«Часть невероятной вселенной»: Nickelodeon выпустит приквел мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

Телеканал Nickelodeon создаст 13-серийный приквел к мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны». По данным СМИ, работа над новым проектом начнётся уже в июне. Речь в спин-офф пойдёт о десятилетнем Губке Бобе, который приехал на отдых в летний лагерь Kamp Koral. Мультсериал о приключениях морской губки выходит в эфир с 1999 года. За это время на его основе были сделаны две полнометражные картины, а история о Спанч Бобе превратилась в настоящую медиафраншизу. Она принесла создателям мультфильмов уже около $12 млрд дохода от мерчандайзинга.

Телеканал Nickelodeon выпустит приквел мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Новый проект с рабочим названием Kamp Koral будет состоять как минимум из 13 серий.

Как сообщает Deadline, приквел, в отличие от оригинально выполненного в технике традиционной 2D-анимации «Губки Боба», планируется сделать с помощью компьютерной анимации и полностью трёхмерным. Ожидается, что работа над Kamp Koral начнётся уже в июне.

Мультсериал познакомит зрителей с десятилетним Спанч Бобом. По сюжету герой и его друзья проводят лето в расположенном в Лесу водорослей лагере Kamp Koral. Там разводят подводные костры, ловят диких медуз и плавают в озере Якимак.

Nickelodeon, возглавляемый новым президентом Брайаном Роббинсом, объявил о задумке создать спин-офф к мультсериалу о Губке Бобе ещё в феврале 2019 года.

«Губка Боб» — часть невероятной вселенной, которую можно расширять. То, что сериалу Kamp Koral дали зелёный свет, свидетельствует о неослабевающей популярности персонажей, известных и любимых поколениями их поклонников по всему миру», — цитирует Deadline вице-президента Nickelodeon по производству и развитию анимации Рамси Найто.

Как морской биолог рыбок рисовал





Мультсериал о приключениях Губки Боба в бентосном городке Бикини Боттом (вблизи одноимённого тихоокеанского атолла) стартовал на телеканале Nickelodeon в далёком 1999-м. Малобюджетный проект сразу обрёл невероятную популярность, стал пятым по счёту среди самых продолжительных анимационных сериалов Америки, а впоследствии и целой медиафраншизой.

Создавал сериал Стивен Хилленберг — морской биолог по профессии, обучавшийся в Государственном университете Гумбольдта в Калифорнии. Хилленберг с детства мечтал рисовать мультипликационные фильмы, но изображать обычных рыб ему было неинтересно. После окончания университета учёный несколько лет преподавал океанологию.

Примерно в это же время Хилленберг начал рисовать комиксы о жизни морских животных в приливных заводях. Впоследствии персонажи этих скетчей эволюционируют в героев мультипликационного сериала.

Стивен Хилленберг

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Об экранной адаптации комиксов Хилленберг задумался в середине 1990-х на фоне закрытия шоу «Новая жизнь Рокко». Сюжетную линию шоу художник решил выстроить вокруг одного из самых необычных морских созданий — губки. Вначале Хилленберг изобразил Боба круглым (как и положено морской губке), но персонаж в таком виде больше напоминал головку сыра. В результате эскиз был изменён, и главного героя стилизовали под кухонную губку.

Вечный оптимизм (иногда крайне раздражающий), наивность и непосредственность — главные черты характера Губки Боба. При определении темперамента персонажа Хилленберг вдохновлялся такими знаковыми фигурами, как Чарли Чаплин и Джерри Льюис, а также комедийным дуэтом Лорела и Харди. Поэтому подозревать Губку Боба в примитивности было бы неправильно: художник стремился создать похожего на ребёнка, наивного и оптимистичного персонажа — вроде героев Льюиса.

Хилленберг говорил, что квадратная форма (и штанов тоже) соответствовала простому характеру Боба.

«Он отлично вписывался в необходимый мне типаж — склонный к занудству непогрешимый чудак», — говорил Хилленберг.

Сериал хотели назвать SpongeBoy («Мальчик-губка»), однако оказалось, что это название уже запатентовано. Таким образом, на телеэкранах появился Губка по имени Боб.

Мультсериал практически моментально стал хитом, обогнав самые просматриваемые на тот момент анимационные серии про покемона Пикачу. Вскоре выпуски Спанч Боба перешли из статуса субботних шоу в ежедневные, впоследствии получив звание самой популярной медиафраншизы MTV Networks.

В 2002 году Хилленберг приостановил разработку сериала в связи с созданием полнометражного фильма «Губка Боб Квадратные Штаны», релиз которого состоялся осенью 2004 года. В 2015-м на экраны вышел второй полнометражный фильм о Спанч Бобе, совмещающий игру живых актёров, а также рисованную и компьютерную анимацию. Над ним Хилленберг работал уже как исполнительный продюсер. К тому моменту медиафраншиза «Губка Боб Квадратные Штаны» принесла MTV Networks порядка $12 млрд дохода от мерчандайзинга.

Хилленберг умер в 2018 году от бокового амиотрофического склероза (БАС) на 58-м году жизни.