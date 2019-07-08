«Ставка на реалистичное прочтение»: что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»

Кинокомпания Disney показала первый тизер к художественному фильму «Мулан». Картина станет игровым ремейком одноимённой анимационной ленты студии, вышедшей в мировой прокат в 1998 году. Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Ифэй. В нём также задействованы актёры Джет Ли и Донни Йен. По информации СМИ, картина не будет музыкальной. Большинство поклонников расстроило, что в игровой версии вместо полюбившегося всем дракона Мушу появится новый персонаж. При этом подавляющему числу фанатов истории о Мулан тизер пришёлся по вкусу.

Киностудия Disney опубликовала дебютный тизер-трейлер к игровому ремейку анимационного фильма «Мулан». Ролик появился на YouTube-канале компании.

В трейлере показано, как семья Мулан готовит девушку к предстоящей семейной жизни, а она обещает, что «принесёт славу роду». Сваха, презентуя Мулан жениху, называет её «тихой, сдержанной, изящной, дисциплинированной», отмечая, что все эти качества присущи хорошей жене.

Однако видеоряд демонстрирует противоположное: Мулан — воительница. «Мой долг — сражаться», — заявляет она.

Картину снимает новозеландский режиссёр Ники Каро («Северная страна»). Китайской актрисе Лю Ифэй (известной также как Кристал Лю) досталась главная роль. Капитана Танга — наставника и командира Мулан — сыграет Донни Йен («Ип Ман»), а императора Китая — Джет Ли («Поцелуй дракона»).

По данным зарубежных СМИ, в игровой адаптации мультфильма не появится говорящий дракон Мушу — его, по всей видимости, заменит птица феникс (его изображение нанесено на фирменные худи актёров). При этом неизвестно, будет ли феникс разговаривать и кто его может озвучить. Отмечается, что в отличие от других игровых версий анимационных фильмов Disney, «Мулан» не будет музыкальной.

Премьера картины намечена на весну 2020 года.

«Выбрали более реалистичный подход»

Возможное отсутствие Мушу в игровом ремейке поклонники анимационной ленты расценили по-разному. Для некоторых ручной дракон Мулан — классика диснеевской анимации, которая должна быть перенесена в игровое кино.

«Они (Disney. — RT) убрали из фильма Ли Шанга и Мушу. Это неправильно», — сокрушается один из фанатов в Twitter.

Впрочем, для других поклонников истории о Мулан игровой проект Disney представляет большой интерес. Многие отмечают, что даже без культовой сцены с обрезанием волос главной героини и без персонажа Мушу фильм выглядит многообещающе.

«Мне всё равно, если они изменят персонажей и будут больше вдохновляться самой легендой, ролик выглядит потрясающе, и у моей Мулан наконец-то будет фильм, который она заслуживает. Азиатский зритель заявит о себе, и «Мулан» станет первой картиной с азиатским актёрским составом, которая преодолеет планку в миллиард долларов», — возлагает надежды поклонник мультфильма.

«Это один из немногих диснеевских мультфильмов, из которых можно сделать удачную игровую картину. Можно уйти от волшебства и компьютерных спецэффектов и выбрать более мрачный кинематографический подход. Фильм будет просто огонь», — считает другой пользователь.

По мнению поклонников, студия сосредоточилась на том, чтобы сделать игровую версию «Мулан» ближе к оригиналу, акцентируя внимание на трудностях, с которыми пришлось столкнуться девушке.

«Очевидно, что создатели выбрали более реалистичный подход. Все кругом игнорируют тот факт, что они, похоже, крайне серьёзно относятся к культурным реалиям и трудностям настоящей Мулан. Не нужен волшебный дракон или мюзикл, чтобы показать, как девушка смогла противостоять ожиданиями её семьи и требованиям общества, находящегося на грани войны. По-моему, реализм — наиболее правильный выбор для подобной истории», — написал ещё один фанат в социальной сети.

Некоторые уверены, что проект — не ремейк анимационной ленты, а новое прочтение китайской легенды безотносительно мультипликационной версии.

«С нетерпением жду ремейка «Мулан», поскольку, кажется, Disney впервые сделал ставку на более мрачное, реалистичное и необычное прочтение материала, с тем чтобы картина не стала копией великолепного мультфильма. Это не просто игровое повторение всего того, что мы уже видели», — заметила пользовательница Twitter.

Excited for Disney’s remake of “#Mulan” because it seems like the only case in which they are going for something darker, more realistic and unique that distinguishes itself from the excellent animation movie! Not just a live version that replicates what was already there... pic.twitter.com/jPchEEyzFL — Maria Inês Teixeira (@mariatweeting) 8 июля 2019 г.

Ряд зрителей отметил и каст будущей картины, в которой задействованы такие знаменитости, как Джет Ли и Донни Йен.

«Я вырос на фильмах с восточными единоборствами, которые мне показывал отец, и только что мы посмотрели ролик к ремейку «Мулан». Операторская работа и постановка боевых сцен на высоте. И вы говорите, что там снимаются великолепные Донни Йен и Джет Ли? Это будет чума», — добавил один из поклонников истории о Мулан.

«Неважно, если в фильме не будет Мушу и песен. Мне просто хочется увидеть, насколько оригинальным получится новый игровой римейк. Трейлер выглядит круто, и я уже жду, когда Мулан задаст жару», — заявил другой пользователь.

Созучно китайской живописи

Анимационный фильм «Мулан» студия Disney выпустила в 1998 году. Сюжет мультипликационной ленты основан на китайской поэме о девушке по имени Хуа Мулань, которая отправилась на войну вместо отца вопреки половому цензу при призыве в ряды солдат. В отличие от анимационной версии, сказание о Мулан имеет открытый финал, в котором коллеги-воины застают героиню в женской одежде.

В мультфильме Disney действие происходит во время одной из бесчисленных хунно-китайских войн. По распоряжению императора, каждая семья Китая должна отправить на войну одного мужчину. Отец Фа Мулан — единственный мужчина в семье, в прошлом — участник боевых действий. Он решает отправиться на войну, осознавая, что едва ли сможет перенести поход.

© Кадры: «Мулан» (2020); «Мулан» (1998)

Тогда Мулан, переодевшись в его доспехи, присоединяется к воинскому отряду вместо него и отправляется к подножию гор. Героиню сопровождает дракончик Мушу — подарок Мулан от духов предков.

Перед созданием проекта художники и дизайнеры студии отправились в экспедиционную поездку в Китай, чтобы изучить историю оригинальной легенды, рассмотреть местные пейзажи и национальный колорит.

Первоначально история задумывалась как романтическая комедия, жанрово напоминающая фильм с Дастином Хоффманом «Тутси». Однако в итоге кинематографисты отказались от этой идеи в пользу большего соответствия оригинальной китайской легенде.

Ввести героя Мушу предложил Рой Дисней-младший. Поскольку общего мнения относительно периода в истории, когда жила Мулан, не существует, в основу визуального дизайна мультфильма легла культура Великой Минской империи и династии Цин. Создатели анимации о Мулан ориентировались на китайскую живопись с преобладанием акварели.

Мультфильм получил преимущественно положительные отзывы критиков, собрав в мировом прокате более $300 млн.