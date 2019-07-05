Возвращение хокинской четвёрки: каким получился третий сезон «Очень странных дел»

В четверг, 4 июля, вышел третий сезон сериала «Очень странные дела» — продолжение одного из самых популярных многосерийных проектов последних лет. Лента снята в жанре фантастики и состоит из восьми эпизодов. Действие картины вновь разворачивается в американском городке Хокинс, где в предыдущих сезонах был открыт портал между нашим миром и параллельным измерением, что стало причиной появления в округе жутких монстров. Теперь в эту историю оказались замешаны ещё и советские разведчики, которые также проводят исследования в данной области. Главные герои ленты остались всё те же: школьники Майк, Дастин, Лукас, Уилл и Оди.

Середина лета 1985 года. Население городка Хокинс в штате Индиана готовится праздновать День независимости США. Аккурат к торжествам в городе открылся первый торговый центр Starcourt, ставший местом притяжения для местной молодёжи.

В конце прошлого сезона правительство США признало вину в смерти жителей Хокинса (Барб и Боба), после чего в городе закрывают секретную лабораторию. В местной школе устраивают осенний бал, где Майк (Финн Вулфард) и Лукас (Калеб Маклафлин) признаются в чувствах Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и Макс (Сэди Синк).

В новых эпизодах хокинская четвёрка школьников (вместе с Уиллом и Дастином) оказалась менее сплоченной. Майк и Лукас, отложив настолку «Подземелья и драконы», стремятся теперь больше времени проводить с подругами, Уилл в этой компании чувствует себя «пятым колесом», а Дастин и вовсе отдалился от коллектива.

«Плюшки» взрослой жизни испытывают Джонатан (Чарли Хитон) и Нэнси (Наталия Дайер). Оба устроились на стажировку в местную газету, и, если деятельность Джонатана отдалённо напоминает журналистскую практику, то Нэнси повезло значительно меньше (на что ей постоянно указывают сексистски настроенные редакторы).

Найти нишу вне школьной иерархии пытается и герой Джо Кири Стивен Харрингтон, который пока работает в джелатерии в Starcourt. К слову, броманс Стивена и Дастина в третьем сезоне крепчает, а к ребятам присоединяется новая героиня Робин (Майя Хоук) и сестричка Лукаса Эрика (Прийа Фергюссон).

Создатели проекта не раз заявляли, что годовалая разница между сезонами обусловлена быстрым ростом актёров-детей, ради которых и подгоняется сценарий.

«Это вынуждает тебя развивать шоу. Это заставляет шоу развиваться и меняться, потому что меняются дети», — говорил режиссёр Мэтт Даффер.

На этот раз постановщики сфокусировались на проблематике взросления и сопутствующих проблемах во взаимоотношениях с окружающими. По этой причине первые пять эпизодов могут показаться несколько утомительными из-за непрекращающегося самоанализа персонажей и размышлений над мучительными вопросами отношений с противоположным полом. Третий сезон медленно начинает разбираться с багажом второго, однако наблюдать за этим уже не так интересно.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

© Netflix / Imdb.com

Да, здесь сохранились обаятельные персонажи, антураж ушедшей эпохи, оммажи поп-культуре тридцатилетней давности и яркие актёрские исполнения. К слову, на сей раз кричащий референс сделан «Терминатору» Джеймса Кэмерона (своеобразный комплимент русскому военнослужащему), есть и поклоны в сторону картин Стивена Спилберга и Джона Ромеро.

И всё же, с точки зрения архитектуры сюжета Дафферы не предлагают зрителю ничего принципиально нового. Группки персонажей (каждая своим путём) так или иначе подходят к главной проблеме, а потом объединяются, чтобы её решить.

А вот список антагонистов постановщики решили обновить и ввели в дело СССР. Во вступительных кадрах под песню «Красная Армия всех сильней» советские военнослужащие в кооперации с учёными пытаются пробраться на «обратную сторону» (должен же кто-то был прийти на смену отступившему от этой идеи правительству Штатов). Едва ли такой ход Дафферов можно рассматривать как «клюкву» — советские деятели получились весьма карикатурными (возможно, с налётом гротеска), да и описывают их простодушные герои как высоких блондинов, которые «не улыбаются».

С ростом числа антагонистов в сериале стало больше и сцен со спецэффектами, а динамики визуальному языку придаёт мастерское использование графики CGI (которая в некоторой степени и спасает монотонный сюжет).

В сухом остатке третий сезон — нечто вроде лоскута, прикрывшего брешь от нескольких грубоватых ошибок во втором. К чести Дафферов, они фактически не занимаются фан-сервисом и предпочитают топтанью на месте движение вперёд. «Очень странные дела» — по-прежнему удовольствие от просмотра, пугающее, иногда смешное и трогательное, всё ещё с элегантно созданным параллельным миром (наподобие кэрролловского Зазеркалья или мира в «Обители зла»). Но только на сей раз сериал разрушает статус-кво героев (к последнему эпизоду следует морально подготовиться).