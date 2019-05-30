«Дурно тратить на развлечения деньги»: австралийский философ презентовал книгу о благотворительности

В России состоялась презентация книги австралийского философа Питера Сингера «Жизнь, которую вы можете спасти». Какие поступки из благих побуждений автор считает аморальными, почему стоит отказаться от погони за брендами и когда покупка предметов искусства может быть уместной — об этом проект RT «Дальше действовать будем мы» рассказывает в обзоре книг, посвящённых благотворительности и филантропии.

Питер Сингер — один из основоположников движения эффективного альтруизма, именной профессор биоэтики Принстонского университета и профессор Мельбурнского университета. Он написал более 20 книг, три из них вышли на русском языке. Презентация работы Сингера «Жизнь, которую вы можете спасти», изданной фондом «Нужна помощь», на днях прошла в Москве.

Этичный человек, согласно Сингеру, жертвует страдающим людям больше, чем принято «в среднем по больнице», и при этом следит за тем, насколько эффективно расходуются эти средства. Проект RT «Дальше действовать будем мы» рассказывает о пяти вещах, которые, по мнению философа, нельзя делать благотворителям.

Тратить не по потребностям

Едва ли не главным грехом любого благотворителя Сингер считает излишние расходы на то, что не относится к базовым потребностям человека. Например, можно пить воду из крана, а не покупать бутилированную, а сэкономленные деньги направить на помощь бедным в Африке.

«Подумайте ещё и о том, как люди обычно удовлетворяют свою кофеиновую зависимость. Ведь приготовить кофе дома гораздо дешевле, чем купить его в кафе. А случалось ли вам, согласившись с предложением официанта принести ещё один стакан газировки или бокал вина, потом не допить его?» — перечисляет философ.

И это уже не говоря о типичных предметах роскоши, которые приобретают богачи: яхтах, самолётах, дорогих особняках, предметах искусства. «Не пора ли нам прекратить считать такие способы траты денег глупым, но безобидным проявлением тщеславия и увидеть в них доказательство печального пренебрежения интересами других людей?» — вопрошает автор.

Менее обеспеченным гражданам тоже есть в чём практиковать аскетизм, считает Сингер. «Мы делаем что-то плохое, когда тратим излишки своих денег на концерты или на модные туфли, на хорошую еду и вино или на отпуск в дальних странах», — прямо заявляет автор. По мнению Сингера, это значит, что человек больше ценит собственные чувства, чем жизнь и смерть других людей, а это превращает любые слова о равноценности всех человеческих жизней в насмешку.

© Фонд Нужна помощь / Facebook

«Многим людям очень нравится хорошо одеваться, вкусно есть и слушать музыку на хорошей аудиоаппаратуре. Я только за то, чтобы мы получали удовольствие, и при прочих равных — чем больше, тем лучше, — пишет философ. — Но я исхожу из того, что тратить на них деньги, которые могли бы спасти человеческие жизни и уберечь людей от страдания, дурно».

Баловать своих детей

Если взрослый человек может сделать над собой усилие и не купить лишнюю пару обуви, то как поступить с родными детьми, если на них не принято экономить, задаётся вопросом Сингер.

С его точки зрения, мало кто сталкивается с выбором между спасением жизни своего и чужого ребёнка.

«Для большинства из нас вопрос стоит по-другому: следует ли отказать детям в просьбе купить новую дорогую компьютерную игру, с презрением отвернуться от дизайнерской одежды и отправить их в местную (нормальную, но не выдающуюся) государственную школу, а не в предположительно лучшую, но намного более дорогую частную? Сэкономленные деньги позволили бы сделать крупные пожертвования, которые спасли бы жизни незнакомых людей», — настаивает автор.

Вкладываться в искусство

К числу излишеств Сингер относит не только чашку кофе, смартфон последней модели или самую большую яхту в мире. Едва ли не с той же яростью он набрасывается и на филантропию, направленную на поддержку искусства или культурной деятельности, особенно если адресаты находятся в и без того богатых государствах. «В мире, где будут решены все важнейшие задачи, поддержка искусства станет благородным делом. К сожалению, пока мы живём в другом мире», — подчёркивает философ.

В частности, в 2004 году нью-йоркский музей Метрополитен заплатил более $45 млн за «маленькое изображение Мадонны с младенцем, созданное средневековым итальянским художником Дуччо».

Далее Сингер перечисляет, сколько операций по удалению катаракты или акушерского свища в развивающихся странах можно было бы сделать на эти деньги. «Как можно сравнивать со всем этим картину, пусть даже она прекрасна и имеет большое значение для истории искусства?» — возмущается он.

Молчать

Тезис о том, что жертвователь, рассказывающий о своей благотворительности, мотивирует и других отдавать деньги на доброе дело, подтверждается многочисленными исследованиями. Сингер приводит в пример эксперимент, когда людям, которые звонили на благотворительный радиомарафон, сообщали сумму, которая была пожертвована предыдущим слушателем. В результате они решали отдать максимально возможную сумму.

«Мы скорее совершим правильный поступок, если будем думать, что другие тоже так поступают. Вернее, мы стремимся делать то, что делает наша референтная группа — те, с кем мы себя идентифицируем. Различные исследования показывают, что размер пожертвований зависит от нашего представления о том, сколько отдают другие», — отмечает философ.

Более того, если пожертвование было совершено из тщеславных соображений, Сингер не видит в этом ничего аморального.

«Когда люди под грохот оркестра жертвуют большие суммы, мы подозреваем, что на самом деле они хотят с помощью своей филантропической деятельности приобрести определённый социальный статус и привлечь всеобщее внимание к своему богатству и щедрости. Но какое это имеет значение? Разве тот факт, что деньги пойдут на доброе дело, не важнее того, что они были пожертвованы из «благородных соображений»? А если люди трубят в трубы о своём пожертвовании и подают тем самым пример другим, то это только лучше», — делает вывод автор.

Не следить за деньгами

Ответственность и моральный выбор жертвователя не заканчиваются в тот момент, когда он решает потратить определённую сумму на доброе дело. По мнению Сингера, благотворитель должен следить и за деятельностью фондов — такую концепцию философ называет эффективным альтруизмом.

© Фонд Нужна помощь / Facebook

Автор утверждает, что не следует давать деньги на еду непосредственно бедным, если не считать таких чрезвычайных обстоятельств, как засуха, землетрясение или наводнение. «В менее тяжёлых ситуациях раздача людям еды действительно может лишить их самостоятельности. Доставка продуктов из развитых стран часто разрушает местные рынки и лишает местных фермеров стимула больше производить на продажу», — пишет Сингер.

Вместо этого он предлагает вкладываться в фонды, способствующие структурным изменениям в жизни страдающих людей, когда бедным помогают получать собственные навыки и становиться самодостаточными, а местным сообществам — создавать структуры для совместной борьбы с угнетением и нищетой. В таком случае помощь может не быть постоянной: в какой-то момент сообщество обретёт самостоятельность и сделает всё, «чтобы будущее не было похоже на прошлое».

Информация, куда пошли средства и к каким изменениям привели программы, должна быть открытой у каждого фонда, подчёркивает философ.

Кроме того, благотворитель вправе конкретизировать направление помощи. В частности, тем, кто не жертвует деньги, потому что на планете и так слишком много людей, стоит помогать фондам и проектам, помогающим планированию семьи.

В любом случае, люди могут и должны отдавать гораздо больше, чем сейчас, настаивает Сингер. «Просто сделайте намного больше, чем раньше. А потом прислушайтесь к себе. Может быть, то, что вы сделали, принесёт вам больше удовлетворения, чем вы даже могли представить», — резюмирует он.