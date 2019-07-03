«Рушит всякое ощущение чуда»: как поклонники отреагировали на новость о съёмках телесериала по вселенной Гарри Поттера

Студия Warner Bros. работает над многосерийным приквелом по вселенной Гарри Поттера, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Отмечается, что действие сериала будет разворачиваться в Хогвартсе, но все герои будут новыми. Поклонники поттерианы активно обсуждают эту новость в сети. Одни полагают, что студия пытается заработать деньги на популярной франшизе. По их мнению, история Гарри Поттера не нуждается в приквеле. Другие, напротив, рады возвращению волшебного мира, созданного Джоан Роулинг.

Кинокомпания Warner Bros. может снять сериал, действие которого будет разворачиваться во вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает портал We Got This Сovered со ссылкой на свои источники.

По информации издания, авторы проекта планируют рассказать, что происходило в школе чародейства и волшебства Хогвартс до событий, описанных в книгах Джоан Роулинг.

Отмечается, что проект находится на ранней стадии разработки, поэтому о сюжете пока почти ничего не известно. Предполагается, что героями сериала станут совершенно новые персонажи.

Как отмечают авторы материала, проект разрабатывается специально для показа на новом стриминговом сервисе Warner Bros. WarnerMedia, запуск которого намечен на 2020 год. В кинокомпании эту информацию пока не комментируют.

Фанаты франшизы по-разному восприняли новость о возможном выходе сериала о вселенной Гарри Поттера. Многие считают, что Warner Bros. пытается вновь заработать деньги на известном бренде.

«Очень люблю «Гарри Поттера», но делать телесериал после семи книг, восьми фильмов, новой серии спин-оффов, турмаршрутов и пьесы — это просто попытка заработать деньги», — считает один из пользователей Twitter.

i love Harry Potter a lot but making a tv show after 7 books,8 movies, a new spin-off movie series, vacation places and a play just IS a cash grab — Lana🌼 (@LanaLikesBooks) July 3, 2019

Другие выражают опасения, что авторы окончательно разрушат волшебный мир поттерианы.

«Я по-прежнему считаю, что современный высокобюджетный телесериал был бы идеальным форматом экранизации книг о Гарри Поттере… Увы, но это, кажется, какой-то приквел-спин-офф, из которого, уверена, мы узнаем, что Джеймс Поттер был извращенцем», — полагает поклонница франшизы.

Ещё один из пользователей указал, что, снимая приквелы и спин-оффы, создатели пытаются досконально описать вселенную произведения и тем самым не оставляют читателям и зрителям простора для фантазии: «С сиквелами по «Гарри Поттеру» беда в том, что создатели думают, что добавляют истории контекста, но это рушит всякое ощущение чуда от оригинальной серии фильмов. Оставьте хоть какой-то простор для воображения».

The problem with Harry Potter sequels is also that they think they’re adding more context to the story but they’re just ruining any element of wonderment from the original series. Like leave SOME shit to the imagination. https://t.co/kHjr2tRCA0 — Methuselah Honeysuckle (@formoftherapy) July 2, 2019

Пользователи также отмечают, что история о Поттере выглядит законченной и поэтому её не стоит постоянно пытаться дополнить.

«Нам не нужен телесериал о Гарри Поттере, как не нужна была двухчастная театральная постановка о Гарри Поттере или разбитый на два фильма кинофинал. «Фантастических тварей» мне хотелось смотреть, пока не появилось лицо Джонни Деппа, и сейчас я считаю, что и из той серии нам новый фильм не нужен», — написал блогер.

We don’t need a TV show about Harry Potter like we didn’t need a two-part theatrical show about Harry Potter, or a two-part final movie. I was on board with Fantastic Beasts until Johnny Depp showed his face, and now I don’t think we need another one of those either. — ⚧ (@_randolph_west) July 2, 2019

Однако не все восприняли эту новость негативно. Многих любителей поттерианы она, напротив, воодушевила:

«Ох, для меня это волнительная новость! Я только втянулся в книги и фильмы о Гарри Поттере. Ещё одну подписку, боюсь, не потяну. Но для всех фанатов Гарри Поттера это фантастическая новость!» — пишет один из пользователей.

Другой комментатор отмечает, что идея сделать приквел неплохая, однако лучше было бы создать анимационный сериал на эту тему.

«Забавно, несколько месяцев назад мы с другом говорили о перспективах телесериала по «Гарри Поттеру». По сути, это неплохо, но я считаю, что приквел в формате игрового кино — это дико. Куда интереснее было бы увидеть мультсериал о событиях после описанных в книге, но…» — полагает он.

Любимая книга миллионов

Джоан Роулинг покорила сердца миллионов детей и взрослых во всём мире, выпустив семь романов о волшебнике Гарри Поттере. Её книги — одни из самых читаемых за всю историю человечества.

Идея написать о волшебном мире возникла у писательницы ещё в 1990 году, когда она ехала на поезде в Лондон. Из-за поломки состав остановился среди живописных английских лугов.

Первый роман Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был опубликован в 1997 году. Уже в 2004 году журнал Forbes признал Роулинг самой богатой женщиной Великобритании.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Вслед за выходом первой книги киностудия Warner Bros. приобрела права на экранизацию романа. Так появилась одна из самых знаменитых и успешных кинофраншиз студии. Главные роли в восьми фильмах серии исполнили Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

После выхода последнего фильма о Гарри Поттере киностудия вместе с Роулинг анонсировала работу над спин-оффом под названием «Фантастические твари и места их обитания» (по этому учебнику волшебники Хогвартса изучали уход за магическими существами). Вскоре стало известно, что спин-офф будет разделён на три части.

Первый фильм получил преимущественно положительные отзывы, а вторая картина серии оказалась уже не столь удачной, ей присвоили довольно низкие рейтинги.