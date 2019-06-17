Торжество лихих 90-х и комедии о разводе: итоги 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»

В Сочи завершился 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Лучшим фильмом смотра стал «Бык» постановщика Бориса Акопова — лента о лихих 90-х и процветавшем в то время криминале. Приз за лучшую режиссуру достался Александру Лунгину за картину «Большая поэзия» о решивших ограбить банк инкассаторах, а награды за лучший дебют удостоена Анна Пармас, представившая комедию «Давай разведёмся!» с Анной Михалковой в главной роли. Подробнее об итогах «Кинотавра» — в материале RT.

В воскресенье, 16 июня, в Зимнем театре Сочи состоялась церемония награждения победителей 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». В этом году марафон стартовал 9 июня.

Триумфатором смотра стал фильм «Бык» — дебютная полнометражная работа выпускника ВГИКа Бориса Акопова. События в картине разворачиваются в России 1990-х. Герой ленты Антон Быков (конечно же, по прозвищу Бык) — глава преступной группировки, который вынужден обеспечивать семью любыми способами. Угодив однажды в отделение милиции, Бык благодаря хлопотам московского криминального авторитета получает возможность избежать наказания. Разумеется, за свободу герою приходится платить.

Кроме главной награды смотра, «Бык» удостоен приза за лучшую операторскую работу — его получил Глеб Филатов.

© Кадр из фильма «Бык»

Лучшим режиссёром «Кинотавра» стал Александр Лунгин, представивший картину «Большая поэзия» (он же написал к ней сценарий) о двух юношах, которые работают инкассаторами и ищут поэтические настроения в прозе жизни. Однажды друзья решают ограбить банк. Исполнивший в ленте одну из главных ролей Александр Кузнецов получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль.

Награду за лучшую женскую роль вручили Виктории Толстогановой, сыгравшей в летней драме Оксаны Карас («Хороший мальчик») «Выше неба» о первой влюблённости и чрезмерной родительской опеке.

Лучшим режиссёрским дебютом жюри признало фильм Анны Пармас «Давай разведёмся!» с Анной Михалковой и Антоном Филипенко в главных ролях. Картина повествует об отчаянной и неравной борьбе двух женщин — жены и любовницы — за одного мужчину. «Давай разведёмся!» также получил приз имени Григория Горина за лучший сценарий.

Награды был удостоен и новый фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую оригинальную музыку получил композитор Игорь Вдовин. Специальный диплом жюри присудили ленте Нигины Сайфуллаевой «Верность» с формулировкой «За безграничную веру актёров в режиссёра», а приз гильдии киноведов и кинокритиков достался Юсупу Разыкову за ленту «Керосин». В коротком метре победу одержала картина «Топливо» Михаила Архипова.

История длиною в 30 лет

Первую попытку создать собственный кинофорум актёр и продюсер Марк Рудинштейн предпринял в 1990 году, организовав «Фестиваль некупленного кино» в Подольске.

Эксперимент был признан удачным и начинание решили продолжить, но уже в другом городе — в Сочи. После переезда фестиваль получил и своё нынешнее название — «Кинотавр». Поэтому именно с 1991 года ведётся официальная история киносмотра.

В 1993 году президентом «Кинотавра» стал Олег Янковский, который проработал на этом посту до 2004 года. Чтобы отметить заслуги актёра, организаторы фестиваля впоследствии присвоили его имя призу «За лучшую мужскую роль».

В том же 1993 году было принято «Положение об Открытом российском кинофестивале», согласно которому киносмотр должен проводиться ежегодно.

Открытие «Кинотавра» и шествие по знаменитой красной дорожке традиционно проходят в сочинском Зимнем театре. В дни смотра в Сочи собираются звёзды российского кино и телевидения, которых нередко можно встретить прогуливающимися по улицам главного российского курорта.

2005-й год ознаменовал собой важную веху в истории фестиваля. Его новыми владельцами стали тогдашний генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Александр Роднянский и продюсер Игорь Толстунов.

© Кадр из фильма «Выше неба»

Новая команда управленцев внесла в жизнь «Кинотавра» серьёзные изменения. Так, была упразднена его международная площадка, работавшая с 1994 года параллельно с российской. Больше пространства было отведено бизнесу: в рамках фестиваля стал проводиться кинорынок, на котором заключаются сделки о прокате лент. Благодаря этим усилиям в несколько раз увеличился бюджет «Кинотавра», а также повысилось его значение как бизнес-форума.

Помимо показа фильмов, на фестивале устраиваются разнообразные мастер-классы, семинары, проводятся пресс-конференции и круглые столы.

За годы существования «Кинотавра» главный приз на нём получали такие ленты, как «Особенности национальной охоты», «Кавказский пленник», «Брат», «Блокпост», «Война», «Водитель для Веры», «Простые вещи», «Географ глобус пропил» и другие.