«Незанятая ниша»: на российском ТВ запускают автомобильное шоу талантов

Телеканал НТВ анонсировал запуск «первого в мире автомобильного шоу талантов». Программа, получившая рабочее название Drive Master, выйдет в эфир уже осенью 2019 года. Ожидается, что она будет состоять из десяти выпусков по 120 минут каждый. По словам создателей передачи, они намереваются отыскать человека, лучше остальных владеющего искусством вождения. При этом участниками шоу не смогут стать профессиональные гонщики.

Телеканал НТВ анонсировал запуск программы с черновым названием Drive Master, которая с осени 2019 года будет выходить по выходным в прайм-тайм. Этот проект, по словам его создателей, представляет собой «первое в мире автомобильное шоу талантов».

Стать участниками шоу смогут только люди, которые не занимаются автомобильным спортом профессионально.

«Это не программа, в которой суперпрофессионалы показывают супертрюки. Да, супертрюки будут, но делать их будут обычные люди. Мы ищем водителя, который лучше всего владеет искусством вождения», — рассказывает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В то же время, отмечает он, у проекта есть и другое, социальное направление: создатели Drive Master планируют разрушить стереотипы, сопровождающие автоспорт или жизнь автолюбителей. Например, доказать, что выполнять невероятные трюки на трассе могут и молодые блондинки, и женщины на восьмом десятке жизни. А также популяризировать автомобильный спорт и повысить безопасность дорожного движения.

«Быть за рулём — это наша повседневная жизнь, но на ТВ нет ни одного большого шоу об автомобилях. Мы поняли, что есть незанятая ниша. По данным МВД, Россия занимает пятое место в мире по количеству автомобилей... В нашей стране огромное количество людей, которые водят машину. Мужчин пока больше: их 69%, а женщин 31%. Но эта пропорция быстро меняется. Собрав все эти данные, мы поняли, что не можем не сделать такое шоу, что мы на правильном пути», — поясняет Вайнштейн.

В настоящее время проходит кастинг участников шоу. По его итогам будут выбраны около ста человек, каждый из которых (независимо от возраста и пола) хорошо водит автомобиль и может сделать на нём что-то, чего не могут другие.

© НТВ

По задумке создателей, шоу состоит из трёх этапов. В отборочных турах участникам предложат пройти через индивидуальные испытания. В полуфинале их ждут задания посложнее. Финал же, как обещают телевизионщики, станет «настоящим зрелищем для любителей адреналина».

Для съёмок будет построен стадион с трибунами, часть испытаний пройдёт на профессиональной гоночной трассе в Московской области.

Ведущими Drive Master станут музыкант, автогонщик и мастер автомобильного спорта Николай Фоменко и актриса Полина Максимова. Кроме того, Фоменко войдёт в состав жюри вместе с чемпионом СССР по автогонкам Михаилом Горбачёвым и первым российским пилотом, взошедшим на подиум Гран-при Формулы-1, Виталием Петровым.

Шоу будет состоять из десяти выпусков по 120 минут каждый. Создаётся Drive Master совместно с израильской компанией Keshet International для международного рынка — ожидается, что в дальнейшем права на программу захотят приобрести другие страны.