Тест RT: Екатерина Великая или другая правительница?

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9 июля (по новому стилю) 1762 года в Российской империи произошёл государственный переворот. В результате на престол взошла Екатерина II. Она считается одной из самых выдающихся и прогрессивных правительниц в мировой истории. Но были и другие великие женщины, управлявшие государствами. Попробуйте угадать, что было сказано или сделано Екатериной, а что — её «коллегами» из разных стран и эпох.
Тест RT: Екатерина Великая или другая правительница?
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