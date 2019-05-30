«Благословен бой!»: с чего начинается третий сезон сериала «Рассказ служанки»

На следующей неделе в сети появятся первые эпизоды третьего сезона популярного американского сериала «Рассказ служанки». Этот проект представляет собой мрачную антиутопию с феминистским уклоном о жизни в альтернативном будущем, где способные к деторождению женщины становятся рабынями. Главную роль в сериале исполняет Элизабет Мосс, основных персонажей играют Макс Мингелла («Социальная сеть», «Агора»), Ивонн Страховски («Чак», «Декстер»), Джозеф Файнс («Елизавета», «Влюблённый Шекспир») и Энн Дауд («Марли и я», «Капитан Фантастик»). RT посмотрел первые три серии нового сезона и рассказывает, почему пламя революции подбирается всё ближе к вымышленной Республике Галаад.

5 июня (6 июня по московскому времени) на стриминговом сервисе Hulu состоится мировая премьера третьего сезона популярного американского телесериала «Рассказ служанки». Тогда же первые три эпизода нового сезона в русской озвучке выложит онлайн-сервис Videomore.

«Рассказ служанки» — мрачная антиутопия с феминистским уклоном, основанная на одноимённом романе писательницы Маргарет Этвуд. Главную роль в сериале исполняет Элизабет Мосс («Прерванная жизнь», «Безумцы»), а шоураннером и исполнительным продюсером проекта уже три сезона числится Брюс Миллер («Сотня»). Он же занимается адаптацией книги под телевизионный формат.



Республика Галаад

Действие сериала происходит в альтернативном будущем, где большинство женщин по неизвестным физиологическим причинам теряют возможность иметь детей. Предполагается, что это связанно с ухудшением экологической обстановки.

В этих условиях к власти в США приходит радикальная христианская группировка «Сыны Иакова», которая связывает утрату репродуктивных функций с общим падением нравов.

Радикалы превращают подконтрольные им штаты Нью-Йорк, Пенсильванию, Массачусетс и округ Колумбия в тоталитарное государство — Республику Галаад — и ведут гражданскую войну на территориях остальных штатов.

Демократию сменяет теократия, и больнее всего перемены сказываются на женщинах. Постепенно американок лишают всех прав и свобод: увольняют с работы, блокируют их банковские счета и в конечном счёте запрещают им читать и писать. В этом мире у женщины есть всего лишь одно «угодное Господу» предназначение — рожать детей. Поэтому всех способных выносить ребёнка простых американок распределяют в семьи высокопоставленных чиновников Галаада, где те ежемесячно подвергаются насилию во имя повышения рождаемости. В строгой иерархии, установленной «Сынами Иакова», таких суррогатных матерей называют служанками.

События первого и второго сезонов

Уже из предлагаемых обстоятельств ясно, что «Рассказ служанки» — не весёлое захватывающее путешествие в альтернативную реальность, а сложная проповедь против мизогинии, невежества и фанатизма, история о том, какие страшные вещи могут совершаться меньшинством с молчаливого согласия большинства.

© Кадр из фильма «Рассказ служанки» (2017)

Первый сезон сериала вышел через месяц после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа и за полгода до появления знаменитого движения под хештегом #MeToo, осуждающего непристойное поведение по отношению к женщинам. Неудивительно, что столь своевременное появление обрекло проект на успех. Примечательно, что релиз третьего сезона происходит на фоне митингов против запретов абортов в США. Некоторые женщины приходят на демонстрации в красных мантиях и характерных белых головных уборах — униформе служанок из сериала.

Сюжет первых двух сезонов разворачивается вокруг Джун Осборн, которая живёт в семье командора (так в Галааде называют высокопоставленных чиновников) Фреда Уотерфорда и его бесплодной жены Сирены. Где-то в прошлой счастливой жизни у Осборн были муж и маленькая дочь.

Теперь, как и у других ей подобных, у Джун нет даже имени. Она — Фредова, то есть «принадлежащая Фреду», своему хозяину и командору. Что уж говорить об имуществе, связи с родственниками и уверенности в завтрашнем дне.

Однако, несмотря на риск быть убитой, покалеченной или сосланной на каторгу, служанка пытается найти дочь и сбежать из Галаада в соседнюю Канаду, где ещё жива демократия и беженцам из бывших Соединённых Штатов готовы предоставить убежище. Побег из дома Уотерфордов осложняет беременность Джун. Второй сезон подводит женщину к принятию непростого решения: или она самостоятельно вместе с новорождённым ребёнком доберётся до Канады, или будет пытаться вывезти из страны старшую дочь. Джун передаёт младенца подруге-служанке, которая осуществляет побег, а сама остаётся в Галааде в ожидании местных спецслужб, которые — будьте уверены — обязательно за ней придут.

© MGM Television

К началу третьего сезона зрители, конечно же, намного больше знают о мире, в котором существуют главные персонажи. Если первые серии проекта были сосредоточены на семьях командоров, теперь нам уже понятно, как обстоит положение дел в Канаде и что происходит в лагерях, куда ссылают неугодных женщин.

К концу второго сезона на передний план выходит ещё один сильный женский персонаж — жена командора Уотерфорда Сирена. На экране её воплощает актриса Ивонна Страховски, известная по роли Ханны Маккей в сериале «Декстер».

Отношения между Сиреной и Джун начинаются со взаимной неприязни, проходят стадии от ненависти до принятия и завершаются неожиданным, но предсказуемым союзом. Сирена — архитектор идеологии Галаада. Именно её книга, как мы узнаём из флешбэков, стоит у истоков регресса к патриархальному обществу. Джун — в прошлом редактор, дочь известной активистки и правозащитницы. Объединяет столь непохожих героинь рождение ребёнка, которого обе считают своим. Сирена осознаёт, что не может обречь любимую дочь на жизнь в обществе, где женщины фактически являются рабынями мужчин и живут, не имея возможности читать, писать и любить.

Таким образом, первый сезон погружает нас в атмосферу антиутопического мира, в котором изнасилования поощряются государством, второй — расширяет географию и накаляет конфликты. Слоган третьего сезона: «Благословен бой!», а трейлер обещает что-то похожее на подготовку к революции. Несложно предположить, что бойцы сопротивления будут облачены в красные мантии служанок Галаада, но удастся ли армии женщин победить вооружённых до зубов воинов республики?

С чего начинается третий сезон (осторожно: спойлеры!)

В третьем сезоне Джун действует ещё смелее и всё реже склоняет голову в немой покорности перед своим командором. Великолепно отыгравшая амплуа жертвы Элизабет Мосс уже совершенно по-другому смотрит на мучителей: она всё чаще называет своё настоящее имя, и её настроение передаётся остальным служанкам.

Уже в первых трёх сериях Фредова совершает несколько крайне дерзких поступков. Сложно представить, чтобы она действовала или разговаривала подобным образом в первом сезоне. Кажется, героиня идёт ва-банк: страдания и лишения закалили нежную по натуре женщину, ей больше нечего терять.

Будто очнулась ото сна и Сирена Уотерфорд. Она сжигает кровать, на которой совершался постыдный и тяготящий её обряд оплодотворения. Вместе с кроватью в пепел превращается и дом командора: в огне сгорают детские вещи, с любовью отобранные Сиреной для ребёнка, оранжерея с цветами, которые она так заботливо высаживала. Женщины по-прежнему принадлежат к разным кастам, но внутренняя надломленность роднит их больше, чем социальный статус в обществе, устройство которого уже трещит по швам.

В сериал также вернутся главные мужские персонажи «Рассказа» — Фред Уотерфорд (Джозеф Файнс) и его водитель Ник (Макс Мингелла).

Ник по-прежнему верен Джун, а о его чувствах к командору можно лишь догадываться. Неожиданностью для фанатов сериала может стать появление тётки Лидии, которая была серьёзно ранена в последней серии второго сезона (видимо, создатели сериала настолько не хотели терять актрису Энн Дауд, воплотившую на экране образ сумасшедшей надсмотрщицы). К слову, в 2017 году Дауд получила «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в сериале.

В новом сезоне Лидия сломлена, но не побеждена: передвигающаяся от дома к дому на коляске женщина так же фанатично предана режиму, и между ней и Джун по-прежнему есть странная связь, которую иначе как стокгольмским синдромом не назовёшь.

Стилистически третий сезон продолжает традиции первых двух: серии насыщены сценами рефлексии, демонстрирующими хорошую актёрскую игру, но порой чересчур затянутыми (каждый эпизод длится около часа, что не идёт на пользу повествованию).

Что действительно удерживает зрителей у экрана, так это прекрасная работа Элизабет Мосс и желание узнать, воздадут ли сценаристы главным злодеям по заслугам. Сюжетный ход с революцией — действительно отличное сценарное решение для шоу: это одновременно и логичный итог происходящего, и возможность вывести проект на новый уровень. Едва ли даже самые преданные фанаты «Рассказа» захотят и в четвёртом сезоне на протяжении 13 серий в очередной раз смотреть, как антагонисты насилуют и унижают женщин.

Но не будем забывать о словах шоураннера сериала Брюса Миллера — не так давно он намекнул, что «Рассказ служанки» будет длиться десять сезонов. Такими темпами мы едва ли увидим падение Галаада в этом году.