«Всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек»: умер актёр Андрей Харитонов

В воскресенье, 23 июня, в Москве скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов. Ему было 59 лет. Харитонова прославил вышедший на экраны в начале 1980-х многосерийный фильм «Овод» по мотивам знаменитого романа ирландской писательницы Этель Лилиан Войнич. Среди других теле- и кинопроектов актёра — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка» и «Следствие ведут знатоки: Бумеранг». Работу в кино Харитонов совмещал с игрой на сцене. На протяжении нескольких лет он был одним из ведущих артистов Малого театра.

В воскресенье, 23 июня, на 60-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссёр-документалист Виталий Манский.

«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съёмок «Овода» во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал кинематографист на своей странице в социальной сети.

Позднее информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Смирягина. По её словам, похороны Харитонова пройдут в Киеве. Дата, время и место прощания с актёром пока не объявлены.

«Андрея сегодня не стало… Ушёл из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек», — написала она в Facebook.

Официально причину смерти актёра не называли. Однако, по данным СМИ, Харитонов на протяжении нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием. За этот период артист перенёс несколько операций, в мае прошлого года его госпитализировали. Медики не исключали, что причиной для госпитализации стала кишечная непроходимость. Сам Харитонов такую информацию и состояние своего здоровья не комментировал.

«Овод» сделал его настоящей звездой

Андрей Харитонов родом из Киева. Его семья не имела отношения к театру и кино: отец работал инженером, а мать — педагогом. Он учился в школе с физико-математическим уклоном, увлекался рисованием и даже задумывался о том, чтобы стать архитектором.

Но любимым видом искусства Харитонова было кино. И после школы он остановил свой выбор на актёрской профессии. Харитонов поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и в начале 1980-х дебютировал в главной роли, сыграв Артура Бертона в мини-сериале «Овод» по мотивам одноимённого романа Этель Лилиан Войнич. Его партнёрами по съёмочной площадке стали знаменитые артисты Сергей Бондарчук и Анастасия Вертинская.

«Овод» сразу же прославил дебютанта: в 1981 году Харитонов был удостоен главного приза телефестиваля «Золотая нимфа», проходившего в Монте-Карло, а в 1982 — государственной премии УССР имени Тараса Шевченко (вместе с Бондарчуком и режиссёром ленты Николаем Мащенко).

Сразу после «Овода» Харитонов появился в картинах «На Гранатовых островах» и «Тайны святого Юра», а также снялся в телефильме «Ассоль» режиссёра Бориса Степанцева — создателя анимационных лент «Вовка в Тридевятом царстве» и дилогии «Малыш и Карлсон». Новым успехом для Харитонова стала экранизация рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта Павла Грушко «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», поставленная Владимиром Грамматиковым (автором фильма «Усатый нянь»).

В середине 1980-х Харитонов переехал в Москву и был принят в Малый театр, где вскоре стал одним из ведущих артистов. В его репертуар вошли роли в спектаклях по роману «Накануне» Тургенева, по пьесам «Федра» Расина и «Доходное место» Островского.

Однако кино Харитонов не оставлял: за годы актёрской карьеры он сыграл примерно в 40 лентах, среди которых «Человек-невидимка», «Вольный ветер», «Старинный детектив» и другие. Роли второго плана артист исполнил в картине «Конец операции «Резидент» и сериалах «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки: Бумеранг», «Романовы: Венценосная семья» и «Остров ненужных людей».

В начале 1990-х Харитонов сменил амплуа и попробовал себя в качестве режиссёра. По собственному сценарию, вдохновлённому серией рассказов поэта-символиста Валерия Брюсова, он снял картину «Жажда страсти», повествующую о взаимоотношениях между врачом и его пациенткой. Фильм был удостоен специального приза в конкурсной категории «Кино для избранных» кинофестиваля «Кинотавр».

Позднее Харитонов выступал и в качестве режиссёра-постановщика для телевизионных программ «Фабрика грёз» и «Фильмы нашей памяти». Вскоре он стал вести авторскую телепрограмму «Вспышка» на канале «Культура», а позднее — программу «Внедрение» на канале «Звезда».