутно совершая разные бесчинства.

Приключения Чувака

Криминальная комедия братьев Коэн «Большой Лебовски» вышла на экраны в 1998 году.

Джефф Лебовски, которого друзья называют просто Чувак, провёл молодость, протестуя против войны во Вьетнаме, а теперь сидит без работы, но не особо переживает по этому поводу. Всё своё время он посвящает болтовне с друзьями, игре в боулинг и употреблению любимого коктейля «Белый русский», который он чередует с приёмом психотропных препаратов.

Это беззаботное времяпровождение Чувака нарушается, когда его по ошибке принимают за миллионера-однофамильца, в результате чего он оказывается втянутым в криминальную историю.

Прототипом для Чувака послужили несколько реальных людей. Один из них — продюсер независимого кино Джефф Дауд, который точно так же в молодости участвовал в антивоенном движении, имел кличку Чувак и обладал целым рядом схожих привычек. Образ жилища Лебовски Коэны позаимствовали у своего приятеля Питера Эксклина, в квартире которого всегда царил бардак.

При работе над сценарием авторы картины также вдохновлялись детективными романами американского писателя Рэймонда Чандлера, в особенности его книгой 1939 года «Глубокий сон».

После премьеры зрители и критики встретили картину довольно прохладно. Звучали даже мнения, что это одна из худших работ Коэнов. Однако время показало, что они ошибались: впоследствии фильм получил признание коллег и приобрёл статус культового среди поклонников, образовав своего рода субкультуру.

Некоторые критики, обругавшие фильм после премьеры, позже изменили своё мнение. Так, Питер Хоуэлл на страницах газеты Toronto Star раскритиковал картину, однако в 2011 году признал, что ошибся, и назвал «Большого Лебовски» своей любимой лентой в фильмографии Коэнов.