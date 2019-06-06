Медикаментозный сон: что известно о состоянии Бари Алибасова

Музыкант и продюсер Бари Алибасов по решению врачей введён в состояние медикаментозного сна. Как рассказал RT официальный представитель Алибасова Вадим Горожанкин, это должно помочь музыканту восстановить силы. Горожанкин также опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы запланированной операции, пояснил, почему продюсер решил составить новое завещание и в каком состоянии он находится в настоящее время. Бари Алибасов оказался в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского 4 июня, после того как по ошибке выпил очистительную жидкость для труб вместо сока.

Музыкант и продюсер Бари Алибасов по решению врачей введён в состояние медикаментозного сна. Как объяснил PR-директор Алибасова Вадим Горожанкин, это поможет продюсеру восстановить силы.

«Врачи, чтобы он не волновался и восстанавливался, приняли решение, что ему надо поспать. Это не искусственная кома. Уже появились желающие поиграть с фактами, но это не кома, просто обычный сон. Это нормально в таких состояниях», — заявил Горожанкин RT.

Он подчеркнул, что утром состояние Алибасова было относительно стабильным, он находился в сознании, разговаривал — говорить музыканту тяжело, тем не менее он общался с родными и медперсоналом.

«Как говорят люди, которые с ним общались, он даже хотел начинать работать, говорил, что устал и хочет уже заниматься делами. Все его от этого отговаривают», — добавил Горожанкин.

Поскольку Алибасову нужен покой, к нему пускают только избранных посетителей. Исключение не сделали даже в честь дня рождения музыканта.

«К нему не пустили, это серьёзное заведение, не для праздников. Ему нужен покой. Но и изначально не планировалось, что будут кого-то пускать. Участников группы тоже не пускали, но они приехали, чтобы поддержать его. Бари Алибасов, когда появится возможность, будет всё это смотреть, читать, и ему будет очень приятно», — пояснил PR-директор.

Он подтвердил RT, что перед погружением в медикаментозный сон продюсер заверил у нотариуса новое завещание, однако в этом, по словам Горожанкина, нет ничего необычного.

«Многие люди завещание пишут даже когда у них в жизни всё прекрасно, это цивилизованный подход. Ну а когда человек находится в больнице, почему бы его не переписать? Так что это нормально, не стоит это рассматривать в каком-то другом контексте. У него и раньше было завещание, он захотел его обновить, зафиксировать новую информацию», — добавил представитель Алибасова.

Также он опроверг появившуюся в СМИ информации о якобы запланированном хирургическом вмешательстве: «Мы такую информацию никогда не давали. И врачи о подобном не говорили. Никакой операции в ближайшее время не планируется».

6 июня Бари Алибасов вызвал в отделение реанимации нотариуса и заверил новое завещание. Как сообщает РИА Новости, согласно документу, сын продюсера Бари Алибасов — младший может стать обладателем трёх квартир в доме в Мерзляковском переулке в центре Москвы (одна из них состоит из девяти комнат). Творческое наследие группы «На-На» закрепляется за её участниками Владимиром Политовым и Вячеславом Жеребкиным.

Супруга Алибасова в случае смерти мужа получит дачу в Подмосковье стоимостью порядка $500 тыс., а также акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги на сумму около $2 млн.

© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкант Бари Алибасов оказался в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как случайно выпил очистительную жидкость для труб вместо сока. Медики оценивали состояние продюсера как тяжёлое. По словам Вадима Горожанкина, у артиста диагностировали ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей (ранее сообщалось о четвёртой степени ожога желудка).

PR-директор добавил, что при таком диагнозе прогнозы носят неясный характер. Но подчеркнул: несмотря на тяжёлое состояние, Алибасов дышит самостоятельно. «Если всё будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — приводит слова Горожанкина РИА Новости.

Вечером 5 июня в СМИ распространилась противоречивая информация относительно состояния музыканта. В средствах массовой информации сообщалось то о коме, то о смерти. Вадим Горожанкин данные о смерти продюсера опроверг.

«Это бред. Никто не умер, он живой... У меня уже знаете сколько звонков? Но это бред всё!» — заявил представитель продюсера в беседе с каналом «360».

Сообщения СМИ опроверг и другой участник коллектива «На-На» Владимир Политов, добавив, что с продюсером «всё в порядке».

В то же время, близкие артиста не исключают, что в ближайшее время Алибасову могут сделать операцию. В частности, бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин заявил Агентству городских новостей «Москва», что решение о хирургическом вмешательстве будет приниматься в ближайшие дни.

«У меня нет информации о коме. У меня последняя информация о тяжёлом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», — заявил Левкин.

Появившуюся в интернете информацию о коме также не подтвердил и не опроверг участник «На-На» Владимир Политов.

«Прокомментировать не могу, не знаю. Состояние тяжелое», — заявил он агентству.

© Антон Денисов / РИА Новости

Родные и близкие Алибасова рассказывают, что продюсер употребил жидкость для прочистки труб случайно — в результате невнимательности и спешки. Тем не менее некоторые придерживаются иной точки зрения. Так, актёр Станислав Садальский не исключает, что Алибасова могли отравить.

«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды (Федосеевой-Шукшиной. — RT) Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могу заработать. Только рвут на части бабку», — написал артист в своём Instagram. Садальский имел в виду внучку Федосеевой-Шукшиной Анну Трегубенко и девушку внука артистки Макара Касаткина Фрейю Зильбер.

Трегубенко, в свою очередь, отвергла обвинения со стороны Садальского.

«Я не знаю, почему Садальский так сказал. У меня с Бари Алибасовым отличные отношения, и мы нормально общаемся», — заявила Трегубенко «Газете.Ru».

Владимир Левкин подчёркивает, что окончательно ситуация прояснится только когда Алибасов придёт в себя.

«Я очень жду, что он оклемается и сам все расскажет. Строить версии сейчас бесполезно, мы с вами там не присутствовали. Человеку нужно, чтобы врачи подняли его с кровати, а там мы услышим его версию. И я думаю, что эта версия будет очень занимательной — потому что это Бари Каримович», — сказал Левкин в интервью радио Sputnik.