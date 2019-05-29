«Катастрофически глупо и очень скучно»: что пишут критики о фильме «Годзилла 2: Король монстров»

30 мая в российский прокат выходит фантастический блокбастер «Годзилла 2: Король монстров». Из сиквела картины 2014 года зрители узнают, сумел ли обитающий в океанских глубинах гигант справиться с могучими монстрами древности — Роданом, Мотрой и Кинг-Гидорой. Большинство критиков новую ленту про легендарного ящера встретили прохладно. Её ругают в первую очередь за слабый сценарий: история, по мнению журналистов, совсем не хватает за душу, оставляет желать лучшего и качество диалогов. Более того — схватки чудовищ, которые должны были стать изюминкой блокбастера и могли вытянуть фильм, получились сумбурными и непонятными.

Годзилла по праву является одним из наиболее популярных персонажей массовой культуры: о нём было снято не менее тридцати фильмов. В основном тут, конечно, потрудились японские кинематографисты, однако и Голливуд внёс свою лепту. В 1998 году на экраны вышла американская версия «Годзиллы», снятая режиссёром Роландом Эммерихом. В 2014 году голливудские киноделы решили, что настало время для перезапуска франшизы, и выпустили на экраны ещё один блокбастер о знаменитом ящере. Лента принесла своим создателям более $500 млн дохода.

Картина также положила начало новой фантастической киновселенной под названием MonsterVerse, создаваемой под патронажем компаний Legendary Entertainment и Warner Bros. Главными её героями станут Годзилла, Кинг-Конг, а также ряд других монстров из японских кайдзю-фильмов.

30 мая состоится российская премьера нового фильма MonsterVerse — «Годзилла 2: Король монстров», который также является продолжением ленты 2014 года.

В первой части франшизы человечество столкнулось с масштабной угрозой: на засекреченных военных базах и складах радиоактивных отходов из коконов стали выходить питающиеся радиацией мегамонстры. По сюжету о пробуждении доисторических существ ещё в 1999 году сообщал инженер-сейсмолог Джо Броуди, потерявший жену при загадочном землетрясении в зоне АЭС. Однако его слова всерьёз не воспринимали.

Чтобы одолеть агрессивных монстров, человечеству пришлось мобилизовать все силы, однако и этого оказалось недостаточно. На помощь людям тогда пришёл обитающий в океанских глубинах гигант Годзилла: авторы решили сделать его положительным героем (в противовес ленте 1998 года).

«Годзилла 2: Король монстров»

© Кадр из фильма «Годзилла 2: Король монстров» (2019)

В сиквеле Годзилле вновь предстоит спасти человечество от несущих разрушения кайдзю — Мотры, Родана и своего главного соперника Кинг-Гидоры. По сюжету древние сверхвиды сражаются за то, чтобы стать доминирующей формой жизни на планете.

Картину критики приняли достаточно прохладно. Большинство журналистов сошлись на том, что схватки монстров, которые должны были стать главным достоинством ленты, сделаны неважно. Зрителю сложно разобраться, что творится на экране: битвы происходят то в темноте, то в тумане или во время снежной бури.

«Ночные сцены в последнем сезоне «Игры престолов» вызвали немало нареканий со стороны фанатов и критиков, так как они не могли разобраться, что там вообще происходит. С новым «Годзиллой» нам вновь придётся напрячь зрение. Если вам показалось, что в происходящем во время битвы за Винтерфелл трудно ориентироваться, то приготовьтесь: сиквел «Годзиллы» целиком снят схожим образом. Гигантские монстры борются друг с другом, вызывая при этом тропические штормы, ливни и непостижимое количество тумана», — пишет Кейт Эрбланд из IndieWire.

Вторит ей и критик из газеты The Guardian Бенжамин Ли. По его словам, «большинство сцен получились размытыми, за происходящим в них сложно следить». В качестве примера, как надо снимать подобные эпизоды, он привёл сиквел «Тихоокеанского рубежа», где битвы, считает он, выглядят «последовательными и захватывающими».

Ставит точку в этом вопросе Мэтт Сингер из ScreenCrush: «Если кому-то необходимо представить себе самое плохое место для экшен-сцены в блокбастере, то сложно придумать что-то более неудачное в визуальном плане, чем ночная снежная буря зимой в сердце Антарктиды. Однако именно это и происходит в «Годзилле 2», — пишет он.

Не понравился рецензентам и сценарий. Скрипт показался экспертам откровенно слабым: мол, характеры героев прописаны из рук вон плохо, мотивация зачастую необоснованна, а диалоги полны штампов.

«Из-за поразительно слабого сценария все просто топчутся на одном месте, растолковывая друг другу сюжет и свои личные мотивы в ходе диалогов, настолько клишированных, что это не тянет даже на стилизацию под фильмы категории «Б». А когда персонажи не тратят время на пересказ драматически беспомощной экспозиции, посвящённой организации «Монарх» и необходимой лишь для создания страницы франшизы на задворках «Википедии», они умудряются каким-то загадочным образом предугадывать намерения Годзиллы», — пишет Бен Трэвис для Empire.

Мэтт Сингер из ScreenCrush даже пошутил, что Годзилла по сравнению с персонажами-людьми выглядит более разумным.

«Герои (особенно учёная в исполнении Веры Фармиги) действуют настолько иррационально, что Годзилла на этом фоне с его простой и ясной мотивацией больше похож на человека», — пишет он.

Поддерживает эту точку зрения на страницах The Hollywood Reporter и Джон Дефор: «Иногда создаётся впечатление, что в попытке сосредоточиться на сценах с участием монстров создатели фильма вырезали материал, который мог бы очеловечить и раскрыть персонажей. В биографиях второстепенных действующих лиц есть тёмные пятна, порой их роль не до конца ясна, что тем не менее успешно скрадывает игра обаятельных актёров (полюбившихся многим Салли Хокинс, О'Ши Джексона — младшего и Чжан Цзыи). Вдобавок диалогам сценаристов Майкла Догерти и Зака Шилдса слегка не хватает остроумия».

Кадр из фильма «Годзилла 2: Король монстров»

© Кадр из фильма «Годзилла 2: Король монстров» (2019)

Вердикт критиков неутешителен: картина скучна и полна несуразностей, на которые не получается закрыть глаза.

«В итоге мы имеем катастрофически глупый, очень скучный блокбастер, который столь же неудовлетворителен, как и худшие части «Трансформеров», — подводит итог своим размышлениям о картине Бен Трэвис из Empire.

С ним согласен и Бенжамин Ли, который на страницах газеты The Guardian резюмирует: «В качестве непроизвольно получившейся комедии фильм до определённой степени работает. Он наполнен таким количеством глупости, что если бы не картина 1998 года, то это была бы самая дурацкая версия «Годзиллы» на сегодняшний день».

Однако не всё так плохо, полагает Скотт Каллура с портала IGN. Он не отрицает, что у фильма много слабых сторон, но вместе с тем отмечает, что доставить удовольствие от просмотра новой «Годзилле» по силам.

«Картина прекрасно смотрится. В то же время она даёт своим персонажам-людям возможность выглядеть интересными на фоне многочисленных сражений монстров благодаря неплохим шуткам второстепенных героев и крутым техническим приспособлениям, которые герои используют в фильме», — считает Каллура.