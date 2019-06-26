Травма Крэйга и отказы режиссёров: с какими проблемами столкнулись авторы нового фильма о Бонде

Производству новой части бондианы сопутствовало сразу несколько скандалов. Сперва режиссёр Дэнни Бойл покинул проект за несколько месяцев до начала съёмок, из-за чего производство ленты перенесли почти на полгода. Затем исполнитель роли агента 007 Дэниел Крэйг получил травму. А последнее время в СМИ и социальных сетях обсуждали сообщения о том, что съёмочная группа фильма недовольна новым режиссёром Кэри Фукунаги.

В сети появилось видео со съёмок 25-й части бондианы (лента пока ещё не получила официального названия). Многие отмечают, что видео сделано на непривычно высоком для подобного рода рекламных материалов уровне: отдельные его эпизоды и вовсе можно принять за кадры из фильма.

Ролик длится всего минуту, однако и этого времени оказалось достаточно, чтобы воодушевить поклонников франшизы на фоне новостей о происшествиях на съёмочной площадке и скандалов вокруг новой картины.

Сложностей, связанных с созданием 25-го «Бонда», было немало. Сперва у продюсеров фильма возникли трудности с выбором режиссёра. Постановщик последних двух частей бондианы Сэм Мендес решил покинуть проект, несмотря на успешные прокаты: снятые им «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр» в совокупности принесли создателям порядка $2 млрд прибыли.

По словам Мендеса, он ушёл, поскольку почувствовал, что уже сделал для франшизы всё возможное. Работу над фильмами о Бонде он назвал невероятным приключением, однако отметил, что хочет переключиться на другие сюжеты с новыми характерами. В настоящее время обладатель «Оскара» за картину «Красота по-американски» работает над драмой «1917» о солдатах Первой мировой войны.

Исполнитель главной роли Дэниел Крэйг после премьеры «Спектра» также говорил, что собирается оставить франшизу, но впоследствии передумал. СМИ тогда писали, что возвращение Крэйга связано с уходом Мендеса — они якобы сильно поругались на съёмках «Спектра». Крэйг в проекте остался, но заверил, что это его последний фильм про Бонда.

Дэниел Крэйг и Сэм Мендес

Reuters

© Stefan Wermuth

Продюсеры сохранили исполнителя главной роли, но были вынуждены искать нового претендента на режиссёрское кресло. Среди потенциальных кандидатов значились Дэвид Маккензи, Ян Деманж и Дени Вильнёв.

В итоге в проект пригласили автора фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла. Знаменитый постановщик должен был не только снять картину, но и принять участие в написании сценария. Однако за три месяца до начала съёмок Бойл покинул проект. Причиной тому стали творческие разногласия с продюсерами.

Этот конфликт произвёл на Бойла сильное впечатление. В июне в интервью изданию Metro он заявил, что зарекается от дальнейшего участия в создании крупных голливудских франшиз, поскольку подход к их съёмкам принципиально отличается от его творческих методов.

Из-за ухода Бойла начало съёмочного периода было перенесено с декабря 2018 года на апрель 2019 года. Новым постановщиком стал Кэри Фукунага, известный, в частности, по сериалу HBO «Настоящий детектив». В итоге съёмки начались 28 апреля 2019 года, но в мае кинематографистам вновь пришлось сделать перерыв на несколько недель из-за травмы Крэйга: актёр повредил лодыжку, и ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Однако и это происшествие не стало последним в череде неприятностей, с которыми пришлось столкнуться создателям картины. В июне на официальной странице фильма в Twitter появилось сообщение, что во время проведения пиротехнических работ пострадал один из членов съёмочной группы. Впрочем, травма его была несерьёзной.

17 июня СМИ сообщили, что съёмочная группа 25-го «Бонда» готова поднять бунт против постановщика ленты Кэри Фукунаги, потому что он якобы слишком много играет в PlayStation в ущерб съёмочному процессу.

Сам Фукунага отнесся к этим сообщениям с юмором и прокомментировал его на своей странице в Instagram.

«Естественно, (работа режиссёра. — RT) трудна, но всё же это лучшая работа на свете, и я ни за что не стал бы проявлять неуважение к самым трудолюбивым актёрам и съёмочной группе. Это наше общее дело. Что касается моих отношений с PlayStation 4, если можно считать мой прогресс в игре Red Dead Redemption 2 показателем, то он уже несколько месяцев застыл на отметке 63%, и я буду очень зол, если хоть кто-нибудь проспойлерит мне концовку прежде, чем я закончу работу над «Бондом», — написал Фукунага.

Последним (на данный момент) в череде скандалов, связанных с 25-м фильмом об агенте 007, является история вокруг обнаружения на съёмочной площадке скрытой камеры. Устройство было установлено в одном из женских туалетов на территории Pinewood Studios. Как сообщает The Hollywood Reporter, именно там снималась картина Фукунаги. В связи с этим инцидентом полицией был задержан 49-летний Питер Хартли, однако в правоохранительных органах пока не смогли уточнить, является ли он членом съёмочной группы «Бонда».

Согласно сюжету новой части Бондианы, знаменитый агент 007 решает отойти от дел. Однако отдохнуть ему не удаётся: друг Бонда Феликс Лейтер просит его помочь найти пропавшего учёного.

Помимо Крейга в фильме снимутся Рэйф Файнс и Леа Сейду, а главного антагониста сыграет звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек. Премьера ленты намечена на апрель 2020 года.

В основу фильмов об агенте 007 легла серия шпионских романов британского писателя и журналиста Яна Флеминга. Первая из серии экранизаций романов Флеминга называлась «Доктор Ноу» и вышла на экраны в 1962 году. Главную роль в ней сыграл Шон Коннери.

С тех пор был снят не один десяток фильмов о британском шпионе. Франшиза является одной из самых продолжительных за всю историю кино, а её совокупный доход превышает отметку в $7 млрд. В разное время роль секретного агента исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг. Чаще других в образе Бонда представал Мур, на счету которого семь картин. За ним следует Коннери с шестью фильмами и замыкает тройку Крэйг, для которого предстоящая лента станет уже пятой.