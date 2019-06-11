«Риск остаётся»: продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов пришёл в себя, сообщили родственники артиста. Врачи вводили Алибасова в состояние медикаментозного сна, чтобы смягчить болевые ощущения от отравления химическим средством и провести все необходимые лечебные процедуры. Однако после пробуждения у музыканта возникла амнезия, также он пока не может говорить. Родные Алибасова отмечают, что угроза его жизни сохраняется, так как есть риск внутреннего кровотечения.

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста Бари Алибасова — младшего.

Отмечается, что музыкант в настоящее время не может говорить и ничего не помнит. Сын Алибасова выразил надежду на то, что вскоре продюсер придёт в себя и к нему вернётся память.

«К сожалению, ещё остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней», — цитирует сына музыканта агентство.

Алибасов-младший заверил, что в настоящее время медики оказывают его отцу всю необходимую помощь: проводится диагностика и составляется план последующего лечения.

Напомним, утром 10 июня Алибасов на время приходил в сознание. По словам его сына, музыкант ненадолго проснулся, спросил про своего кота, после чего снова заснул. Также Алибасов-младший сообщил, что врачи перестали давать артисту препараты, погружающие в сон.

Процесс выздоровления продюсера, как отметил его сын, может затянуться, поскольку заживлению ожога мешает шрам от старой ножевой раны. Кроме того, по словам Алибасова-младшего, существует риск, что артист не сможет самостоятельно глотать пищу.

«У него циркулярный ожог пищевода, из-за этого есть риск, что он через какое-то время не сможет самостоятельно глотать без какого-то операционного вмешательства», — добавил он.

Осложнений с дыхательными путями и желудком у артиста нет, добавил Алибасов-младший. Однако есть вероятность, что из-за неправильного заживления ожога «может закупориться» кишечник.

Накануне в СМИ распространилась противоречивая информация. Сообщалось, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение. Однако сын продюсера опроверг данные, назвав это дезинформацией.

4 июня стало известно, что Бари Алибасов попал в больницу в результате отравления средством для очистки труб под названием «Крот». Инцидент произошёл в студии звукозаписи: у раковины стояла бутылка с химикатами, которую музыкант из-за плохого зрения по ошибке принял за сок и отхлебнул. Причиной, по которой Алибасов перепутал бутылки, могла стать и утеря им обоняния после пожара 2011 года, когда он надышался дымом.

Быстро сообразив, что произошло, продюсер позвонил своим помощникам, которые и вызвали скорую помощь. В результате врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Он был помещён на лечение в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. 6 июня музыканта ввели в состояния медикаментозного сна, чтобы таким образом облегчить страдания от вызванных ожогами болей и обездвижить его тело для проведения необходимых терапевтических действий.

Все дни, пока Алибасов находился в больнице, от его окружения поступали различные данные о его состоянии и прогнозах выздоровления. Близкие продюсера не исключали и летального исхода. Высказывались предположения, что процесс заживления ожогов может быть сопряжён с различными осложнениями.

PR-менеджер артиста Вадим Горожанкин сообщил, что родственники продюсера намерены подать в суд на производителя чистящего средства ООО «АМС Медиа». По их словам, ещё в апреле 2019 года специалисты центра «Судебный эксперт» проанализировали внешний вид упаковки «Крота» и пришли к выводу, что она не соответствует требованиям ГОСТа. Они проводили проверку после аналогичного случая, когда женщина по ошибке приняла бутылку с химикатами за пригодную для питья жидкость.

Так, согласно заключению «Судебного эксперта», на бутылке с чистящим средством нет необходимых предупреждений об опасности товара, информации об условиях хранения и утилизации.

«Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340–2013 «Предупредительная маркировка химической продукции»,— говорится в заключении.

9 июня в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство проверит «Крот» на соответствие нормам ГОСТа.