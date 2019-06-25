«Лодки смерти»: фильм RTД о попытках нелегальных мигрантов добраться в Европу из Африки

На RTД состоялась премьера документального фильма «Лодки смерти». Герои ленты — мигранты из Африки, которые пытаются пересечь Средиземное море ради жизни в Европе. С первого раза это получается не у всех, но люди готовы снова и снова пытаться это сделать. Мигрантов не останавливают ни зависимость от контрабандистов, ни риск умереть, ни пребывание в фактически рабских условиях. «Остаться дома — это медленная смерть. Лучше умереть на пути в новую жизнь», — говорит один из героев картины.

На RTД состоялась премьера документального фильма «Лодки смерти». В нём рассказываются истории африканских мигрантов, отправившихся в нелегальное морское путешествие в страны ЕС. Оставаться на родине они не видят смысла — там у них нет надежды на лучшую жизнь. Единственным выходом им видится переезд в Европу. Ради этого мигранты готовы стерпеть всё: путешествие в переполненной лодке и риск умереть при её опрокидывании, рабские условия в нелегальных притонах контрабандистов и мучительное ожидание высылки домой в центре временного содержания.

Ни работы, ни надежды

Один из героев ленты — молодой житель Туниса Ваиль аль Фирдджани, трёхкратный чемпион высшего государственного турнира по кикбоксингу. Титулованный спортсмен готов пуститься в опасное плавание, чтобы оказаться на европейском берегу.

«Мы действительно не виноваты в таком бедственном положении — это государственная политика вынуждает нас покидать свои места: нет ни работы, ни надежды на лучшее», — объясняет Фирдджани.

Спортсмен уже трижды пытался переплыть море. Он рассказывает, как в рассчитанной на 70—80 человек лодке размещалось более 200 пассажиров. Молодой человек указывает на важный момент: при крушении ни в коем случае нельзя помогать тонущим — это верная смерть.

«Понимаете, африканские парни довольно большие, и почти никто не умеет плавать, так что если он за тебя схватится, то вы оба покойники», — говорит он.

Интересно, что после любой неудавшейся попытки — перевернулась лодка, поймали пограничники — желание попасть в ЕС только усиливается. Однако каждая попытка мигрировать стоит порядка $1 тыс.

© RTД

Жертвы «чёрного треугольника»

Рыбак Шамсутдин Марзук из тунисского города Джарджис выходит в море не только за рыбой: он вылавливает из воды тела, которые течение приносит из «чёрного треугольника». Так местные жители называют участок моря между островом Лампедуза и портами Зуара и Триполи. Морская контрабанда людей активизировалась в 1990 году, отмечает Марзук, но после падения режима Муаммара Каддафи она приобрела просто гигантские размеры.

Марзук без помощи государства и общественных организаций создал кладбище, где хоронит безымянных жертв нелегальной миграции.

«Они умерли на пути к новой жизни, у многих нет никого, кто мог бы позаботиться о них после смерти, — вот я и стал их семьёй», — отмечает рыбак.

На кладбище с символическим названием Айгураба, то есть «кладбище чужих», покоятся уже несколько сотен человек. Но только на одной могиле есть имя — его Марзук узнал случайно.

У рыбака есть взрослые дети, и они уже давно перебрались во Францию.

«Изначально я был против. Но теперь я за них даже рад: они неплохо одеты, не голодают, иногда присылают деньги, на которые мы можем жить и даже строить дом», — рассказал Марзук.

Его жена тоже рада, но от улыбки сразу переходит к слезам, поскольку не знает, когда увидит своих детей и увидит ли их вообще. «По крайней мере, мы знаем, что они живы, и можем наблюдать за их жизнью через интернет. Здесь у них нет будущего, так что они на правильном пути», — считают родители.

Подробнее — в фильме «Лодки смерти» на RTД.