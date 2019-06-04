«Незанятая ниша»: на российском ТВ запускают автомобильное шоу талантов
- © НТВ
Телеканал НТВ анонсировал запуск программы с черновым названием Drive Master, которая с осени 2019 года будет выходить по выходным в прайм-тайм. Этот проект, по словам его создателей, представляет собой «первое в мире автомобильное шоу талантов».
Стать участниками шоу смогут только люди, которые не занимаются автомобильным спортом профессионально.
«Это не программа, в которой суперпрофессионалы показывают супертрюки. Да, супертрюки будут, но делать их будут обычные люди. Мы ищем водителя, который лучше всего владеет искусством вождения», — рассказывает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
В то же время, отмечает он, у проекта есть и другое, социальное направление: создатели Drive Master планируют разрушить стереотипы, сопровождающие автоспорт или жизнь автолюбителей. Например, доказать, что выполнять невероятные трюки на трассе могут и молодые блондинки, и женщины на восьмом десятке жизни. А также популяризировать автомобильный спорт и повысить безопасность дорожного движения.
«Быть за рулём — это наша повседневная жизнь, но на ТВ нет ни одного большого шоу об автомобилях. Мы поняли, что есть незанятая ниша. По данным МВД, Россия занимает пятое место в мире по количеству автомобилей... В нашей стране огромное количество людей, которые водят машину. Мужчин пока больше: их 69%, а женщин 31%. Но эта пропорция быстро меняется. Собрав все эти данные, мы поняли, что не можем не сделать такое шоу, что мы на правильном пути», — поясняет Вайнштейн.
В настоящее время проходит кастинг участников шоу. По его итогам будут выбраны около ста человек, каждый из которых (независимо от возраста и пола) хорошо водит автомобиль и может сделать на нём что-то, чего не могут другие.
- © НТВ
По задумке создателей, шоу состоит из трёх этапов. В отборочных турах участникам предложат пройти через индивидуальные испытания. В полуфинале их ждут задания посложнее. Финал же, как обещают телевизионщики, станет «настоящим зрелищем для любителей адреналина».
Для съёмок будет построен стадион с трибунами, часть испытаний пройдёт на профессиональной гоночной трассе в Московской области.
Ведущими Drive Master станут музыкант, автогонщик и мастер автомобильного спорта Николай Фоменко и актриса Полина Максимова. Кроме того, Фоменко войдёт в состав жюри вместе с чемпионом СССР по автогонкам Михаилом Горбачёвым и первым российским пилотом, взошедшим на подиум Гран-при Формулы-1, Виталием Петровым.
Шоу будет состоять из десяти выпусков по 120 минут каждый. Создаётся Drive Master совместно с израильской компанией Keshet International для международного рынка — ожидается, что в дальнейшем права на программу захотят приобрести другие страны.