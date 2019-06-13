«Демонизирует образ советских людей»: Роскомнадзор просят ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» призвала Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу HBO «Чернобыль». Члены политобъединения убеждены, что проект очерняет реальную историю катастрофы на ЧАЭС в апреле 1986 года. Также коммунисты полагают, что американский телеканал использует аварию для идеологической манипуляции. Вместе с тем «Чернобыль» получил преимущественно положительные отзывы в России и за рубежом. Зрители отмечают: в целом лента оказалась довольно правдоподобной, что нетипично для американского кино о России. Тем не менее полностью избежать ошибок, исторических неточностей и попыток сгустить краски в изображении советской действительности создателям проекта не удалось.

Партия «Коммунисты России» требует ограничить доступ к снятому совместно США и Великобританией сериалу «Чернобыль». Политики полагают, что создатели многосерийного фильма использовали факт реальной трагедии для идеологической манипуляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Коммунистов России».

«Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей», — цитирует агентство исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Также по теме «История с универсальной значимостью»: как HBO рефлексирует над катастрофой в Чернобыле HBO представил четвёртый эпизод мини-сериала «Чернобыль» от сценариста Крэйга Мазина и режиссёра Йохана Ренка. В нём рассказывается о...

По словам Малинковича, хронология ключевых событий в большинстве своём соответствует реальности, однако мотивация и поступки героев, взаимоотношения в государственных учреждениях и в целом в обществе показаны неправдоподобно.

«Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала», — полагает он.

По этой причине «Коммунисты России» направили в Роскомнадзор запрос, чтобы регулятор заблокировал доступ к сериалу на всех ресурсах. Кроме того, Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера по статье 129 УК РФ (за публичную клевету).

Между тем в Роскомнадзоре сообщили, что к ним пока не поступало никаких обращений от указанной партии с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль». А в случае поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Не «клюква», но без ошибок не обошлось

Премьера пятисерийного фильма HBO «Чернобыль» состоялась 6 мая. Он повествует о самой крупной в истории атомной энергетики катастрофе, произошедшей 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Тогда взрывы на четвёртом энергоблоке привели к уничтожению реактора и выбросу в атмосферу большого объёма радиоактивных веществ.

Проект HBO стал необычайно популярен и даже обогнал по зрительскому рейтингу другой легендарный проект телеканала — сериал «Игра престолов». В большинстве своём «Чернобыль» сопровождался восхищёнными отзывами как критиков, так и зрителей, по достоинству оценивших точность передачи деталей советского антуража.

За сценарий сериала отвечал Крэйг Мазин, который ранее отметился работой над такими проектами, как «Очень страшное кино 3», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Поймай толстуху, если сможешь». По словам Мазина, он загорелся идеей сделать фильм о Чернобыле ещё в 2014 году.

Сценарист общался со специалистами в области атомной энергетики, чтобы понять, как устроена работа реактора. Помимо этого, Мазин консультировался с бывшими советскими гражданами, которые помогли ему получить общее представление о жизни в СССР 1980-х. Ознакомился сценарист и со свидетельствами очевидцев трагедии. Многие детали он брал из книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

«Чернобыль» понравился российским зрителям: те отмечали, что на фоне «клюквы», которая чаще всего получается у Голливуда при попытках снять фильм о России, этот сериал выглядит неплохо. Кинематографисты действительно провели кропотливую работу по подбору аутентичного реквизита, чтобы внешний вид героев и окружающая их материальная среда выглядели достаточно правдоподобно.

Авторы шоу целенаправленно отказались от распространённого в Голливуде приёма, когда в снятом на английском языке фильме русские персонажи разговаривают с сильным акцентом, чтобы у зрителя не возникло сомнений относительно их национальной принадлежности. Все актёры на площадке говорили на чистом английском.

Оценил работу съёмочной группы и министр культуры России Владимир Мединский.

«Посмотрел первые три серии. Фильм сделан мастерски. Ожидаемой «красной клюквы» там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», — цитирует Мединского РИА Новости.

Однако без ошибок и исторических неточностей всё же не обошлось. Например, в жилых домах можно заметить современные пластиковые окна, которых быть там в то время ещё не могло. Также в сериал вошла легенда о «мосте смерти», с которого местные жители якобы наблюдали за происходящим на АЭС, в результате чего получили смертельные дозы радиации. В действительности эта история является обыкновенной городской байкой, не имеющей никаких документальных подтверждений.

Хронология некоторых событий также была нарушена. Например, в сериале утверждается, что падение вертолёта рядом с ЧАЭС произошло в мае 1986 года, хотя в реальности он упал в октябре. Помимо этого, сценаристы придумали другую причину инцидента. Согласно сериалу, машина разбилась из-за радиации, которая якобы вывела из строя её аппаратуру. На деле же она зацепилась за трос подъёмного крана.

Кое-где авторы целенаправленно сгущали краски, чтобы представить власть имущих в отрицательном свете, на что обратили внимание даже западные обозреватели.

«Похоже, все сходятся во мнении, что с персонажами в сериале перегнули палку. Советские чиновники и руководители электростанции показаны слишком гнусными и подлыми, зато протагонисты — особенно учёные, боровшиеся за то, чтобы рассказать правду об аварии — кажутся чересчур героическими и всезнающими», — писал Фред Уир на страницах американской газеты Christian Science Monitor.

Так, в фильме зампред Совета Министров СССР Борис Щербина угрожает выбросить первого заместителя директора Института атомной энергии имени И.В. Курчатова Валерия Легасова из вертолёта. В связи с этим некоторые критики отмечают неправдоподобность происходящего на экране и указывают, что авторы сериала перепутали 1986 год с 1936-м.

К этой же категории неточностей можно отнести и постоянные угрозы персонажей сериала расстрелять кого-либо. Журналисты американского Esquire в материале с разбором киноляпов в числе прочих отмечают, что советские люди подобным образом себя не вели.

Кадр из сериала «Чернобыль»

© HBO / kinopoisk.ru

В этом контексте многие упоминают сцену, в которой министр угля приезжает к тульским шахтёрам с двумя автоматчиками. Известно, что никого под дулами автоматов не заставляли участвовать в ликвидации последствий аварии.

Фред Уир в своей статье приводит мнение российского документалиста Олега Воинова, который прибыл в Чернобыль в составе съёмочной группы сразу после катастрофы. Признавая, что «придерживаться исторических фактов в рамках драматического произведения» довольно сложно, он отмечает, что «многое из показанного в сериале попросту неправда».