Спешат на помощь: Disney перезапустит мультфильм «Чип и Дейл»

В Disney сообщили о грядущем перезапуске мультипликационного сериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Новые анимационные серии готовятся специально для показа на стриминговом сервисе компании. В студии пояснили, что проект включает в себя 39 серий, созданных с использованием рисованной мультипликации. Мультсериал о приключениях дуэта бурундуков Чипа и Дейла впервые вышел в эфир в 1989 году. Тогда рейтинг анимационного сериала среди детской аудитории обогнал показатели знаменитых «Утиных историй».

The Walt Disney Company анонсировала перезапуск приключенческого мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает американское издание Variety.

Над ребутом «Чипа и Дейла» будет работать лондонская команда Disney в сотрудничестве с парижскими коллегами из сутдии Xilam (мультфильм «Каена: Пророчество» и анимационный сериал «Огги и тараканы»).

Перезапуск мультипликационных приключений грызунов включает 39 эпизодов длительностью в примерно семь минут каждый. В новых сериях героям предстоит столкнуться с трудностями жизни в большом городе. В студии заверили, что ребут анимационного сериала сделают с использованием рисованной мультипликации.

«Анимация по-прежнему остаётся одной из основ волшебства и сказочности произведений Disney... Нашей компании очень повезло работать со многими креативными гениями как во Франции, так и во всей Европе, которые умеют первоклассно рассказывать не теряющие актуальности истории таким образом, чтобы они были интересны всем членам семьи», — пишет Variety со ссылкой на главу компании во Франции Элен Этзи.

Новый мультсериал снимают специально для стримингового сервиса Disney+, запуск которого запланирован на 12 ноября 2019 года. Точная дата перезапуска анимационных серий пока неизвестна.

От подражения Индиане Джонсу до отсылок к детективу Магнуму

Мультсериал начал выходить в эфир весной 1989 года. В общей сложности было показано порядка 65 серий. Бытует общее мнение, согласно которому имена главных героев — бурундуков Чипа и Дейла — каламбур, родившийся из фамилии небезызвестного английского мастера мебельного искусства эпохи Просвещения Томаса Чиппендейла.

До того как оказаться в собственном проекте, бурундуки появились в короткометражке про домашнюю собаку Микки-Мауса по кличке Плуто. Позже Чип и Дейл оказывались и в других анимационных короткометражках студии.

О выпуске нового шоу, по духу сопутствующего популярным в то время диснеевским «Утиным историям», задумались позднее. Проект первоначально не подразумевал двух главных героев в лице бурундуков. Сценарист Тэд Стоунс, предлагая идею нового мультипликационного шоу, ссылался на полнометражную анимационную картину «Спасатели», которую Disney выпустил в 1977 году. Стоунс собирался запустить в продакшн продолжение «Спасателей», но студия отвергла предложение, сославшись на то, что сиквел мультфильма уже находится в производстве.

Тогда Стоунс разработал новую концепцию проекта под рабочим названием Metro Mice. В оригинальном проекте главным героем был мышонок Кит Колби, созданный в качестве оммажа киногерою Стивена Спилберга Индиане Джонсу (персонаж носил стилизованную кожаную куртку и федору). Ранняя версия также включала персонажей, напоминающих мышек Гайку и Рокфора, был там и герой хамелеон.

Любопытно, что в оригинальной версии на английском языке имя Рокфора, или Рокки — Monterey Jack, и создано оно по названию широко известного в США вида полутвёрдого сыра, к которому герой испытывает неудержимую тягу. В Советском Союзе мышонку дали кличку по более популярному в стране французскому сыру Рокфор.

Кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

© Disney / imdb.com

Имя мышки-механика Гайки в отечественном переложении также претерпело небольшие изменения. Английское Gadget было малоизвестно в СССР, а вот Гайка — слово более привычное. К тому же, в сочетании имя героини в сочетании с фамилией Hackwrench в переводе как раз и означает инструмент для откручивания гаек.

Руководство киностудии одобрило новую концепцию мультсериала, однако выбором главного героя в Disney остались недовольны. Тогда было решено поместить в центр сюжета уже появлявшийся в проектах компании дуэт бурундуков. В результате первоначальный стиль мышонка Кита Колби присвоил себе Чип, а вот всем известная гавайская рубашка Дейла стала отсылкой к детективному телесериалу 80-х «Частный детектив Магнум»: Томас Магнум был фанатом ярких рубашек с таким принтом.

Мультипликационный сериал обрёл широкую известность — рейтинги «Чип и Дейл спешат на помощь» превысили показатели «Утиных историй». Анимационные серии транслировались в США, Великобритании, Австралии, Южной Африке, России, Малайзии и ряде арабских стран.