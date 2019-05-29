«Стресс, переутомление и алкоголь»: как Кит Харингтон оказался в медицинской клинике

Известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов» актёр Кит Харингтон находится на лечении в одной из клиник Коннектикута. По данным зарубежных СМИ, британец посещает психологические тренинги, проходит поведенческую психотерапию, а также практикует медитацию для борьбы со стрессом и переутомлением. Эти симптомы появились у актёра якобы после завершения работы над «Игрой престолов». Журналисты подчёркивают: Харингтон тяжело переживал не только окончание съёмок, но и решение сценаристов относительно судьбы Джона Сноу и Дейнерис Таргариен.

Британский актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», проходит лечение в одном из реабилитационных центров Коннектикута. Как сообщают зарубежные СМИ, вот уже около месяца артист пытается побороть стресс, возникший на фоне завершения съёмок сериала.

«Финал «Игры престолов» сильно ударил по нему. Он осознал: «Это всё. Это конец». Это было то, над чем они так усердно работали на протяжении стольких лет... Он в клинике, в основном, из-за стресса, переутомления и алкоголя», — цитирует Page Six друга актёра.

По данным издания, Харингтон находится на лечении в элитной клинике с хорошей репутацией. Там он посещает психологические тренинги, практикует медитацию и проходит когнитивно-поведенческую терапию для борьбы с возникшим стрессом и негативными эмоциями. Page Six отмечает, что стоимость подобной терапии составляет $120 тыс. в месяц.

Поддержку актёру оказывает его супруга Роуз Лесли, с которой он познакомился во время съёмок «Игры престолов». «Все его близкие хотели, чтобы он немного передохнул. Сейчас ему требуется спокойствие и тишина», — добавляет источник.

Официальный представитель Харингтона подтвердил, что актёр в настоящее время находится в медицинском учреждении.

«Кит решил воспользоваться перерывом в своём графике, чтобы провести немного времени в оздоровительном центре и решить некоторые личные проблемы», — приводит издание выдержки из заявления представителя актёра.

Тот факт, что Харингтон тяжело переживал съёмки восьмого сезона, не стал новостью для поклонников «Игры престолов». Фанаты саги ещё задолго до релиза узнали, что концовка сериала будет плачевной, во многом благодаря реакции Харингтона: во время выступления на одном из ток-шоу актёр признался, что заплакал, когда узнал финал истории.

Первую реакцию актёра на концовку «Игры престолов» показали и в документальной картине о съёмках сериала The Last Watch. В фильм включена сцена, в которой Харингтон и его коллеги присутствуют на читке финального сезона. Актёр, узнав, как сценаристы обошлись с его героем и героиней Эмилии Кларк Дейнерис Таргариен, впал в состояние шока. Кларк оказалась больше готова к подобной концовке — она лишь начала кривляться и сползла под стол.

К слову, не один Харингтон был шокирован решением сценаристов относительно судьбы своего героя. Так, исполнитель роли Вариса Конлет Хилл, узнав, чем закончится жизненный путь мастера над шептунами, сердито отбросил сценарий и сложил руки на груди.

«В последний день съёмок я был в порядке... В полном порядке... Затем мы начали снимать мою последнюю сцену, и я начал немного задыхаться. А когда прозвучала команда «Стоп! Снято!», я просто разрыдался. Меня охватило чувство облегчения и печали из-за того, что подобное больше никогда не повторится», — признавался Харингтон в интервью Esquire.

Непросто актёр переживал и излишнее внимание к своему герою после его воскрешения в шестом сезоне.

«Тяжелее всего было после смерти и воскрешения Джона, когда внимание в сериале оказалось сосредоточено главным образом на нём, — объяснил Харингтон в интервью Variety. — Мне совсем не нравилось, что акцент в шоу сместился на Джона. Когда ты оказываешься в центре клиффхэнгера в телесериале, тем более находящемся на самом пике, столь пристальное внимание вызывает настоящий ужас».

Карьерные успехи звёзд «Игры престолов»

Съёмки «Игры престолов» были не быстрыми, трудозатратными и занимали центральное место в графике актёров на протяжении восьми лет. Тем не менее многие артисты умудрялись в перерывах между съёмками реализовывать себя в других крупных проектах.

Так, в 2014 году Кит Харингтон согласился исполнить главную роль в англоязычном дебюте канадского режиссёра Ксавье Долана «Смерть и жизни Джона Ф. Донована». Производство картины не раз откладывалось, однако премьера всё же состоялась на международном кинофестивале в Торонто в прошлом году. Недавно Харингтон вернулся к озвучке персонажа Эрета из мультфильма «Как приручить дракона 3».

«Мать драконов» Эмилия Кларк в перерыве между съёмками «Игры престолов» появилась в блокбастере «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» и снялась в ленте Филиппа Нойса «Вне подозрений». Сейчас актриса задействована в съёмках картины Пола Фига «Последнее Рождество» по сценарию британской актрисы Эммы Томпсон. Сюжет фильма держится в секрете.

В июне 2019 года в мировой прокат выйдет драма The Flood, в которой сыграли Лена Хиди (Серсея Ланнистер) и Иэн Глен (Джорах Мармонт). Хиди также снимется в ленте «Пороховой молочный коктейль». Кроме того, за актрисой закреплены фильмы Crooks и «Жаклин Эсс» по мотивам рассказа Клайва Баркера.

© Кадр из фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019)

Исполнившая роль Сансы Старк Софи Тёрнер ещё будучи задействованной в съёмках «Игры престолов» присоединилась к франшизе «Люди Икс». Во вселенной комиксов Marvel она сыграла мутанта Джин Грей. В этом году в прокат выходит лента «Люди Икс: Тёмный феникс» с её участием.

В той же франшизе появится и младшая сестра Сансы Старк Арья. Актриса Мэйси Уильямс сыграла в «Новых мутантах» Ране Синклер — мутанта, обладающего способностью превращаться в волка. Премьера картины должна была состояться ещё весной прошлого года, однако компания Fox неоднократно переносила релиз. Пока выход ленты намечен на апрель 2020 года.

Собственной занятостью и востребованностью может похвастаться актёр, сыгравший Тириона Ланнистера. За время съёмок в «Игре престолов» Питер Динклэйдж успел появиться в таких лентах, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Кажется, мы остались одни» и даже во франшизе «Мстители». Актёр также задействован в съёмках триллера The Thicket, комедии «Какой счастливый день» и драм «Карлик», «Чёрно-белый Феллини» и «Расставание в голубом».

В июне 2019 года в российский прокат выйдет картина «Домино» с участием датского актёра Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер). В обозримом будущем он примет участие в съёмках триллера The Silencing, проектах режиссёров Джонаса Арнби Selvmordsturisten и Оле Кристиана Мадсена Notat.