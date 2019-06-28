Сельские пейзажи Скандинавии, подростковая влюблённость и пакости проклятой Аннабель: что смотреть в кино в выходные

27 июня в российский прокат выходит ряд разноплановых картин. Ценители жанрового кино смогут увидеть третий фильм о злодеяниях проклятой куклы Аннабель, поклонники фестивальных драм с медитативными планами и сельскими интерьерами насладятся просмотром «Угоняя лошадей» со Стелланом Скарсгардом, а тем, кто стремится ощутить лето и вспомнить первую любовь, по вкусу придётся новая лента автора «Хорошего мальчика» Оксаны Карас. Среди прочего — сиквел семейной драмы «Собачья жизнь» и фантастический триллер о противостоянии инопланетянам «Битва за Землю». Подробнее — в материале RT.

«Проклятие Аннабель 3» (Annabelle Comes Home)

В 2013 году автор франшизы «Пила» австралиец Джеймс Ван выпустил зрелищный хоррор «Заклятие» с сюжетом, основанным на реальных событиях. Центральные герои ленты — супруги-демонологи Уоррен, расследующие паранормальные обстоятельства. Кукла Аннабель в ленте появилась лишь в прологе, в качестве присказки.

Вскоре после премьеры «Заклятия» было объявлено, что фарфоровая игрушка получит собственный спин-офф. Он, в свою очередь, получил продолжение, и вот 27 июня в прокат вышел уже третий фильм о злодеяниях Аннабель. На сей раз Уоррены решают поместить куклу в домашний музей, намертво заколотив дверь. Оттуда Аннабель начинает освобождать другие хтонические сущности и становится своеобразным маяком для духов.

Режиссёром нового фильма стал сценарист предыдущих картин Гэри Доберман. Сам Джеймс Ван в этот раз занимается в основном продвижением киноленты.

«Собачья жизнь 2» (A Dog's Journey)

Пёс по кличке Бейли всю жизнь живёт на ферме вместе с хозяином Итаном, его супругой Ханной и их маленькой внучкой Си Джей. Девочка вскоре вместе с матерью переезжает в город. Тогда Итан просит своего старого четвероного друга присмотреть за Си Джей, и Бейли, как и в прошлом фильме, с каждой последующей реинкарнацией возвращается — теперь уже к внучке Итана.

«Собачья жизнь 2» — сиквел вышедшей в 2017 году комедийной драмы Лассе Халльстрёма «Собачья жизнь», основанной на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки» (в оригинальном англоязычном варианте фильм и книга имеют одинаковое название — A Dog's Purpose). В мировом прокате первый фильм имел немалый успех, а вот сиквел пока показывает скромные результаты.

«Битва за Землю» (Captive State)

Сюжет фантастического триллера Руперта Уайатта («Восстание планеты обезьян») повествует о жизни землян после почти десяти лет сосуществования с инопланетной расой. Как и в большинстве случаев с оккупацией территории, коренное население Земли разбилось на два лагеря: одни приспособились к жизни в авторитарном обществе, возглавляемом инопланетянами, другие продолжают сопротивляться.

Картина «Битва за Землю» в мировом прокате довольно давно — с марта этого года. За рубежом лента не снискала особого внимания зрителей, собрав скромные $8,6 млн, что не позволило ей даже отбить бюджет.



«Курск» (Kursk)

С 27 июня в кинотеатрах — спродюсированный Люком Бессоном драматический триллер «Курск», повествующий о трагедии, произошедшей в 2000 году с российским подводным крейсером. Создатели ленты предлагают зрителю свою версию развития событий. По их мнению, российскому командованию следовало бы раньше допустить зарубежных коллег к спасательной операции.

Картина — результат копродукции французских и бельгийских кинематографистов. Первоначально постановкой ленты должен был заниматься датский режиссёр Мартин Зандвлиет («Моя земля»). Однако в итоге режиссёрское кресло занял его соотечественник Томас Винтерберг.

Главные роли в фильме исполнили Маттиас Шонартс («Французская сюита»), Леа Сейду («Жизнь Адель») и Колин Фёрт («Король говорит»).

«Выше неба»

Новый фильм Оксаны Карас («Хороший мальчик», «У ангела ангина») начинается со сцены прибытия на курорт обыкновенной семьи, состоящей из четырёх человек: папы (Алексей Агранович), мамы (Виктория Толстоганова), их дочерей Нины (Полина Виторган) и Саши (Таисия Вилкова).

Девочки, юные и красивые, хотят проводить время на природе с пользой: танцевать, петь и веселиться ровно столько, сколько полагается в молодости. Однако Саше много веселиться нельзя — у неё больное сердце. Но это лето станет исключением из правил: девушка влюбится, перестанет отказывать себе в маленьких радостях жизни и попытается избавиться от чрезмерного родительского контроля.

В «Выше неба» Карас затрагивает извечную проблему взаимоотношения поколений (большей частью — нарушения личного пространства подростков взрослыми) и тему гармоничного микроклимата внутри семьи. В частности, герои попытаются ответить на вопросы: на что они готовы пойти для сохранения семьи и чем они могут пожертвовать ради счастья близких.

«Может быть, для зрителей этот фильм станет возможностью проверить свои семьи, свои близкие связи на истинность. Что удерживает нас рядом с близким человеком — чувство вины, долг, манипуляция или любовь? Есть ли за этим настоящие отношения или всё уже стало искусственным?» — отмечает режиссёр.

«Та ещё парочка» (Long Shot)

Прогрессивный колумнист одной из газет Нью-Йорка Фред Фларски (Сет Роген) узнаёт, что издание прибрал к рукам медийный авторитет (Энди Сёркис). Взгляды на редакционную политику у них разные, поэтому Фларски остаётся без работы. На одном из благотворительных вечеров он встречает свою бывшую няню Шарлотту Филд (Шарлиз Терон) — теперь уже кандидата в президенты США. Та нанимает Фларски в качестве своего спичрайтера, что в итоге приобретёт масштабный размах.

В ромкоме, кроме Терон и Рогена, появились Александр Скарсгард, Энди Сёркис и Лиза Кудроу. Несмотря на довольно клишированный сюжет (только с переменой мест слагаемых), фильм собрал хорошую кассу в мировом прокате.

«Угоняя лошадей» (Ut og stjæle hester)

В этом году в конкурсной программе 69-го Берлинского кинофестиваля показали скандинавскую картину Ханса Петтера Муланда «Угоняя лошадей». Берлинале наградил ленту «Серебряным медведем» за выдающиеся художественные достижения.

Тронд (Стеллан Скарсгард), пережив трагическую гибель жены, накануне нового тысячелетия решает сменить урбанистический пейзаж на деревенские ландшафты Норвегии. Неожиданно в одном из соседей Тронд узнаёт старого знакомого по имени Ларс, с которым дружил в юности. Появление приятеля юношеских лет заставляет Тронда погрузиться в прошлое, где центральное место занимает 1948 год.

Лента, в которой динамика сюжета выстраивается за счёт флэшбеков героев, основана на одноимённом романе норвежского писателя Пера Петтерсона.

Муланд не первый раз работает со Скарсгардом: в дни мировой премьеры «Угоняя лошадей» в прокат вышла его картина «Снегоуборщик» с Лиамом Ниссоном, заменившим Скарсгарда из оригинального фильма Муланда «Дурацкое дело нехитрое». В противовес зимним пейзажам «Снегоуборщика» фестивальная лента норвежца предлагает впечатляющие медитативные планы и натуралистичные сельские интерьеры.