Обольстительные спецагенты и Патрик Стюарт в роли Босли: что известно о новых «Ангелах Чарли»

В сети появился первый трейлер фильма «Ангелы Чарли», который станет ремейком картины 2000 года и продолжением популярного в 1970-е одноимённого сериала. На этот раз режиссёром ленты выступила Элизабет Бэнкс, а главные роли исполнили Кристен Стюарт, Элла Балинска и Наоми Скотт. Также в картине снялись Патрик Стюарт и Джимон Хонсу. По сюжету детективное агентство Чарльза Таусенда, в котором работают главные героини, стало международным и теперь задействует команды агентов в разных точках планеты. Авторы боевика заявляют, что зрителей ждёт «много экшена, гламура и веселья».

Киностудия Sony Pictures опубликовала дебютный трейлер предстоящего ремейка фильма «Ангелы Чарли» режиссёра Элизабет Бэнкс («Муви 43»). Лента также позиционируется и как продолжение одноимённого многосерийного телевизионного хита 1970-х.

«Мы вновь знакомим зрителей с «Ангелами Чарли». Последний фильм вышел на экраны почти восемнадцать лет назад, так что очень много людей, особенно молодёжь, просто не знают об этих лентах. В некотором смысле мы представляем «Ангелов Чарли» новой аудитории и одновременно с этим напоминаем их поклонникам, чем именно «Ангелы Чарли» им так полюбились, и приглашаем их снова в кинотеатры», — заявила Бэнкс, добавив, что в картине будет «много экшена, гламура и веселья».

История вновь выстраивается вокруг частного детективного агентства, которое принадлежит Чарльзу Таусенду. В новой ленте его организация расширилась и вышла на международный уровень: теперь в ней работают команды бесстрашных агентов из разных стран.

В сериале и первых двух фильмах деятельность «ангелов» курировал помощник Таусенда по фамилии Босли. В новой ленте таких кураторов оказалось сразу три, а фамилия Босли трансформировалась в название должности. Эти роли достались Патрику Стюарту, Джимону Хонсу и самой Элизабет Бэнкс. Она, к слову, выступила на проекте также сопродюсером и сценаристом. Новое поколение шпионок воплотили на экране Кристен Стюарт («Сумерки», «Персональный покупатель»), Элла Балинска («Чисто английские убийства») и Наоми Скотт («Аладдин»).

В трейлере также показан музыкальный фрагмент с участием американских поп-певиц Майли Сайрус, Арианы Гранде и королевы сэдкора Ланы Дель Рей. Незадолго до публикации рекламного ролика отрывок нового хита на своей странице в Instagram опубликовала Сайрус.

Телевизионный хит 1970-х

История франшизы берёт своё начало в 1976 году, когда на телеканале ABC состоялась премьера сериала «Ангелы Чарли». Для тогдашней индустрии развлечений этот проект был довольно необычным, потому что роли крутых спецагентов, выполнявших секретные задания, в нём достались не мужчинам, а женщинам.

По сюжету «ангелы» (в исполнении Кейт Джексон, Фэрры Фосетт и Жаклин Смит) были выпускницами полицейской академии. Несмотря на успешную сдачу экзаменов и положительные личные характеристики, к оперативной работе их не допустили, распределив на должности регулировщика, контролёра и офисного служащего.

Недовольные, они покинули службу и нанялись в частное детективное агентство Чарли Таусенда (его озвучивал Джон Форсайт). Впрочем, своего начальника они ни разу не видели: он общался с ними исключительно по радио или через своего помощника Джона Босли (Дэвид Дойл).

Авторами идеи сериала выступили сценаристы Иван Гофф и Бен Робертс. Телешоу транслировалось с 1976 по 1981 год. В общей сложности за это время было снято 110 эпизодов, над которыми работали почти 30 разных режиссёров.

Любопытно, что боссы ABC поначалу не верили в успех своего предприятия и считали этот проект чуть ли не худшей идеей, о которой они когда-либо слышали. Даже после успешной премьеры пилотной серии, которая показала очень высокие рейтинги, телекомпания всё ещё сомневалась и решила устроить повторный показ фильма неделю спустя, который лишь закрепил первоначальный успех. После этого сериалу был дан зелёный свет.

Кадр из сериала «Ангелы Чарли», 1976-1981

© imdb.com

Первые два сезона были хорошо приняты публикой и вошли в десятку самых популярных телешоу того времени. Но начиная с третьего сезона зрительский интерес стал падать, а после пятого сериал и вовсе решили закрыть.

Вернуться к истории, придуманной Гоффом и Робертсом, решили в 2000 году: тогда на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм «Ангелы Чарли». Режиссёром ленты выступил Макджи. В целом концепция проекта не претерпела изменений, однако авторы решили сделать в фильме больший уклон в сторону комедии. «Ангелов» сыграли Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью, а роль Босли досталась Биллу Мюррею. Главного антагониста сыграл Сэм Рокуэлл.

Картина собрала солидную кассу: при бюджете в $93 млн ленте удалось заработать $264 млн, из которых $125 млн пришлись на территорию США. Коммерческий успех боевика сделал выход сиквела лишь вопросом времени. Уже в 2003 году состоялась премьера продолжения, которое получило название «Ангелы Чарли: Только вперёд».

Главные роли в нём вновь исполнили Диаз, Бэрримор и Лью, а вот Мюррей проект покинул. Вместо него Босли сыграл Берни Мак. Противостоять им пришлось на этот раз бывшей сотруднице агентства Чарли, которую воплотила на экране Деми Мур.

Бюджет фильма вырос и составил $120 млн, однако заработать больше это не помогло: на территории США фильм провалился, не отбив вложенные в него деньги. Ситуацию спас мировой прокат, благодаря которому ленте удалось принести своим авторам $259 млн.

После этого восемь лет о франшизе никто не вспоминал, пока в 2011 году ABC не презентовала одноимённый ремейк оригинального телесериала. Для начала планировалось снять 13 эпизодов новых «Ангелов Чарли», однако низкие рейтинги вынудили телекомпанию закрыть шоу уже после седьмого эпизода.

Как сложится судьба новой ленты, зрители смогут узнать осенью 2019 года: премьера ремейка намечена на 15 ноября.