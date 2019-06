От Агилеры до «Нашествия»: главные музыкальные события июля

Середина лета в России обещает быть богатой на концерты и музыкальные фестивали. Июль откроется ретроспективным выступлением мастодонтов отечественного рока — группы «Аквариум» и её бессменного лидера Бориса Гребенщикова. Один из наиболее ожидаемых летних музыкальных фестивалей, Park Live, стартует в этом году 12 июля. Эстафету подхватит отечественное «Нашествие», где по традиции соберётся весь цвет русского рока. Завершится месяц перформансом ветеранов трэш-метала Metallica, а также концертами Кристины Агилеры и бунтарей из Rammstein.

Борис Гребенщиков и «Аквариум»

(1 июля, ДК им. Горбунова)

Когда-то группу «Аквариум» выгоняли с советских рок-фестивалей за неподобающее поведение на сцене, и коллективу приходилось выступать на полуподпольных площадках. Сегодня они признанные классики русского рока, а цитатами из песен Бориса Гребенщикова охотно оперируют и ровесники БГ, и современная молодёжь.

В композициях группы и по сей день можно найти иронию, критику общественного устройства и многочисленные отсылки к эзотерике, а в концертах коллектива участвует чуть ли не целый оркестр этнических инструментов.

В ДК им. Горбунова Борис Гребенщиков и «Аквариум» исполнят старые хиты и композиции последних лет.

Фестиваль Park live

(12 — 14 июля, Парк Горького)

Обновлённый Парк Горького вот уже несколько лет остаётся одним из наиболее комфортных мест для проведения культурных мероприятий в Москве. В июле там состоится фестиваль Park Live. На этот раз хедлайнерами события станут американцы Thirty Seconds to Mars, британцы Bring Me the Horizon и коллектив Die Antwoord из ЮАР.

Отечественную сцену представит Дельфин. Также на фестивале выступят Nothing But Thieves и Fever 333, которые играют альтернативный рок, соул-певец Rag'N'Bone Man и певица из Дании MØ. Инди-поп можно будет послушать в исполнении групп Pale Waves и AJR, смесь электропопа и других направлений представят Elder Island и дуэт Missio.

Metallica

(21 июля, БСА «Лужники»)

Metallica этим летом находится в мировом турне WorldWiredTour. В Москве пройдёт единственный российский концерт коллектива.

Группа играет классический хэви-метал, а в текстах песен затрагивает социальные и личностные проблемы. Коллектив прославился в 1986 году, с выходом альбома Master of Puppets — он был отмечен «платиновым сертификатом» в жанре трэш-метал и тут же стал классикой.

«Металлика» существует уже почти 40 лет, однако продолжает выпускать хорошо продаваемые альбомы и собирать стадионы. Последняя пластинка, Hardwired…to Self-Destruct, стала платиновой и номинировалась на Грэмми. Именно в поддержку этого альбома проходит мировое турне.

Группа Metallica

globallookpress.com

© SANDBERG MAGNUS

Фестиваль «Нашествие»

(19-21 июля, Тверская область)

В этом году Нашествие отмечает 20-летний юбилей. На главной сцене соберутся известные коллективы русского рока: Ленинград, Глеб Самойлов, Ночные Снайперы, Би-2, Мумий Тролль, Аквариум, Наив, Чиж & Со и другие коллективы. На сцене также выступят более молодые группы, среди которых — Нейромонах Феофан, 7Раса, Ангел Небес и другие.

Посетители фестиваля также смогут посмотреть кино, послушать лекции и даже заключить брак — на «Нашествии» будет работать официальный ЗАГС.

Кристина Агилера

(23 июля, ВТБ Арена — центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина)

Поп-символ нулевых Кристина Агилера приезжает в Москву с сольным концертом в рамках европейского тура The X Tour. Она исполнит песни из последнего альбома Liberation и старые хиты.

В отличие от нескольких предпоследних альбомов певицы, Liberation был положительно отмечен критиками. В нём Агилера находит себя в актуальной феминистской повестке. К примеру, в совместном с Деми Ловато сингле Fall in Line она поёт о расширении женских прав.

Rammstein

(29 июля, БСА «Лужники»)

Классики немецкого индастриал-метала нередко приезжают с концертами в Россию. В июле они привезут в Москву последний альбом (он вышел в 2019 году — после десятилетнего перерыва). Пластинка с не самым замысловатым названием — Rammstein — получила высокие оценки меломанов. В новых композициях группа затрагивает тему противоречивой истории Германии.

Коллектив знаменит не только песнями, которые часто занимают верхние позиции чартов, но и фееричными концертными шоу с использованием пиротехники. Не исключено, что и для российского зрителя уготовано что-то эффектное.