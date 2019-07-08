«Постараюсь не испортить проект»: Сергей Шнуров стал ведущим телеигры «Форт Боярд»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал ведущим телешоу «Форт Боярд». Над созданием новой версии этого легендарного проекта сейчас работает телеканал СТС. В программе будут задействованы десять команд по пять человек каждая. Своё согласие на участие в передаче в качестве игроков уже дали комик Сергей Светлаков, телеведущий Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, модель Виктория Боня и актриса Эвелина Блёданс. Съёмки телепередачи проходят на территории одноимённого старинного форта, расположенного неподалёку от западного побережья Франции. Премьера шоу намечена на осень 2019 года.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал ведущим развлекательной телепередачи «Форт Боярд», над новой версией которой сейчас работают в телекомпании СТС. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

«Мне кажется, нет такого человека, который не видел «Форт Боярд». Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жёстким. Для меня эта игра — вызов», — заявил Шнуров.

Отмечается, что в шоу будут соревноваться десять команд по пять игроков каждая. Уже подтверждено, что в телепроекте примут участие модель Виктория Боня, хореограф Егор Дружинин, актрисы Эвелина Блёданс и Валентина Мазунина, комик Сергей Светлаков и телеведущий Михаил Шац.

Премьера обновлённого «Форта Боярд» запланирована на осень 2019 года. Шоу СТС станет продолжением одноимённого французского проекта, первый выпуск которого появился на телеэкранах в 1990 году.

Декорациями для передачи вновь стал бывший военный форт, расположенный неподалёку от западного побережья Франции. Строительство морской крепости началось в 1801 году и закончилось лишь полвека спустя — в 1857-м.

Форт состоит из трёх уровней, на которых расположены более 70 комнат, называемых кельями из-за их небольшого размера. В этих помещениях обитал гарнизон крепости, а также хранились провиант и боеприпасы. Сегодня там проводится основная часть соревнований.

Военное руководство Франции отказалось от использования форта в 1913 году. С тех пор объект пребывал в запустении, а его конструкция подвергалась разрушительному воздействию морской воды. Серьёзный ущерб форту был нанесён в годы Второй мировой войны, когда немцы стали использовать его в качестве мишени на учениях.

В послевоенные годы форт по-прежнему пустовал, его реставрацией никто не занимался, поэтому техническое состояние крепости оставляло желать лучшего.

Ситуация изменилась в 1989 году, когда фортом заинтересовался телепродюсер Жак Антуан, искавший в то время место для проведения новой телеигры. Он приобрёл крепость у её бывшего владельца за 1,5 млн франков, после чего в ней начались ремонтные работы. У форта был сооружён пирс, восстановлены артиллерийские площадки, крепость была очищена от большого количества мусора.

Цель придуманной Антуаном игры — заполучить сокровища форта. Для этого командам необходимо пройти различные испытания, многие из которых требуют от игроков побороть свои страхи.

Игровой процесс состоит из шести этапов. Сперва участникам необходимо добыть девять ключей от сокровищницы форта. При провале заданий игроки могут попасть в плен. В этом случае, а также если им не удалось собрать все девять ключей, команда приступает к прохождению второго этапа под названием «Зал суда», где конкурсантам позволяется добыть недостающий ключ и освободить товарищей, одержав победу в ряде мини-игр.

Третий этап — поиск подсказок. Они необходимы, чтобы в финале игры угадать кодовое слово, без которого игрокам не удастся получить сокровища. В четвёртой части пленные получают последнюю возможность освободиться. К слову, в этом заинтересованы не только они, но и вся команда: чем больше людей дойдёт до финала, тем больше золота им удастся унести.

«Совет теней» — это пятый блок игры, в котором команде предоставляется возможность увеличить количество времени, отведённое на сбор сокровищ форта. По умолчанию на это даётся три минуты. За каждую выигранную мини-игру соревнующиеся получают дополнительно по 15 секунд.

И наконец, «Сокровищница» — это финал соревнований. В нём игроки открывают преграждающие путь к золоту ворота с помощью ранее добытых ключей. Затем они, используя подсказки, пытаются угадать кодовое слово. Если им это удаётся, из специального отверстия начинают сыпаться золотые монеты.

В игре форт населяют различные персонажи, многие из которых особенно полюбились зрителям. Среди них можно выделить старца Фура и Паспарту. Также в кадре нередко появляются и животные, некоторые из которых встречаются во время испытаний. Так, игрокам порой приходилось иметь дело с пауками, скорпионами, крысами и тараканами, а золото крепости охраняют тигры.

По мере развития игры её правила менялись. Например, в одной из версий на золото претендуют две команды, а не одна.

Выпуски французского проекта пользовались большой популярностью и в России, а с 1998 года начала выходить также и российская версия программы, в которой ведущими были Леонид Парфёнов и Елена Ханга. В дальнейшем их места занимали Сергей Брилёв, Леонид Ярмольник, Оксана Фёдорова, Николай Валуев и другие.

Игра была также адаптирована и в других странах, в том числе в Испании, Израиле, Германии, США, Польше и Южной Корее.