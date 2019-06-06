В посольстве КНР в Москве презентовали второй сезон документального сериала RT «Это Китай!»

В посольстве КНР в Москве презентовали второй сезон документальных фильмов «Это Китай!», подготовленных RT в кооперации с китайскими партнёрами. Документальный цикл состоит из шести картин, повествующих об экономическом развитии, традициях и природных особенностях Поднебесной. На презентации присутствовали порядка 150 гостей, в том числе посол КНР в России Ли Хуэй. В ходе своего выступления дипломат назвал сотрудничество RT и китайских СМИ большим вкладом в укрепление стратегического партнёрства двух стран.

4 июня в Посольстве КНР в Москве прошла презентация второго цикла китайско-российских документальных фильмов «Это Китай!». Над обоими сезонами работали телеканал RT и Пекинский центр по распространению китайской культуры «Чжунши Яюнь».

Первый сезон проекта вышел на экраны в 2017 году. Тогда ленты «Ритмы Чунцина», «Пандаленд», «Тайны уданского ушу», «Шэньчжэнь — город будущего», «Поэзия китайской резьбы» и «Пекинская опера: современность и вечность» увидели более 100 млн человек.

Второй сезон посвящён Шёлковому пути и влиянию инициативы «Один пояс — один путь» на мир. Так, в картине «Китайская скорость» говорится о китайских высокоскоростных железных дорогах. «Яншань. Город-порт» повествует о единственном в мире контейнерном терминале, построенном в открытом море. Из «Парка Чжанцзяцзе» мы узнаем о фантастическом национальном парке, который обрёл мировую известность благодаря съёмкам фильма «Аватар».

Героями четвёртого фильма — «По следам Амурского тигра» — стали сотрудники научно-исследовательской экспедиции, отправившиеся в национальный парк леопардов и тигров. Лента «Культура Китая в традиционных закусках» позволит зрителям проникнуться кулинарной культурой Поднебесной, а «Дипломатия подарков» — понять тонкости китайского этикета.

© RT

Мероприятие прошло в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, в период торжеств по случаю 70-летнего юбилея установления китайско-российских дипломатических отношений. В рамках события также состоялись церемония подписания документов о сотрудничестве и тематическая фотовыставка.

В ходе своего выступления глава Бюро кино и телевидения Главного госуправления прессы, печати, радио и телевидения КНР Ван Сяохуэй подчеркнул, что в 2019 году отмечается 70-летие со дня образования Китайской Народной Республики и 70-летие дипломатических отношений Китая и России. По его словам, оба эти юбилея стали возможны благодаря непоколебимой дружбе двух стран.

«Китай и Россия совместно занимаются созданием серии крупных документальных фильмов «Это Китай!», что стало активным откликом СМИ двух стран на призыв глав двух государств и практическим шагом по углублению контактов и сотрудничества. Выход на экраны первого сезона этого фильма в 2017 году вызывал бурную реакцию, став знаковым достижением в рамках годов СМИ Китая и России», — отметил он.

Посол КНР в России Ли Хуэй также считает сотрудничество RT и китайских СМИ большим вкладом в укрепления стратегического партнёрства двух стран.

«Западные СМИ необъективно рассказывают о России и Китае, показывая искажённый образ двух наших стран, поэтому мы должны усиливать своё сотрудничество в области СМИ», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что цикл «Это Китай!» стал важным итогом укрепления взаимодействия СМИ России и КНР.

© RT

В презентации приняли участие порядка 150 человек, включая российских и китайских политиков, дипломатов и журналистов. В их числе был первый заместитель руководителя администрации Владимира Путина Алексей Громов. В начале своего выступления Громов констатировал «беспрецедентно высокий» уровень контактов между Россией и Китаем. По его словам, сотрудничество в медиасфере также развивается быстрыми темпами.

«Российско-китайские отношения в медиасфере точно не отстают, а где-то и опережают отношения в других областях», — подчеркнул он, назвав весомым результат сотрудничества государств в этой области.

Замруководителя администрации президента полагает, что документальный сериал «Это Китай» стал одним из самых успешных двусторонних проектов, запущенных в ходе перекрёстных годов СМИ России и Китая.

«Без нынешнего беспрецедентного уровня отношений между Россией и Китаем мир был бы другим. Думаю, что он был бы гораздо хуже», — добавил Громов.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, не все в мире рады сближению России и Китая.

«Нет никаких сомнений, что определённая часть мира наблюдает за вашими успехами с ревностью, недовольством и желанием немедленно эти успехи прекратить. С ещё большими ревностью и недовольством часть мира наблюдает за сближением между Россией и Китаем. Это сближение не сулит ничего хорошего той модели однополярного мира, в котором мы живём после распада Советского Союза», — заявила главред RT.

В посольстве КНР в Москве презентовали второй сезон документального сериала RT «Это Китай!»

Она поблагодарила журналистов за сделанный ими вклад в разрушение системы однополярного мира.

«Мы с удовольствием смотрим и имеем возможность смотреть китайское телевидение... на всей территории России. RT же, в свою очередь, на китайском не вещает. Не вещает не потому что не хочет, а потому что это не имеет смысла, так как RT не может вещать на всей территории Китая, а только лишь в ограниченном числе отелей и компаундов для иностранцев. Все эти годы нам представляется, что было бы знаковым шагом к укреплению доверия, к окончательному установлению доверия и взаимопонимания между медиа двух стран, если бы RT было позволено вещать везде, как это позволено китайским телеканалам», — подчеркнула Симоньян.

Генеральный директор RT Алексей Николов отметил, что канал находится в тесном взаимодействии с китайскими коллегами порядка десяти лет.

«Как любой процесс дружбы — это постепенный процесс. Мы начали с того, что стали искать какие-то точки соприкосновения, потом мы добились того, что RT появился в Китае, пусть и на не очень большую аудиторию. Но даже это был большой успех. Потом мы стали обмениваться информацией, сюжетами, приглашать китайских журналистов на стажировки — они с удовольствием ездили и до сих пор ездят. Ну а потом мы дошли до того, что стали снимать целый сериал про Китай, и в этом помощь китайской стороны для нас была очень ценна», — заключил он.

Второй сезон документального цикла «Это Китай!» будет транслироваться на нескольких языках. Вслед за ним выйдет третий сезон, который уже находится на стадии постпроизводства.