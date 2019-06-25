Комикс с 85-летней историей: Тайка Вайтити готовится к работе над мультфильмом про Флэша Гордона

Студии Disney и Fox пригласили новозеландского режиссёра Тайку Вайтити для работы над новой анимационной экранизацией научно-фантастического комикса «Флэш Гордон». По данным СМИ, окончательная роль Вайтити в проекте ещё не ясна: он может как заняться постановкой картины, так и взять на себя обязанности сценариста. Разработка проекта о Флэше Гордоне длится с 2014 года. Новым фильмом о персонаже комиксов 1930-х в разное время занимались Мэттью Вон и Джулиус Эйвери. Пока неизвестно, заменит ли анимационная лента игровой фильм или они дополнят друг друга.

Режиссёр Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк») будет работать над анимационным фильмом по научно-фантастическому комиксу «Флэш Гордон». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, новозеландец договорился с компанией Disney и вошедшей в конгломерат студией Fox, что возьмёт на себя написание сценария и обязанности режиссёра. Однако в команде постановщика отмечают: говорить о том, чем конкретно будет заниматься Вайтити, пока рано.

В настоящее время режиссёр третьего «Тора» завершает работу над сатирой «Кролик Джоджо», где к тому же играет воображаемого друга немецкого мальчика — Адольфа Гитлера. Лента, в которой задействованы Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон, в мировой прокат выйдет в октябре 2019 года.

Работа над новой экранизацией «Флэша Гордона» ведётся с 2014 года. Сценарий неоднократно переписывался, работой над картиной в разное время занимались Мэттью Вон («Kingsman: Секретная служба») и Джулиус Эйвери («Оверлорд»). Пока неясно, стал мультфильм заменой игровому варианту или оба проекта будут существовать независимо друг от друга. Известно, что анимационный фильм будет продюсировать Джон Дэвис («Агенты А.Н.К.Л.»).

Кто такой Флэш Гордон и чем он знаменит

Флэш Гордон появился на страницах одноимённого научно-фантастического комикс-стрипа в далёком 1934 году. Рождение этого героя стало своеобразным ответом на успех комиксов конца 1920-х о Баке Роджерсе — замороженном путешественнике в будущее. Однако если Роджерс эволюционировал постепенно, от новелл до комиксов, то в случае с Гордоном издательство King Features решило не мелочиться: глава медиаартели и один из самых авторитетных американских медиамагнатов Уильям Хёрст вложил в разработку истории немалые по тем временам средства, сразу же выпустив цветной комикс.

Успех не заставил себя ждать: как и в случае с комиксами о Баке Роджерсе, стрипы о Флэше Гордоне привели к активной продаже лицензионных продуктов — в том числе игрушечных космических кораблей и детских книжек-раскладушек.

Первое появление Флэша Гордона в Comic Strip (7 января, 1934 год)

© Wikimedia commons / King Features Syndicate

Стивен Флэш Гордон — образцовый ученик Йельского университета и блестящий игрок в поло. Согласно лекальному голливудскому сюжету, он вместе с подругой Дейл Арден и учёным Хансом Зарковом становится свидетелем бомбардировки планеты метеорами и на специально сконструированном космическом кукурузнике отправляется выяснять, кто угрожает Земле.

Корабль терпит крушение на искомой планете Монго, где попутчики сталкиваются с местным тираном Мингом Беспощадным. Противостоять деспоту можно с помощью инопланетных рас, которым, по канону, и самим нужна защита от тирании Минга. Объединив усилия, Гордон с друзьями побеждают Минга.

Экранизации

Хотя Роджерс появился раньше, первый киносериал (спустя два года после публикации дебютного комикса) выпустили про Флэша Гордона.

В первых киносериалах о приключениях Гордона главную роль исполнил актёр Бастер Краббе. Вскоре из каждого сериала (их было три) сделали по полнометражному фильму.

В 1970-х возможность экранизировать приключенческие комиксы рассматривали именитые режиссёры — такие мэтры, как Федерико Феллини (он даже приобрёл права у продюсера «Дюны» Линча Дино де Лаурентиса) и Джордж Лукас (франшизы «Звёздные войны», «Индиана Джонс»).

Кадр из фильма «Флэш Гордон»

© kinopoisk.ru

К слову, последнему права на экранизацию комикса заполучить так и не удалось, в результате чего фонд мирового кино пополнился лентами франшизы «Звёздные войны».

Экранизировать комиксы предлагали и Сержио Леоне («Хороший, плохой, злой»), но тот отказался, сославшись на то, что сценаристы сильно дистанцировались от оригинального комикса.

В итоге Лаурентис нанял британца Майка Ходжеса. Тот пригласил на главную роль звезду фотосетов для женского журнала Playgirl Сэмюэля Дж. Джонса. В крупнобюджетной ленте 1980 года «Флэш Гордон» также сыграли Орнелла Мути, Макс фон Сюдов и Тимоти Далтон. К несчастью, хороший каст картину не спас, и критики встретили фильм прохладно. Впоследствии Дж. Джонса даже номинировали на антипремию «Золотая малина». При этом положительно была оценена работа художника-постановщика и костюмеров.

Параллельно с полнометражными картинами снимались телевизионные фильмы и анимационные сериалы. Некоторые из экранизаций финансировал синдикат Уильяма Хёрста.