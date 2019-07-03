От подросткового бунта до расследования Агаты Кристи: пять книжных новинок июля

В июле на прилавках книжных магазинов появится детективный роман Татьяны Устиновой и Павла Астахова «Красотка». Ещё одна новинка этого жанра — «Оттенки зла» Эндрю Уилсона. Главная героиня — сыщица, которая носит имя легендарной Агаты Кристи, расследует загадочную гибель агента британской разведки. Шпионская тема прослеживается и в романе «Белая роза, Чёрный лес» ирландского писателя Оуэна Дэмпси. События развиваются в годы Второй мировой войны в нацистской Германии. А Дина Рубина представляет публике сборник рассказов «Вавилонский район безразмерного города».

«Красотка», Татьяна Устинова, Павел Астахов

Издательство «Эксмо»



Автор популярных детективов Татьяна Устинова и адвокат Павел Астахов, которые в соавторстве уже написали два романа из серии «Я — судья», представили читателям роман «Красотка». Его главная героиня судья Елена Кузнецова разбирается в деле Элеоноры Сушкиной, которая обвиняет хирургов одной из престижных клиник в том, что они изуродовали её во время пластической операции.

Героям романа, а заодно и читателям, предстоит выяснить не только все обстоятельства этой запутанной истории, но и ответить на вопрос, что такое красота и стоит ли гнаться за стандартами внешности из глянцевых журналов в ущерб собственному здоровью.

Помимо адвокатской практики, Астахов семь лет занимал пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Свой первый роман «Мэр» он опубликовал в 2007 году. Всего на счету известного юриста более десяти художественных произведений, а также ряд книг о праве.

Устинова — автор более 40 книг, большинство из которых — детективные романы. Произведения писательницы неоднократно экранизировались. В этом году состоится премьера фильма «Звёзды и лисы» режиссёра Петра Амелина, в основу которого лёг одноимённый роман Устиновой.

«Вавилонский район безразмерного города», Дина Рубина

Издательство «Эксмо»



Писательница Дина Рубина в июле представляет публике сборник рассказов «Вавилонский район безразмерного города». Главными темами собранных в нём произведений стали наследственность и родственные отношения. Писательницу интересует вопрос, каким образом человек наследует определённые качества своих предков и как они влияют на судьбу рода.

Персонажи Рубиной живут в разные исторические эпохи и даже не знают о существовании друг друга, но всё равно таинственным образом связаны между собой. Автор рассуждает, можно ли искоренить в себе наследственные черты и насколько мы зависим от предков.

Литературным творчеством Рубина начала заниматься ещё в детстве, опубликовав ряд произведений в журнале «Юность». Всесоюзная известность к ней пришла после публикации в 1977 году повести «Когда же пойдёт снег?..» Среди наиболее известных её работ — романы «Почерк Леонардо» и «Синдром Петрушки», по которому в 2015 году был снят фильм с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым в главных ролях.

«Белая роза, Чёрный лес», Оуэн Дэмпси

Издательство «Эксмо»

Действие романа разворачивается в 1943 году в Германии. Некогда в доме главной героини Франки Гербер царило счастье, однако всё изменилось с приходом к власти нацистов, которые отняли у неё отца и брата. Оставшись без семьи, Франка оказалась на грани отчаяния. Однажды в лесу неподалёку от своего дома она обнаружила раненого парашютиста в форме лётчика люфтваффе. Несмотря на ненависть к нацистам, она не смогла оставить его умирать. Вскоре девушка поняла, что он — иностранный разведчик…

«Белая роза, Чёрный лес» — третья книга ирландского писателя Оуэна Дэмпси. Она входит в число бестселлеров по версии интернет-магазина Amazon.

«Оттенки зла», Эндрю Уилсон

«Азбука-Аттикус»



В июле на прилавках появится второй детективный роман английского писателя Эндю Уилсона «Оттенки зла» из цикла произведений о детективе Агате Кристи (своеобразное почтение королеве детективного жанра).

Действие в новой книге разворачивается спустя несколько месяцев после событий первого романа писателя «Искусство убивать. Расследует миссис Кристи», в котором Уилсон выдвинул свою версию кратковременного исчезновения миссис Кристи. На сей раз сыщица берётся за расследование загадочной гибели агента британской разведки Дугласа Грина.

Пункт назначения — канарский остров Тенерифе. Во время морского путешествия на круизном лайнере Кристи становится свидетелем самоубийства одной из пассажирок. Она не связывает цель своего прибытия на остров с событиями на лайнере, однако череда странных обстоятельств и улики наводят её на эту мысль.

Эндрю Уилсон — британский писатель и журналист, работы которого публиковались в The Independent, The Washington Post и Daily Mail. Уилсон также написал биографию Патриции Хайсмит — американской писательницы, широко известного автора нуарных детективов и романов о Томе Рипли.

«Стать Джоанной Морриган», Кейтлин Моран

Издательство «Эксмо»



Оригинальное название романа британской журналистки Кейтлин Моран How to Build a Girl — его можно перевести как «Становление девушки». Собственно, об этом и идёт речь в книге.

Невзрачный подросток Джоанна Морриган презирает себя за то, что разболтала подруге информацию о финансовом положении своей семьи. Из-за этого становится известно, что её родители незаконно получают социальные пособия.

Героиня решает найти подработку, чтобы как-то помочь родным, а вскоре и вовсе бросает школу и меняет свой образ жизни. Теперь она — Долли Уайлд, востребованный музыкальный критик, в котором по-прежнему живёт подросток.

Англичанка Кейтлин Моран входит в список самых влиятельных женщин Великобритании. Роман в определённой степени автобиографичен — свою карьеру Моран начинала с музыкальной журналистики.