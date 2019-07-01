Завершение кинодолгостроя: Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана

Netflix займётся созданием сериала по мотивам комиксов «Песочный человек» британского писателя Нила Геймана. По данным зарубежных СМИ, стриминговый сервис заключил соответствующий договор с Warner Bros. Исполнительным продюсером проекта выступит сам Гейман. Экранизировать комикс о Песочном человеке неоднократно пытались с середины 1990-х, но из-за творческих разногласий кинематографисты каждый раз откладывали проект. В итоге один из самых читаемых комиксов издательства Detective Comics стал настоящим кинодолгостроем.

Стриминговый сервис Netflix адаптирует комикс американского писателя-фантаста Нила Геймана «Песочный человек». По данным зарубежных СМИ, компания заключила крупную сделку со студией Warner Bros. и намерена экранизировать серию комиксов в виде сериала.

Как отмечает The Hollywood Reporter, сценаристом и шоураннером проекта выступит автор «Чудо-женщины» Алан Хейнберг. Над сериалом также будет работать сценарист Дэвид Гойер. Нил Гейман станет исполнительным продюсером проекта.

По информации издания, сериал «Песочный человек» будет самым дорогим телепроектом в истории DC Entertainment. Подробности о касте и дате релиза пока не раскрываются.

Графический роман о Песочном человеке, или Морфее, стал одним из самых продаваемых комиксов серии Detective Comics. Он неоднократно оказывался в списках самых читаемых романов, составленных авторитетными газетами и журналами.

Попытки экранизации

Экранизировать комикс про Песочного человека пытаются уже много лет. В 1990-х над адаптацией трудилась компания Warner Bros. Для разработки проекта пригласили сценариста чрезвычайно успешного «Криминального чтива» Роджера Эйвери. Предполагалось, что он будет сотрудничать со сценаристами «Пиратов Карибского моря» Тедом Эллиотом и Терри Россио. Эйвери собирался создавать мультфильм, визуальный стиль которого частично вдохновлён работами чешского аниматора Яна Шванкмайера («Урок Фауста»). Взгляды Эйвери на творческий процесс не сошлись с позицией исполнительного продюсера проекта Джона Петерса («Бэтмен»), поэтому Эйвери уволили.

Новую версию сценария, предложенную Warner Bros., не приняли не только фанаты, но и сам Гейман, отметивший, что «это не только худший сценарий «Песочного человека», который я когда-либо видел, но и попросту худший сценарий, который мне доводилось читать».

К началу 2000-х проект забуксовал из-за разногласий разработчиков, а Гейман отмечал: «Лучше я не увижу фильм про Песочного человека, чем увижу плохое кино о нём. Но мне кажется, что придёт время и для этого фильма. Нам нужен тот, кто будет одержим оригинальной историей».

В 2013-м Гейман сообщил, что начал работу над картиной вместе с актёром Джозефом Гордоном-Левиттом. Три года спустя Гордон-Левитт заявил, что покидает проект из-за творческих разногласий.

Параллельно с киноадаптацией готовились и телепроекты. Экранизировать комикс для канала HBO собирался постановщик «Прерванной жизни» Джеймс Мэнголд. Позже на роль режиссёра проекта рассматривался создатель фантастического сериала «Сверхъестественное» Эрик Крипке.

Фольклорный сюжет

Комиксы DC про Песочного человека выпускались в США с 1974 по 1976 годы, а после о них долгое время никто не вспоминал. Новую жизнь в них вдохнул британский фантаст Нил Гейман, предложивший в конце 1980-х возродить эту серию.

Став сценаристом «Песочного человека», он в период 1989—1996 годах создал 75 выпусков комикса. Главный герой этой истории — Песочный человек, которому автор также присвоил имя бога из древнегреческой мифологии — Морфея. По сюжету некий колдун решил поймать Смерть и сделать себя тем самым бессмертным. Однако вместо этого к нему в руки по ошибке попал Морфей, который пробыл у него в плену 70 лет.

В основу комикса легло европейское предание о Песочном человеке, который приходит ночью к детям и сыплет им в глаза песок, чтобы они уснули. Ребят, которые никак не успокоятся и не лягут спать, он забирает с собой. Это сказание нашло отражение в работах некоторых знаменитых европейских писателей.

Так, Эрнст Гофман написал рассказ «Песочный человек», в котором фольклорный персонаж представлен как крайне отрицательный герой.

«Это такой злой человек, который приходит за детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет им в глаза пригоршню песку, так что они заливаются кровью и лезут на лоб, а потом кладёт ребят в мешок и относит на луну, на прокорм своим детушкам, что сидят там в гнезде, а клювы-то у них кривые, как у сов, и они выклевывают глаза непослушным человеческим детям», — описывается Песочный человек в рассказе Гофмана.

Использовал этот образ в своём творчестве и Ханс Кристиан Андерсен. За основу он взял североевропейский вариант этого предания, где Песочного человека называли Лукойе.

«Вечером, когда дети смирно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он подымается тихонько по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слипаться, и они уже не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок», — так начиналась его сказка «Оле-Лукойе».

Песочный человек нередко встречается и в современной массовой культуре. Широкую известность во всём мире получила композиция Mr. Sandman (1954) американской группы The Chordettes. Образ Песочного человека передан и в знаменитой композиции Enter Sandman американского коллектива Metallica. Персонаж с таким именем также присутствует в комиксах Marvel, правда с героем европейского фольклора у него нет ничего общего.