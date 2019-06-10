Мерил Стрип против Николь Кидман: выходит второй сезон сериала «Большая маленькая ложь»

На HBO начался показ второго сезона популярного американского сериала «Большая маленькая ложь». В режиссёрском кресле по-прежнему остаётся Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей»), роли в сериале исполняют всё те же Шейлин Вудли, Николь Кидман и Риз Уизерспун (последние также выступают в качестве продюсеров проекта). В новом сезоне к актёрскому составу присоединилась обладательница «Оскара» Мерил Стрип — она появляется в амплуа свекрови героини Кидман. Осторожно: спойлеры.

9 июня телеканал НВО презентовал первую серию второго сезона популярного американского драматического телесериала «Большая маленькая ложь» — истории, рассказывающей, что в действительности может скрываться за фасадами домов с виду благополучных и образцовых граждан. Фильм на русском языке покажет онлайн-сервис «Амедиатека».

К Николь Кидман («Догвилль», «Мулен Руж»), Риз Уизерспун («Жестокие игры», «Плезентвиль») и Шейнин Вуди («Сноуден», «Дивергент»), которые исполняют в сериале главные роли, в новом сезоне присоединяется Мерил Стрип («Крамер против Крамера», «Мосты округа Мэдисон»). Режиссёром по-прежнему значится Жан-Марк Валле, известный по работе над получившей три «Оскара» драмой «Далласский клуб покупателей» и восьмисерийным детективом НВО «Острые предметы».

Изначально «Большая маленькая ложь» планировалась как экранизация одноимённого романа австралийской писательницы Лианы Мориарти. Сразу после выхода книги в 2014 году стало известно, что Николь Кидман и Риз Уизерспун планируют производство фильма, основанного на истории матери-одиночки из Сиднея, которая находит новых друзей и новые проблемы с началом «школьной» жизни её маленького сына.

Однако идея трансформировалась в мини-сериал, а его действие перенеслось в Калифорнию. К Мориарти, которая должна была адаптировать книгу под телевизионный формат, присоединился Дэвид Келли («Юристы Бостона», «Тяжёлый понедельник»). Результатом совместных усилий этой команды стали восемь премий «Эмми», четыре премии «Золотой глобус», положительные отзывы критиков и любовь зрителей.

И действительно, сложно не проникнуться историями таких разных в своих драматических коллизиях героинь: НВО взяли преступно банальную историю домашнего насилия и простым языком рассказали и показали, что переживает столкнувшаяся с абьюзером женщина.

Америка рукоплескала сериалу на волне дела Харви Вайнштейна и проводила параллели с другим сильным проектом 2017 года о харассменте — «Рассказом служанки». Однако сериал несёт вечный посыл: в современном мире не может быть и речи о том, чтобы оправдывать насилие в любом его проявлении даже перед самим собой.

Интересно, что драматическая завязка в фильме начинается, казалось бы, с безобидной агрессии первоклашек. Героини с диаметрально противоположными характерами объединяются в стремлении выяснить, кто задирает девочку Амабеллу. Как это часто бывает и в мире взрослых, дети молчат и скрывают имя обидчика.

В центре внимания — три совершенно разные героини. Активистка-красавица и правдоруб Риз Уизерспун в роли Мадлен, как вечная отличница, пытается найти в мире справедливость и отвечает за комедийную составляющую сериала. Меланхоличную Селесту играет Николь Кидман — она растит двух белокурых мальчиков, занимается домом и борется как может с домашним насилием со стороны мужа.

Самый трагичный персонаж — мать-одиночка Джейн в исполнении Шейлин Вудли. Она забеременела в результате изнасилования и пытается понять, может ли её сын унаследовать порочные инстинкты неизвестного отца.

Картонные, на первый взгляд, персонажи с каждой серией получают всё большее развитие. О том, что перед нами не драма, а детектив, можно было бы и позабыть — но сделать это не дают присутствующие в каждой серии сцены допроса. Из них зритель понимает, что в конце кто-то кого-то убьёт.

В финале первого сезона муж-абьюзер Селесты Перри Райт и насильник Джейн оказываются одним человеком. В порыве женской солидарности героини убивают мужчину и представляют следователям этот инцидент как несчастный случай.

Таким образом, первый сезон, который планировался как единственный, создает круговую поруку: женщин объединяет одна большая тайна, за которой скрываются истинные причины трагедии. Вопрос об этике ответа насилием на насилие повисает в воздухе, и в финале, по прошествии допросов, разбирательств и похорон, героинь подводят к рефлексии.

Второй сезон по времени не сильно дистанцируется от первого. Дети идут во второй класс. Женщины стараются жить дальше и реже вспоминать об убийстве. Однако забыть о произошедшем не даст мать Перри — Мэри Луис в исполнении Мерил Стрип. Свекровь Селесты намерена выяснить, что действительно произошло той ночью.

Мэрил Стрип

© HBO / Amediateka / YouTube

На первый взгляд Луис помогает Селесте с детьми, однако нам дают понять, что свекровь не верит заключению детективов и пытается провести собственное расследование. Мерил Стрип отлично вжилась в роль матери, которая потеряла сына. При просмотре зрители почти физически могут ощутить её боль и гнев, готовые вырваться из-за ширмы внешнего спокойствия. Почти наверняка Мэри Луис станет главным антагонистом сезона — однако не стоит забывать, что не всё так просто и прозрачно в мире «Большой маленькой лжи».

Очевидным минусом сериала остаётся нехватка хороших мужских персонажей. На фоне яркой игры и безупречного попадания в образ главных героинь их мужья выглядят бледными тенями, существующими лишь ради создания иллюзии благополучия в полной американской семье.

Такой гендерный перекос не вызывает вопросов с точки зрения драматургии, но будто балансирует на грани того, чтобы отнести сериал в раздел сугубо «женских». Самым ярким мужским персонажем первого сезона стал Перри в исполнении безупречного Александра Скарсгарда, поэтому его убийство и появление Мерил Стрип вызывает определённые опасения. Будет ли второй сезон феминистическим манифестом или же Жан-Марк Валле сумел сохранить необходимый баланс, мы узнаем уже в ближайшее время.