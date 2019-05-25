Проигравших нет: победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Первый канал показал спецвыпуск шоу «Голос. Дети». Ранее результаты суперфинала, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировали: по результатам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие». В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя. Вместо этого призами наградили всех финалистов, включая Абрамову. Дети получили по сертификату номиналом в 1 млн руб. каждый и возможность записать сингл в студии.

В пятницу, 24 мая, Первый канал провёл показ спецвыпуска музыкального шоу «Голос. Дети». Ранее результаты суперфинала, в котором победила Микелла Абрамова, пришлось аннулировать: по итогам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие».

Чтобы поставить символическую точку в этой неприятной истории и закончить шестой сезон на мажорной ноте, Первый канал решил выпустить в эфир спецвыпуск шоу. Его ведущими вновь стали Дмитрий Нагиев и Аглая Шиловская.

«Мы расстались месяц назад, но обстоятельства сложились так, что нам пришлось вернуться», — заявил Нагиев сразу после вступительных титров.

После этого действо быстро перешло к музыке. На сцене по очереди выступили команды всех трёх наставников. Сначала своим мастерством публику порадовало трио подопечных Пелагеи: Валерий Кузаков, Мариам Абелькадер и Рената Таирова. Затем настал черёд учеников Валерия Меладзе: для зрителей спели Ержан Максим, Михаил Григорян и Анастасия Сисаури.

В заключении вступительной части на сцену должны были выйти трое ребят, с которыми работала Светлана Лобода. И тут разрешилась главная интрига вечера: Микелла Абрамова на шоу не появилась. Напомним, до последнего момента было неясно, примет ли она участие в спецвыпуске. Её мать — певица Алсу — за несколько дней до эфира на этот вопрос ответила уклончиво. По её словам, решение участвовать в шестом сезоне девочка принимала сама, и в этот раз на неё также никто не давил.

Затем Нагиев выступил с небольшой речью, в которой назвал участников «Голоса» семьёй, которая способна справиться с любыми проблемами.

«Мы вернулись, потому что последние несколько недель стали серьёзным испытанием для нас. Ведь так сложились обстоятельства, что мы вынуждены были отменить результаты финального голосования. Но проект «Голос» — это большая и дружная семья, которая способна справиться с любыми трудностями. Поэтому сегодняшний вечер — это не эпилог, не постскриптум. Это праздник, который мы снова дарим и нашим зрителям, и нашим участникам», — заявил Нагиев.

При этом шоумен максимально корректно затронул вопрос отсутствия на шоу Абрамовой. Телеведущий подчеркнул, что, несмотря на события последних недель, девочка остаётся частью дружного коллектива шоу «Голос».

«Конечно же, мы пригласили всех финалистов, но, к сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это её решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остаётся частью большой семьи «Голоса». И мы желаем ей больших творческих успехов», — завершил свою вступительную речь Нагиев.

Дмитрий Нагиев

© Евгения Новоженина

После того, как на сцене выступили все финалисты с сольными номерами, в студии появился генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он вновь сообщил, что проведённое расследование выявило внешнее воздействие на результаты голосования в шестом сезоне. При этом гендиректор отметил: до сих пор неизвестно, кто «накручивал» голоса и с какой целью.

По его словам, в результате произошедшего «обманутыми оказались все»: зрители, Первый канал, родители участников и дети.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребёнку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться! И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть: с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», — сказал Эрнст.

Затем он подвёл итоги конкурса. По словам генерального директора, вместе с представителями нидерландской компании, придумавшей данный формат, они решили, что в подобной ситуации проводить новое голосование было бы неправильно. Поэтому победителями были объявлены все финалисты, включая Микеллу Абрамову. Каждый из них получил сертификат на миллион рублей, а также возможность записать свой первый сингл в студии.

«Голос» был и останется честным. Никакие связи, никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой!» — сказал Эрнст в заключение.

Ержан Максим

Facebook

© @voicekids1tv

Недетские страсти

Скандал на шоу «Голос. Дети» разразился после подведения итогов голосования в суперфинале шестого сезона. Тогда, согласно официальным данным, победила Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. Её соперники — Ержан Максим и Валерий Кузаков — получили по 27,9% и 15,6% голосов соответственно.

Почти сразу же зрители предположили, что голосование было нечестным, поскольку в пользу одного из конкурсантов якобы осуществлялась накрутка голосов.

Ситуацию прокомментировал Константин Эрнст, заявивший, что для выяснения ситуации будет проведено расследование. Не остались в стороне и ведущие шоу Дмитрий Нагиев и Аглая Шиловская. Они признались, что для них итоги зрительского голосования так же стали неожиданностью.

Ержан Максим, которого многие считали главным фаворитом конкурса, к ситуации, по всей видимости, отнёсся с юмором. В Казахстане он снялся в рекламе жилого комплекса, где его герой спрашивает у риелтора: «А можно ли купить квартиру на первом?» На что получает ответ, что на «первом всё продано». «Эх, опять…», — с грустью комментирует ситуацию его персонаж, делая недвусмысленный намёк на историю с голосованием. Эрнст, вручая награду Ержану в ходе спецвыпуска, ответил на эту шутку.

«Ержан, теперь ты знаешь, что на Первом ничего не продаётся», — сказал он.

Микелла Абрамова

Facebook

© @voicekids1tv

Под давлением общественного мнения Первый канал организовал проверку итогов шестого сезона. Для этого была привлечена компания Group-IB, в сферу деятельности которой входят «предотвращение кибератак и проведение сложных цифровых расследований».

Чтобы определить, были ли в ходе голосования применены автоматизированные рассылки или другие формы вмешательства, компания проанализировала полученные звонки и смс-сообщения. Помимо этого, Group-IB проверила техническую инфраструктуру, с помощью которой проводилось голосование.

Промежуточные результаты аудита оказались неутешительными: накрутка действительно была.

Во-первых, специалисты установили, что количество поданных голосов и данные, которые выводились Первым каналом на экране во время шоу, совпадают, что доказывает отсутствие какого-либо вмешательства со стороны руководства телевещателя. Также не было выявлено и попыток взломать систему.

Во-вторых, Group-IB обнаружила наличие автоматизированной рассылки СМС в пользу одного из кандидатов.

«Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 смс. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны», — сообщается на сайте Group-IB.

Другой способ подачи голосов — звонки — также был использован для создания преимущества одному из конкурсантов.

«В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000», — указывается в отчёте.

К слову, это не окончательные данные: проверка продлится до конца мая. Однако и этой информации было достаточно, чтобы определить: вмешательство было. Поэтому Первый канал принял решение аннулировать результаты шестого сезона шоу. Руководство вещателя также пообещало улучшить систему голосования, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем. Обновлённый механизм будет внедрён уже в следующем сезоне шоу.