«Предсказать реакцию зверя практически невозможно»: учёный — об одомашнивании волков и их жизни в городских условиях

На RTД состоялась премьера документального фильма «Иван и серый волк». Герой ленты охотник Иван Лебедев полтора года назад взял на воспитание волчонка. Теперь волк по кличке Серый живёт с хозяином и его взрослой дочерью в однокомнатной квартире. RT поговорил с доктором биологических наук, профессором кафедры системной экологии РУДН Александром Никольским и узнал, стоит ли растить волка в городских условиях, сумеет ли одомашненный зверь выжить на свободе и насколько такое соседство опасно для окружающих.

— Герой фильма «Иван и серый волк» спас и взял на воспитание волчонка. Можно ли вырастить такого зверя в городских условиях, не подвергая опасности свою семью, соседей?



— Гарантировать безопасность окружающих в этом случае нельзя. Конечно, человек может держать у себя такого зверя, это его конституционное право. Тем более что и его дочь разделяет эту привязанность. Но право — это одно, а безопасность — другое. Опасность для окружающих можно только снизить, не позволяя чужим людям общаться с волком. И гулять такой зверь должен в наморднике и на поводке, потому что предсказать его реакцию практически невозможно, а исход может быть печальным.

— Иван Лебедев практически подчинил жизнь своему воспитаннику. Кроме того, он признаёт волка вожаком в их паре. Можно ли при таком подходе удержать зверя в подчинении?

— Опять же, волк, даже выросший в городских условиях, остаётся волком, и гарантировать в этом случае нельзя ничего. Несколько упрощает ситуацию то, что это самец, с самкой было бы намного сложнее. Более того, зверь живёт в условиях относительной свободы — подолгу гуляет, напрямую общается со своим владельцем. А я помню случай, когда более «предсказуемые» волки преподнесли человеку сюрприз.

В одном из научных учреждений в вольере держали четырёх волков, и они вполне благожелательно реагировали на людей, не кидались на них, виляли хвостами и так далее. Но в один прекрасный день во время кормления лаборантка на секунду оперлась на стенку вольера — и волчица моментально отхватила ей пальцы на руке, безо всякого рычания или прочих предупреждений.

— В будущем Иван собирается переехать за город, найти волку пару и жить с ним как полноправный член стаи. Стая может принять такого члена в условиях, близких к естественному проживанию волков?

— Сложный вопрос. Можно представить, что мечта человека сбылась и он всё же переехал со своим воспитанником за город. Но следует учесть, что речь идёт о Волгоградской области — этот регион густо населён людьми, и найти волку пару будет нелегко.

Однако даже в случае, если пара найдётся и у них появится потомство, человека в своё сообщество они не примут.

Если даже сформируется полноценная стая, то, скорее всего, однажды человек проснётся и узнает, что стая в полном составе ушла искать себе новую территорию для проживания.

© RTД

— Если мечта о стае осуществится, не изменится ли статус-кво в отношениях человека и волка, хозяин не станет одной из первых жертв в «новой» жизни?

— Нет, думаю, хозяину ничего не угрожает. Волк — высокоорганизованный, умный зверь, он очень отзывчив на доброе к себе отношение. Конечно, в безлюдной местности волки другие: чем больше людей, тем ярче у волков проявляются разнообразные агрессивные реакции. Но ведь это проявляется не только в нападении на человека — бегство, уклонение от контактов с людьми более естественно.

— То есть опасения, что однажды ночью волк накинется на своего хозяина, беспочвенны?

— Думаю, да. Есть период, к которому этот зверь приближается по возрасту, время, когда ему будет нужна самка. В этот период все инстинктивные реакции обостряются, животное реагирует более резко — но всё же не настолько, чтобы посягнуть на своего кормильца.

— Ваш коллега Ясон Бадридзе (известный учёный, который ещё в советское время долго жил в волчьей стае в условиях дикой природы) пытался вырастить волка. Он обнаружил, что даже форма соски и размер дыры в ней имеют влияние на дальнейшее психологическое развитие волка. Может ли человек в принципе вырастить полноценного волка?

— Наверное, нет. То есть полноценным физически — да, зверя можно многому научить. Но общение с человеком навсегда наложит на него отпечаток, и даже если его потом выпустить на волю, он не станет обычным серым волком.

© RTД

Жить на воле такой волк сможет, хотя почти наверняка это будет волк-одиночка. Дело даже не в том, что его не учили охотиться родители: волки, помимо того что хищники, ещё и очень искусные собиратели. Но вот попытки войти в уже сформировавшуюся стаю, скорее всего, обречены на провал.

Кроме того, этот волк насквозь пропитан запахом человека — запахом своего хозяина, запахом его дочери, запахом пищи, которую ему готовили люди.

Дикие сородичи не будут рвать этого дурнопахнущего чужака на куски, но и к себе не допустят: иди, мол, подобру-поздорову, странный ты какой-то.

— В России пытались разводить волкособов (гибридов волка и собаки). Некоторые из них несли службу на границе, но потом проект закрыли. В Финляндии с июня 2019-го волкособов внесли в список потенциально опасных пород. Нужны ли эксперименты в данной области или же волков следует оставить развиваться естественным путём?

— Нет, волков нужно оставить в покое, оставить такими, какие они есть. Дело даже не в том, что не найден новый, нужный подход к волкам. Вопрос — нужен ли он? При существующем уровне селекции человек может вывести собаку для любых целей: работы на границе, поиску наркотиков, любых других надобностей. А эксперименты по скрещиванию волков с собаками представляют, конечно, научный интерес, но их практическое значение сомнительно.

Фильм «Иван и серый волк» смотрите на RTД.