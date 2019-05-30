Возвращение кайдзю и эротическая мелодрама о французской богеме: что стоит посмотреть в кино в выходные

30 мая, с выходом в прокат ленты «Годзилла 2: Король монстров», на большие экраны возвращаются самый известный японский кайдзю и его соперники. Фатих Акин тем временем представляет фильм «Золотая перчатка» о гамбургском серийном убийце, режиссёр «Американского психопата» Мэри Хэррон рассказывает, как живут последовательницы секты Чарльза Мэнсона после отмены смертной казни, а постановщик «Гадкого я» приоткрывает завесу тайны над жизнью домашних питомцев. Среди других премьер этой недели — мелодрама Лу Жене «Куриоса», основанная на переписке французской богемы XIX века, и кинотеатральный релиз последнего фильма по сценарию Михаила Задорнова.

«Годзилла 2: Король монстров» (Godzilla: King of the Monsters)

30 мая в российский кинопрокат выходит 35-я по счёту лента о монстре Годзилле по мотивам одноимённой японской медиафраншизы.

За более чем 60 лет существования (Годзилла появился благодаря японскому продюсеру Томоюки Танаке, решившему создать персонажа, олицетворявшего ужас, который испытали японцы после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) кайдзю (монстр по-японски) обрёл широкую популярность, став в один ряд с голливудским Кинг-Конгом. Годзилла попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продолжительная кинофраншиза.

«Годзилла 2: Король монстров» — сиквел вышедшей в 2014 году картины «Годзилла» с Аароном Тейлором-Джонсоном, Кеном Ватанабэ, Жюльет Бинош и Элизабет Олсен. В новой части человечеству вновь необходимо объединиться с обитающим в глубинах океана кайдзю в борьбе против других несущих разрушение мегамонстров — Мотры и Родана, а также заклятого врага Годзиллы — трёхглавого дракона Кинг-Гидоры. Судьба человечества окажется на волоске в тот момент, когда древние сверхвиды решат стать доминирующей формой жизни.

За постановку «Короля монстров» взялся бывший сценарист «Людей Икс» Майкл Догерти. К своей роли в ленте вернулся Кен Ватанабэ. Компанию ему составили Вера Фармига («Мне бы в небо»), Кайл Чандлер («Волк с Уолл-стрит») и Милли Бобби Браун («Очень странные дела»).



«Тайная жизнь домашних животных 2» (The Secret Life of Pets 2)

Продолжение хита «Тайная жизнь домашних животных» студий Universal Pictures и Illumination Entertainment снял Крис Рено, ранее работавший над первым мультфильмом, а также двумя анимационными лентами франшизы «Гадкий я». Первая часть «Тайной жизни домашних животных» при бюджете в $75 млн принесла своим создателям порядка $875 млн.

В сиквел перешли питомцы из первого мультфильма. Теперь у главного героя, джек-рассел-терьера Макса, новые заботы. Его хозяйка вышла замуж и родила малыша, к заботе о котором подключился и участливый пёс. Пока Макс нянчится с хозяйским сыном, кролик Снежок впутывается в махинации по спасению тигрёнка из цирка.

В числе актёров, озвучивших роли в сиквеле — всё те же Кевин Харт и Эрик Стоунстрит. Кроме того, к ним присоединились Харрисон Форд, Пэттон Освальт (теперь его голосом говорит Макс) и Тиффани Хэддиш.

«Куриоса» (Curiosa)

После пятнадцатилетнего молчания французская телевизионная постановщица Лу Жене обратилась к полнометражному кино и представила новую картину с говорящим названием «Куриоса» (так называются фотографии с эротическим содержанием).

Фильм вдохновлён перепиской представителей богемного общества Парижа конца XIX века. Мари влюблена в приятеля Пьера, однако связать себя брачными узами предпочитает с его состоятельным другом Анри де Ренье. Но на этом связь Мари и Пьера не заканчивается — девушка захочет стать частью его эротической фотоколлекции.

Прототипы героев ленты — члены литературного круга Франции конца XIX века. У многих на слуху имя Анри де Ренье — поэта-символиста, члена Французской академии, а также писателя-модерниста Пьера Луиса (одним из самых известных его произведений стал роман «Женщина и паяц»). Мари де Ренье (урождённая де Эредиа) была писательницей и драматургом.

© Кадр из фильма «Куриоса»

«Так сказал Чарли» (Charlie Says)

В 2016 году постановщица Мэри Хэррон и сценаристка Гвиневер Тёрнер, работавшие вместе над фильмом «Американский психопат», анонсировали разработку полнометражной ленты, в основе которой — биография и преступления руководителя секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале осенью 2018 года.

В 1969 году члены секты «Семья» совершили несколько убийств, в том числе убийство жены режиссёра Романа Полански Шэрон Тейт. Тогда событие потрясло мировую общественность, а сегодня психологи продолжают изучать методы воздействия на людей Чарльза Мэнсона. Многие члены секты не отдавали отчёт в собственных действиях. По сюжету ленты после отмены смертной казни для участниц секты аспирантка американского института начинает посещать трёх последовательниц «Семьи», чтобы помочь им осознать свои поступки.

Роль Чарльза Мэнсона в ленте Мэри Хэррон исполнил один из «Докторов Кто» Мэтт Смит.

«Золотая перчатка» (Der goldene Handschuh)

С 30 мая в кинотеатрах покажут и другую фестивальную ленту о реальном преступнике, на сей раз — о серийном убийце Фрице Хонке. Фильм по мотивам одноимённого романа снимал немецкий турок Фатих Акин («Головой о стену»), для которого обращение к истории немецкого маньяка имело личные мотивы: постановщик вырос в том же квартале, где орудовал убийца.

Действие картины разворачивается в 1970-х годах в Германии. Подсобный рабочий Фриц Хонка предпочитает проводить свои вечера в компании собутыльников в кабаке «Золотая перчатка». Несмотря на безобразную внешность, скромному на первый взгляд Хонке удаётся соблазнять немолодых дам. Но застенчивость рабочего улетучивается, когда он оказывается наедине с избранницей.

«Однажды в Америке, или Чисто русская сказка»

В широкий прокат выходит и снятая по сценарию сатирика Михаила Задорнова лента «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». О производстве фильма стало известно ещё в 2016 году. В первую очередь кинематографисты сняли финальную сцену, озвученную голосом рассказчика — Задорнова.

Юный престолонаследник Макбук 102-й (Михаил Башкатов) готовится занять трон и возглавить вымышленную страну Аннунакию. Но у действующего короля (Эммануил Виторган) условие — Макбуку нужно жениться на русской девушке. Параллельно над Аннунакией нависает серьёзная угроза в лице президента другого государства, стремящегося установить в стране свои порядки.

Подробнее о фильме — в материале RT.