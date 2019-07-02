Трансляция полного солнечного затмения

2 июля наступает максимальная фаза полного затмения Солнца. Его продолжительность составляет 4 минуты 33 секунды. Лучше всего видно затмение жителям Аргентины и Чили. RT ведёт прямую трансляцию.